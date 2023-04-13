16 человек, которые теперь некоторые блюда в общепите и даром не возьмут
Когда приходишь в кафе, то всегда надеешься, что сейчас отведаешь и вкусное, и красивое блюдо, да еще и в приятной обстановке. Вот только порой это заканчивается не только разочарованием, но и настоящим бунтом в желудке. Однако пользователи сети знают, от каких блюд стоит держаться подальше, чтобы воспоминания от похода в ресторан были исключительно приятными.
- Я на собственной шкуре убедился в том, что некоторые блюда не стоит заказывать. Как-то раз изучил меню и спросил официанта про один их бургер с гуакамоле. Только официант явно даже понятия не имел, что у них такой есть. Но я решился все-таки заказать. Вот мне его приносят, я кусаю и тут внезапно понимаю, почему официант про него не помнил. Вкус был настолько отвратительным, что его явно не заказывали практически никогда. Когда официант не знает, что блюдо есть в меню, лучше его не брать. © Eric Johnson / Quora
- Дочка несколько лет была управляющей ресторанами. Она сразу предупредила: в местах, где слишком большое меню, может быть недостаточно быстрый оборот пищи. И еще она говорила не брать салаты в ресторанах, которые на них не специализируются. Мол, часто бывают отравления. © Annabelle Lee / Quora
- Старайтесь не брать любые напитки со льдом. Мало того что вы просто получите меньший объем за свои же деньги, так еще и качество воды для льда может оставлять лучшего. А что касается самих напитков, то краны в автоматах с газировкой не очищаются почти никогда. Часто люди зарабатывают отравление и даже не знают, что стало причиной. Так вот, чаще всего это был лед или напиток. © Sarah Winston / Quora
- Просто никогда не берите блюдо дня. Повара берут то, что не раскупилось за несколько дней, приправляют соусом — и вуаля. И никогда не заказывайте яйца бенедикт. Это соус из сырых яиц, готовят его обычно прямо с утра. И если вы заказываете это где-то в 11:30, то там уже несколько часов как размножаются всякие бактерии. © Stan Deman / Quora
- Если в известном хорошем ресторане официант что-то советует, что это вполне может быть неплохой вариант. Но вот если такое же происходит в обычном заведении, куда вы забежали перекусить, то такая же рекомендация блюда почти наверняка означает: «Если мы сегодня это не распродадим, то придется выбросить». Еще будьте осторожны с тем, чтобы заказывать какое-то сложное блюдо уже под закрытие ресторана, ведь работникам придется потратить много времени и, возможно, остаться на месте дольше запланированного. А если готовящий еду испытывает к вам сильную неприязнь, это не очень хорошо. © Guy Mark Tibbert / Quora
- Что я понял на первом свидании со своей будущей женой: никогда не заказывайте холодные блюда. Просто никогда. Если кто-то должен во время готовки трогать вашу еду, то убедитесь, что ее температура еще какая высокая, в противном же случае избавьте себя от мучительной боли и смущения и приготовьте блюдо дома.
Вот что со мной было. Мы пошли в очень известный и популярный ресторан, плюс я там уже ел пару раз — все было хорошо. Но в тот день у них закончились некоторые гарниры и я взял картофельный салат. Что может пойти не так с таким «безопасным» выбором? В общем, очень плохо мне стало прямо по пути домой. © Matt Mattson / Quora
- Большинству ресторанов доставляют рыбу по четвергам, чтобы она была в наличии для самых загруженных дней — пятницы и субботы. Поэтому любые «свежие» морепродукты, которые вы заказываете в понедельник вечером, скорее всего, уже 4-дневной давности. Минимум. © Jeff Greene / Quora
- Просто не стоит требовать что-то, чего нет в меню. Как-то я работал в стейк-хаусе, и один посетитель дико разозлился (даже требовал управляющего) из-за того, что у нас не было авокадо для бургера. Ну я попросил передать, что он может заплатить $ 20 и я пошлю повара в магазин, чтобы купить одно авокадо. Естественно, он не согласился. © echoetty / Reddit
- Суп дня — это просто мешанина из остатков. Как-то я работал в здании, где была столовая, и мы там часто ели. Ну и них были всякие супы, дешевые и сытные. По понедельникам это было варево, широко известное как «зеленый крем». Никто не знал, что в нем. Но оно было зеленое. И сливочное. Возможно, остатки овощей с прошлой недели. Мы все равно его ели. Оглядываясь назад, думаю, это была не очень хорошая идея. © Joseph Panzarella / Quora
- Вообще все сильно зависит от качества ресторана, но хорошее правило — не заказывать то, что не соответствует остальному меню. Обычно есть какая-то общая тема блюд. Это может быть связано с региональными или диетическими ограничениями, основным блюдом (например, стейки) или чем-то еще. Во многих местах также будет пара блюд, которые нарушают это правило, чтобы привередливым едокам было что заказать. Эти блюда часто делаются из старых ингредиентов и людьми, которые не привыкли их готовить. © qatest / Reddit
- Не стоит заказывать рыбу-меч. Вообще в любой рыбе могут быть паразиты, но именно рыба-меч просто пропитана этими червями. Скажем так, это довольно неаппетитно. © ATLHawksfan / Reddit
- Если вы не употребляете глютен (как я сам), то просто смиритесь, что некоторые продукты не для вас. Постоянно вижу, как официанты возвращаются, чтобы спросить, можно ли приготовить кальмары без глютена. Нет! Панировка из муки! «Они сказали, что это не имеет значения, просто сделайте без панировки». Ну ладно. И в итоге тарелка с едой отправляется обратно, потому что кальмары были жесткими. Ну естественно, блин. Заказывайте в рамках ваших диетических ограничений и не заставляйте нас из кожи вон лезть, чтобы в итоге сделать блюдо несъедобным. © bjw4k8 / Reddit
- Не стоит брать какие-то безумно дорогие салаты, если в них нет какого-то фантастического мяса или хоть какого-то белка. Это просто не стоит своих денег. Например, работал я как-то в популярной кафешке в центре города. Из-за расположения (и вообще пафоса) мы знали, что можем брать по $ 24 за клубничный салат с козьим сыром. Плюс мы еще написали, что он без глютена. Ингредиенты стоили где-то $ 4, готовился меньше минуты, прибыль просто зашкаливала. © E_rrationality / Reddit
- Никогда не заказывайте стейк максимальной прожарки (well done). Когда повар получает заказ на стейк, он подходит к холодильнику и выбирает кусок мяса. И, естественно, будут стейки, на которые он посмотрит, а затем положит их обратно в холодильник в пользу другого куска мяса. Угадайте, какой стейк он выберет, когда получит заказ на well done? Точно возьмут ведь так себе кусок. © David Samson / Quora
- Если вы не знаете, что именно представляет собой какой-то ингредиент, то просто спросите. Однажды на меня наорала парочка вегетарианцев, потому что я «заставила их» съесть мясо впервые за 15 лет. Они заказали гороховый суп с панчеттой, не зная, что такое панчетта, и не сказав мне, что они вегетарианцы. Видимо, я каким-то образом должна была прочитать их мысли, узнать, что они вегетарианцы и предупредить. © Unknown author / Reddit
- Парень пригласил на свидание в ресторан. Заказал себе какое-то блюдо с пометкой «очень острое». Дальше начался цирк с конями. Было видно, что такая острая пища не для него, но он продолжал есть. Его лицо покраснело, он убежал в туалет. А когда вернулся, то заявил, что после того, как он опозорился передо мной, между нами ничего не может быть, а потом извинился и ушел. © Палата № 6 / VK
После такого опыта действительно думаешь, что лучше самому приготовить. Тем более что есть лайфхаки, с которыми блюдо получится не хуже, чем в ресторанах:
- Маринованные яйца по-английски и еще 12 вкусных и простых рецептов
- Как почистить гранат и еще 18 дельных кулинарных хитростей
- 10+ кулинарных привычек итальянцев, благодаря которым они каждый день едят дома как в лучших ресторанах
- 15 простых кулинарных лайфхаков, узнав которые волей-неволей думаешь: «И почему я раньше так не делал?»
- 10+ любителей готовить рассказали о секретных ингредиентах, которые выводят вкус еды на новый уровень
Поделиться этой статьёй