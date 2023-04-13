16 человек, которые теперь некоторые блюда в общепите и даром не возьмут

Когда приходишь в кафе, то всегда надеешься, что сейчас отведаешь и вкусное, и красивое блюдо, да еще и в приятной обстановке. Вот только порой это заканчивается не только разочарованием, но и настоящим бунтом в желудке. Однако пользователи сети знают, от каких блюд стоит держаться подальше, чтобы воспоминания от похода в ресторан были исключительно приятными.