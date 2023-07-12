16 человек рассказали о том, какие связанные с едой национальные традиции вводят в ступор всех неместных

Культура каждой страны неотделима от ее традиций. И немаловажное место в них занимает национальная кухня и все, что с ней связано. И пусть кому-то могут показаться экзотическими блюда, непривычными ингредиенты, а застольный этикет — странным, но невозможно понять страну, не попробовав ее на вкус.

В Нигерии мы макаем хлеб в чай, едим коровью кожу и после того как поели, вытираем руки о волосы или о ноги. © Osazua Iruedo / Quora

мы макаем хлеб в чай, едим коровью кожу и после того как поели, вытираем руки о волосы или о ноги. © Osazua Iruedo / Quora Канада. Весной мы выливаем небольшое количество теплого кленового сиропа прямо на снег, а затем наматываем его на палочку от эскимо. Когда сироп затвердевает, мы быстро, пока снова не растаяла, едим эту липкую массу. © flixdrako / Reddit Кажется, что канадцы не мыслят свою жизнь без кленового сиропа. Здесь можно попробовать и чипсы с ним, и бекон, а не только блинчики. И это далеко не полный список сюрпризов, которые эта страна готовить туристам.

Южная Корея. Едим куколок тутового шелкопряда. Из кокона удаляют все нити, а затем кипятят его с соевым соусом и молотым красным перцем. В отличие от некоторых других национальных блюд, это нравится многим людям. По текстуре похоже на пересушенные котлеты для гамбургеров. © Kuruli / Reddit

Едим куколок тутового шелкопряда. Из кокона удаляют все нити, а затем кипятят его с соевым соусом и молотым красным перцем. В отличие от некоторых других национальных блюд, это нравится многим людям. По текстуре похоже на пересушенные котлеты для гамбургеров. © Kuruli / Reddit В Алжире очень популярен дешевый сэндвич, который часто едят на улице или в закусочных. Для его приготовления картофель фри заливают яйцами, солят, а затем кладут в багет, смазанный острым соусом. Некоторые любят есть такой омлет из тарелки.© Ahmed Bourenane / Quora

«Омлет с картошкой фри по-алжирски»

Семья моего приятеля в Ливане ест мелких птиц, жареных во фритюре, прямо вместе с косточками. © burning_panda_ / Reddit

ест мелких птиц, жареных во фритюре, прямо вместе с косточками. © burning_panda_ / Reddit Хорошо известно, что индийцы не любят пользоваться ножами и вилками. Поэтому после трапезы пальцы перепачканы. Когда вы едите в модном индийском ресторане, в конце официант приносит миску с чуть теплой водой и плавающим в ней ломтиком лимона. Вы должны погрузить кончики пальцев в миску и слегка пожамкать лимон. Так руки станут чистыми и вы избавитесь от запаха специй. © Shoor Veer Singh / Quora

В австрийской кухне есть основные блюда, которые во многих других странах считаются десертами. Например, марилленкнедель — пельмени с начинкой из абрикосов, или гермкнодель, тоже пельмени с начинкой из сливы, подаются с маком, сахарной пудрой и топленым маслом. © unknown author / Reddit

«Гермкнодель с острым клубничным соусом»

Эта привычка настолько обыденна для нас, бразильцев , что для многих было шоком узнать, что, по-видимому, большая часть мира иначе ест авокадо. Немыслимо, что его используют для пикантных соусов и других соленых блюд. Мы едим авокадо с сахаром, молоком, мюсли, делаем крем из авокадо со сгущенкой, мусс и пудинг из авокадо, мороженое. Регулярно пьем освежающий молочный коктейль с авокадо. Только недавно мы постепенно начали узнавать, каково авокадо на вкус в таких блюдах, как гуакамоле. © Ygor Coelho / Quora

, что для многих было шоком узнать, что, по-видимому, большая часть мира иначе ест авокадо. Немыслимо, что его используют для пикантных соусов и других соленых блюд. Мы едим авокадо с сахаром, молоком, мюсли, делаем крем из авокадо со сгущенкой, мусс и пудинг из авокадо, мороженое. Регулярно пьем освежающий молочный коктейль с авокадо. Только недавно мы постепенно начали узнавать, каково авокадо на вкус в таких блюдах, как гуакамоле. © Ygor Coelho / Quora Боза — традиционный турецкий напиток, впервые появившийся тысячи лет назад. Его готовят из дробленого пшена, воды и сахара. © DARK / Quora Турция — одно из популярнейших туристических направлений. Туристы приезжают сюда не только для того, чтобы понежиться на пляже и осмотреть достопримечательности с многовековой историей, но и для того, чтобы вкусно поесть.

«Боза для снежных ночей»

Традиционное иорданское блюдо из ягненка, приготовленного в соусе из ферментированного сухого йогурта, подается с рисом, едят только одной рукой, скатывая небольшой шарик из крупы, а затем уминая во рту. По нашим традициям, хозяева не должны заканчивать трапезу до того, как гость встанет из-за стола. Они могут начать есть медленнее или делать вид, что едят, для того, чтобы гость чувствовал себя комфортно и съел столько, сколько захочет. © Omar N. / Quora

блюдо из ягненка, приготовленного в соусе из ферментированного сухого йогурта, подается с рисом, едят только одной рукой, скатывая небольшой шарик из крупы, а затем уминая во рту. По нашим традициям, хозяева не должны заканчивать трапезу до того, как гость встанет из-за стола. Они могут начать есть медленнее или делать вид, что едят, для того, чтобы гость чувствовал себя комфортно и съел столько, сколько захочет. © Omar N. / Quora В Индонезии мы едим рисовые бургеры. © Christine Mom Of Two / Quora

«Бургер с рисовыми булочками»

В Гонконге вы должны, прежде чем начать есть, сполоснуть свою посуду чаем — от тарелок и мисок до чашек. Даже в ресторане. Как правило, каждый человек моет свою посуду сам, или младшие в знак уважения ополаскивают ее для старших. Затем использованный чай сливают в специальную чашу посередине стола. © Yong Shi Ying / Quora

вы должны, прежде чем начать есть, сполоснуть свою посуду чаем — от тарелок и мисок до чашек. Даже в ресторане. Как правило, каждый человек моет свою посуду сам, или младшие в знак уважения ополаскивают ее для старших. Затем использованный чай сливают в специальную чашу посередине стола. © Yong Shi Ying / Quora В других странах сыр добавляют в пикантные блюда. Но в Индонезии смешивают шоколад и сыр. Вкус очень приятный. Например, мартабак манис — смешать шоколадное печенье и сыр. Или жареный банан с начинкой из сыра, шоколада и сгущенки. Я часто готовлю такой простой и вкусный десерт — шоколадный пудинг, сверху кладу смесь майонеза и сгущенки и посыпаю сыром чеддер. © Hanigurumi / Quora

«Мартабак Манис: шоколад, сыр, сгущенка»

В Швеции нормально пить кофе из блюдца, а не из чашки. © Bror Hellman / Quora

нормально пить кофе из блюдца, а не из чашки. © Bror Hellman / Quora Здесь, в Квебеке (Канада), у нас есть несколько уникальных пищевых привычек. Например, мы едим пиццагетти. Это маленькая пицца, разрезанная пополам, с порцией спагетти и мясным соусом посередине. Я думаю, это идеально подходит для людей, которые не могут решить, хотят ли они сегодня пиццу или пасту. © Alexander Nachaj / Quora

«Сегодня мы с женой решили попробовать пиццу из Квебека»

Жил около 10 лет в Шотландии. Тут вам пожарят пиццу и пироги во фритюре. Трудно поверить, не так ли? © lalalaladididi / Reddit