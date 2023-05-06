18 горе-кулинаров, чьи близкие уж лучше «Доширак» будут есть, чем вот это все
Не каждый из нас может готовить так же виртуозно, как знаменитые повара из телевизионных шоу. Все-таки для этого нужно знать множество рецептов и профессиональных секретов. Зато соорудить блюдо в стиле «на первый взгляд жутковато, зато съедобно» способен практически любой. Именно это и сделали герои нашей статьи.
А в бонусе вы найдете историю о том, что даже аппетитно выглядящая и по-настоящему вкусная еда может встать поперек горла.
«Приготовил вкусняшку из детства. В итоге ел сам. Жена и дети отказались, им не понравилась цедра апельсина в сахаре»
«Моя мама умеет готовить бутерброд с яичным салатом»
В каждой семье свои кулинарные традиции
- Как-то в гостях ела блинчики с мясом, но почему-то оно было сырое. Когда я об этом сказала, мне ответили, что я просто «не распробовала». Как оказалось потом, в той семье считают, что нужно положить сырой фарш в блин и слегка поджарить. И вроде бы все — этого достаточно. © Valeriano4369 / Pikabu
«У меня закончился красный пищевой краситель, поэтому решил попробовать сделать торт „Синий бархат“. Вместо него получился „Заплесневелый бархат“»
«Мой друг уже 2 недели каждый день ест блюдо из лука и горчицы»
Когда ты у мамы кулинар
- Я в детстве пек блины для мамы и папы. Они давились, но ели. Хвалили меня. Варенья только многовато на них мазали и чаем активно запивали. И только 20 лет спустя я узнал, что в той банке, где, по моему мнению, лежала мука, на самом деле хранили крахмал. © Kspksp / Pikabu
«Моя мама приготовила на Пасху холодец с редисом и помидорами»
«Первый раз испек торт на день рождения жены. Прощай, мой брак»
«Обожаю огурцы. Нарезаю их, добавляю приправу и жареные водоросли. И получается вот такой хот-дог»
Иногда за стол садишься исключительно из вежливости
- Никогда не хожу к свекрови на пироги. Это реально кирпичи из сырого неподнявшегося теста. Зато мясные блюда ей всегда удаются. Кроме одного случая, когда меня беременную позвали на «мясо в горшочках», а я обнаружила там только перловку с солеными огурцами и горьким зеленым перцем. Ммм, вкусняшка. © Deths / Pikabu
«Мне нужны дополнительные калории»
«Я случайно оставил их в духовке на 5 часов»
«Мне 22 года, и вот что я приготовила на ужин»
«Я забыла, что мои золотые руки растут не из того места»
- Взяла картохи, сыра и специй на глазок из тех, что годами лежат на полке. Все это перемешала и вдруг обнаружила, что у меня нет волшебной запекательной подстилки. Да и кальки в доме после предыдущей попытки что-то приготовить тоже нет. Но я ж умница-разумница, налила масла побольше на противень. Короче, что не пригорело, то сырое. А муж и сын, которым я уже пообещала улетное мегаблюдо, обреченно пошли жарить картошку. © PPodorozhnik / Pikabu
Разогретые в микроволновке остатки сыра с соусом для пасты. Там прячутся 5 кусочков пеперони
Неважно, что эта колбаса выглядит как PacMan, зато она равномерно прожаривается. Если вы сделаете надрез, кусочек будет лежать ровно, а не пузыриться посередине
Этот кролик выглядит так, будто уже с кем-то подрался
«Мой рулет из горсти малины и кусочка хлеба»
Бонус: невкусные пирожки
- Вчера заехал к товарищу в гости. Мне налили кружку чая, поставили передо мной тарелку с 3 пирожками. Хвалю хозяйку, а та начинает рассказывать, как их приготовила. И пирожки прямо во рту становятся невкусными. Она говорит: «Вот я с утра встала, за яйцами сходила, тесто замесила, полдня его месила, начинку готовила, еще полдня пекла-стряпала». Ем и хочется спросить: «Что я за них должен?» С трудом, но доел. Сказал, что вкусно. Соврал ведь — совсем не вкусно было в конце. © sozdatelDY / Pikabu
Впрочем, мы знаем людей, которые готовят так виртуозно, что могут устроить мастер-класс самому Гордону Рамзи. С подобными блюдами запросто можно отправляться на любое кулинарное шоу и даже войти в число его победителей.
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