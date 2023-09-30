19 человек, чьи вкусовые предпочтения повергают окружающих в шок
Всем известно, что о вкусах не спорят. Банальный пример: кто-то обожает арбуз есть с солью, а другой — непременно с хлебом. Но некоторые люди так сочетают продукты, что окружающие не верят, что такое вообще съедобно. Наши читатели рассказали о самых странных вкусовых предпочтениях, о которых они только слышали.
- Мой папа может в остатки борща в тарелку навалить (другое слово подобрать не могу) пюрешку, туда же гуляш и крабовый салат. До сих пор помню, как лет в 12 я полдня корячилась на кухне, готовя кролика в белом соусе и каком-то хитром маринаде (тогда интернета не было, я по кулинарной книге готовила). А папенька, не глядя и не пробуя его, посолил, поперчил, залил кетчупом и соусом чили. Я плакала. И больше ничего сложнее борща дома не готовила.
Зато раз в 100 лет, когда он сам готовил, он всегда извращался: то мясо с ананасами тушил, то рыбу с вареньем. Потом сам же и ел, правда. © Изяслав в ярости / ADME
- Друг уже две недели ежедневно ест лук с горчицей. Причем, этот человек не бедствует. © VanGoughandRainbows / Reddit
- Бутер с селедкой и сладким чайком — вкусненько так. Кто пробовал, поймет. © Алена Кравчук
- Самой странной окрошечной девиацией для меня была окрошка на воде с уксусом. Белым, столовым, ядреным. Узнала о таком рецепте от маминой сотрудницы давным-давно. В ее семье окрошку ели только так как минимум три поколения. На мой взгляд, очень странно. Но кто что любит, разумеется. © trollkvinnan / ADME
- Когда первый раз увидела, как человек мажет малиновое варенье на белый хлеб и этот бутерброд ест с горячим борщом, была в ступоре. Попробовать не решилась. А сладкие печенья и булочки с колбасой многие мои знакомые любят. © Лилия Гудалия
- Мой коллега обедал картофельным пюре, завернутым в тортилью. © siege80 / Reddit
- Мне нравится макать картошку фри сначала в кетчуп, потом в смесь соли и черного перца. В кафе, если заказываю фри, насыпаю на блюдце черный перец из перечницы и соль горкой, макаю туда картошку. А когда заканчивается, подсыпаю еще. Официанты, наверное, удивляются, когда видят это. © Дарья Третьякова / ADME
- В детстве я любила пельмени обмакнуть одним уголком в варенье, другим уголком — в горчицу. И ела их только так. Непонятливым взрослым объясняла, что варенье для теста, а горчица для мяса. © Masik / ADME
- Жаренная картошка с молоком — это нереально вкусно. Всю жизнь так ем. © Mila Zimina
- Одна мамина сотрудница как-то съездила в отпуск к сестре мужа и была в ужасе от ее фирменной окрошки: все, кроме зелени, было натерто на мелкой терке. © trollkvinnan / ADME
- Обожаю яблоки в салате, так освежает его. Муж не понимает. Конечно, что ожидать от человека, который все кетчупом поливает! © Elmira Assol / ADME
- В детстве у бабушки в деревне резали ломтями спелые помидоры с грядки, и поливали их свежим медом. Вкуснота! Огурцы тоже так ели. © Tvergirl2001 / ADME
- Меня в детстве как-то в гостях накормили макаронами, посыпанными сахаром — давилась только потому, что стеснялась признаться, как это было гадко... © ANKA / ADME
- Моя бабушка приготовила это себе на ужин. Даже не знаю, что сказать. © Buffy_Buffett / Reddit
- Мой ребенок наггетсы в мороженое макает. Кошмар, кого я родила?! © Инесса Федоровна / ADME
- Когда я была мелкая и мама готовила пюрешку, я заливала ее рассолом от огурцов (хотя с рассолом от помидор еще вкуснее) в пропорции 1:1. Перемешивала, получалось такое мразотное на вид хрючево. Но для меня это была пища богов. А если еще и соус от гуляша туда же — вообще отвал башки! Сто лет не ела, надо попробовать. © Изяслав в ярости / ADME
- Вся семья и друзья балдеют от наших бутеров с киви и майонезом с чесноком. © Iren / ADME
- Клиент заказал очень соленые крендельки, а потом сказал: «Они идеальны» © mashko / Reddit
- Слушайте, у всех свои вкусовые извращения, а в животе все перемешается. Я раскладываю еду на большую тарелку, чтобы в идеале один продукт не касался другого, а соус — в розетку. Я хочу, чтобы на каждый укус можно было взять желаемое количество гарнира и основного блюда, а не что случайно наколется с рандомным количеством соуса. А муж мой обычно кладет себе всю еду в салатник, и может еще бульончиком сверху полить, или там сметаной. Ему вкусно так, а мне — иначе. © Noname / ADME
Недавно мы составили список из 10 блюд и напитков, которыми принято восхищаться, даже если на вкус они не фонтан.
Фото на превью Fraxinus Croat / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 DEED
Поделиться этой статьёй