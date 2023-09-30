19 человек, чьи вкусовые предпочтения повергают окружающих в шок

Всем известно, что о вкусах не спорят. Банальный пример: кто-то обожает арбуз есть с солью, а другой — непременно с хлебом. Но некоторые люди так сочетают продукты, что окружающие не верят, что такое вообще съедобно. Наши читатели рассказали о самых странных вкусовых предпочтениях, о которых они только слышали.