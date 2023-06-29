19 человек, которые заказали банальное блюдо, но за свои же деньги получили лишь досадное недоразумение
Когда мы заказываем еду в кафе или в интернете, то ожидаем, что готовое блюдо будет совпадать с картинкой в меню или на сайте. Однако не всегда реальность оправдывает наши ожидания. Порой нам приносят такие заказы, от которых хочется смеяться сквозь слезы. Ведь за наши кровные деньги мы получаем что-то непонятное, от чего еще и аппетит пропадает.
1. «Предложили сэндвичи с курицей, а тут такое»
- Просто курица решила этим рейсом не лететь. © eikotik / Pikabu
2. «В аэропорту в известном ресторане заказал макароны с салатом. Вот эта вот порция обошлась мне в $ 3»
3. «Я забронировал билет онлайн и выбрал вегетарианскую еду. Вот что мне дали»
4. «Заказала в ресторане томатный суп, и мне принесли вот это. На вкус было похоже на только что подогретый томатный соус»
5. «Заплатил $ 8 за этот поджаренный сэндвич. И это был не единственный кусок скорлупы»
6. «Из-за финансовых проблем давно не брала еду навынос. Тут захотелось бутерброд. Мне принесли „сэндвич с яичным салатом“»
7. «Я заказал в ресторане блюдо, которое носит меткое название „Карри-сюрприз“»
8. «Отель предложил нам завтрак с выпечкой и кофе навынос, зная, что у нас очень ранний выезд. Когда мы открыли пакет, увидели такие бутерброды»
9. «Последний раз заказываю пиццу в этом ресторане»
10. «Почему в ресторанах подают креветки с хвостами? Особенно в супе... У этой даже лапки остались»
- Мясо креветки не придает блюду вкуса, а вот экзоскелет придает. © Flashy_Ice2460 / Reddit
- Как бы мне ни не нравилось, так говорят повара. Ага, для вкуса. © Scr0bD0b / Reddit
11. «Мой друг заказал себе пиццу, а получил 2 совершенно разные по размеру ее половинки»
12. «Заказала сыр на гриле в ресторане в Италии. Вот эта вот капля стоила € 6!»
13. «Выбрала из меню багет с салями. А готовить его, видимо, надо своими руками»
14. «Вообще-то я заказывал куриные крылышки, а не голубиные»
15. «Это ресторанный салат из помидоров»
16. «Заказал бургер с курицей. Вот что подали»
17. «Купил морковный пирог за $ 16 на одном шикарном курорте. Что это за фигня? Я почти плачу»
18. «Сидел голодный на работе и решил заказать себе пасту. Паста приехала. Без макарон»
19. «Вот что мне принесли, когда я попросил салат»
Кстати, заказы, сделанные в интернете и никак не связанные с едой, тоже частенько преподносят сюрпризы, да такие, от которых только и остается что смеяться сквозь слезы.
Фото на превью Otherwise-Relief2670 / Reddit
AdMe/Кухня/19 человек, которые заказали банальное блюдо, но за свои же деньги получили лишь досадное недоразумение
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