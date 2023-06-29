19 человек, которые заказали банальное блюдо, но за свои же деньги получили лишь досадное недоразумение

Когда мы заказываем еду в кафе или в интернете, то ожидаем, что готовое блюдо будет совпадать с картинкой в меню или на сайте. Однако не всегда реальность оправдывает наши ожидания. Порой нам приносят такие заказы, от которых хочется смеяться сквозь слезы. Ведь за наши кровные деньги мы получаем что-то непонятное, от чего еще и аппетит пропадает.

1. «Предложили сэндвичи с курицей, а тут такое»

Просто курица решила этим рейсом не лететь. © eikotik / Pikabu

2. «В аэропорту в известном ресторане заказал макароны с салатом. Вот эта вот порция обошлась мне в $ 3»

3. «Я забронировал билет онлайн и выбрал вегетарианскую еду. Вот что мне дали»

4. «Заказала в ресторане томатный суп, и мне принесли вот это. На вкус было похоже на только что подогретый томатный соус»

5. «Заплатил $ 8 за этот поджаренный сэндвич. И это был не единственный кусок скорлупы»

6. «Из-за финансовых проблем давно не брала еду навынос. Тут захотелось бутерброд. Мне принесли „сэндвич с яичным салатом“»

7. «Я заказал в ресторане блюдо, которое носит меткое название „Карри-сюрприз“»

8. «Отель предложил нам завтрак с выпечкой и кофе навынос, зная, что у нас очень ранний выезд. Когда мы открыли пакет, увидели такие бутерброды»

9. «Последний раз заказываю пиццу в этом ресторане»

10. «Почему в ресторанах подают креветки с хвостами? Особенно в супе... У этой даже лапки остались»

Мясо креветки не придает блюду вкуса, а вот экзоскелет придает. © Flashy_Ice2460 / Reddit

Как бы мне ни не нравилось, так говорят повара. Ага, для вкуса. © Scr0bD0b / Reddit

11. «Мой друг заказал себе пиццу, а получил 2 совершенно разные по размеру ее половинки»

12. «Заказала сыр на гриле в ресторане в Италии. Вот эта вот капля стоила € 6!»

13. «Выбрала из меню багет с салями. А готовить его, видимо, надо своими руками»

14. «Вообще-то я заказывал куриные крылышки, а не голубиные»

15. «Это ресторанный салат из помидоров»

16. «Заказал бургер с курицей. Вот что подали»

17. «Купил морковный пирог за $ 16 на одном шикарном курорте. Что это за фигня? Я почти плачу»

18. «Сидел голодный на работе и решил заказать себе пасту. Паста приехала. Без макарон»

19. «Вот что мне принесли, когда я попросил салат»