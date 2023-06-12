19 человек, у которых настолько странные вкусовые предпочтения, что окружающие впадают в ступор
Овощной салат с ананасом и майонезом или пицца с тем же заморскими фруктами считается блюдом на любителя. Не каждый согласится попробовать непривычное для большинства сочетание продуктов. А ведь вокруг нас полно тех, чьи вкусовые предпочтения вызывают у окружающих еще больший шок, чем какая-то пицца со сладким фруктом.
- Муж маминой подруги буквально все ест с лимоном. Чай с лимоном, рыбу, овощи, даже кашу молочную сверху поливает лимонным соком. Приехали они как-то к маме в гости, а мама с подругой в ссоре была, обижалась на нее за что-то. Так вот, наблюдала она пару дней за его ухищрениями, а потом говорит: «Я поняла, почему ты на Насте женился. Она же кислая и противная, как лимон». © Мария Ферре
- Когда парень первый раз остался у меня ночевать, на завтрак, пока он спал, решила напечь блинчиков. Ни сгущенки, ни варенья не оказалось. Нашла киви, намолола с сахаром. Зря заморочилась: он ел блины с майонезом. © Подслушано / Ideer
- Как-то раз мой племянник приехал к бабушке. А девушка у него убежденная вегетарианка, ну и племяш тоже по такому случаю стал вегетарианцем. Теща моя — башкирка, а практически все башкирские блюда жирные и готовятся из мяса. Ни внук, ни невеста практически ничего не едят, даже фирменный бабушкин бэлиш с тыквой, мясом и картошкой, не говоря уже о мантах. Внук пытается объяснить бабуле, что они не едят мясо. Бабушка спрашивает, не из-за невесты ли это, случаем, и сердито на нее поглядывает. А та отвечает: «Поймите, животный белок вполне можно заменить растительным белком. Например, грибы — как мясо». Бабушка секунд 10 думает и выдает: «Если грибы были бы как мясо, волк бы их ел». © Vozmezdied / Pikabu
- Когда жарю картошку, муж обязательно наливает себе холодного молока. Никак иначе это блюдо он не ест, говорит, с детства так в его семье делали... А моя мама обожает на сладкое печенье класть колбасу. И вроде я с детства это наблюдала, но до сих пор не понимаю такой бутер. © nutsel / Pikabu
- Однажды, наслаждаясь ванильным мороженым, я заметила на своем подносе с едой кусочки лука и решила попробовать их вместе. И вот простое сочетание сладкого, освежающего вкуса ванили и хрустящей, соленой луковицы поразило меня своей изумительной гармонией. С тех пор я не могу представить себе мороженое без лука. © Serina Kurahashi / Quora
- Мой сосед однажды вернулся из кафе и принес с собой картошку фри и мороженое. Я спросил, не хочет ли он попробовать обмакнуть картофель в подтаявшее мороженое. Он посмотрел на меня с ужасом и отвращением, но мне все-таки удалось его убедить. До сих пор он интересуется, какие еще кулинарные тайны мне известны... © FhaeShine / Reddit
- Я люблю есть розы. Моя прабабушка готовила салат из лепестков роз, и я научилась готовить его сама. В десерты добавляю консервированные лепестки, кладу их буквально везде. На самом деле роза очень полезна для здоровья. © Adrienne Boswel / Quora
- Наша семейная запеканка способна сразить наповал любого. Обычно мы добавляем в нее яичную лапшу, гамбургер, грибной суп со сливками, зеленые оливки с соком, грибы, кешью и кучу измельченного белого чеддера. Это так вкусно! Признаться, это вызывает небольшое отвращение у тех, кто видит блюдо впервые. Однако уже после первого кусочка они буквально не могут оторваться. © MissWitch86 / Reddit
- Пришел ранним утром в гости к знакомому, у него своя сыроварня. Он предложил мне завтрак. Налил чай, достал сыр, нарезанный кубиками 1 см на 1 см. Я думал, что все, можно есть. Но нет! Он взял сгущенку и налил в чашку, положил палочки для канапе и рассказал, как есть это блюдо. Наподобие фондю: насаживаете на палочку и макаете. Сказать, что это было необычно и вкусно, — значит ничего не сказать! © PicaChel / Pikabu
- В общем, сидим завтракаем — я, жена, старший сын. У меня на завтрак чай, жена бутербродики ест, а сыну сварили пару яиц. Смотрю, сын белки съедает, а желтки в сторону убирает. Ну, думаю, ладно, не хочешь — как хочешь. Встаю, беру тарелку, набираю сливочного масла, туда же отправляются желтки, все это перемешиваю до однородной массы, немножко солю, намазываю на кусок белого хлеба и с удовольствием приступаю к употреблению. Жена и сын в ступоре. Первой попробовать попросила жена. Видели бы вы выражение ее лица — этакое удивленное восхищение. Ну затем и сын распробовал. С тех пор это одно из наших любимых блюд на завтрак. © Slavyanin95 / Pikabu
- Мое знакомство с одним из самых вкусных блюд в мире началось с того, что я пришла в ресторан, увидела его в меню и подумала: «Господи, какая гадость». Но официантка настаивала, чтобы мы попробовали, и даже сказала, что если нам не понравится, то она оплатит этот десерт из своего кармана. Я решилась, и это оказалось нечто невероятное, хотя там было всего 3 ингредиента: ванильное мороженое, оливковое масло и морская соль. Теперь я часто готовлю это дома. © Laura Potter / Quora
- Я с детства очень худая. Все, кто узнают о том, что мой молодой человек работает поваром, спрашивают, почему он до сих пор меня не откормил, и завидуют, ведь я явно могу есть ресторанные блюда по первому требованию. Но дело в том, что он не готовит дома ничего, кроме бутербродов и омлета. И не ест ничего, кроме них. А его любимое блюдо — салат с крабовыми палочками, да и тот лишь на праздники, чтобы не надоел. Вот так и живу с поваром, а ем недосоленный суп и пельмени. © Подслушано / Ideer
- Сыр чеддер, мед и молотый кофе. Я увидела это сочетание в шоу Джейми Оливера, попробовала, и это оказалось невероятно! Просто возьмите ломтик сыра, положите на него немного меда, посыпьте молотым кофе и отправьте в рот. Это нечто! © Clara Mev / Quora
- Отец рассказал, почему не ест блины. Его друг настолько замучил свою сестру с приготовлением сего кушанья, что она как-то раз сделала ему интересное предложение. Договорились так: если сразу съедят все приготовленные блины, то впредь будет по первой просьбе их готовить, если же нет, то больше жарить не собирается. Тесто она замесила в ведре, жарила полдня. Поначалу друг ел один, а через час уже не справлялся и позвал папу на помощь. Съели они, конечно, все, но блины папа больше не переваривает... Ну а друг ничего, ест. © Подслушано / Ideer
- Я ем гречку только с сахаром, то есть только в виде сладкой каши. Приехали мы с будущим мужем на дачу к его родителям знакомиться. Все чинно и благородно, будущая теща на обед приготовила солянку и котлеты с гречкой. Ну отказываться неудобно, я и говорю: «А можно сахар?» Она смотрит на меня как-то странно и говорит, мол, чай позже будем пить с тортом. Я говорю: «Мне не чай, а просто сахар». Она не поняла ничего, но принесла. Посыпала я гречку и ела ее в таком виде с котлетой. Свекровь смотрела с открытым ртом, но оба они со свекром тактично промолчали. Ну ничего, и это пережили.
- Моя подруга добавляет майонез с виноградом в качестве гарнира к мясу. Я сперва даже подумал, что она шутит. © Taylor Perkins / Quora
- Попробовала это буквально несколько часов назад: ломтики баклажанов, зажаренные на гриле, покрытые растопленным шоколадом. Невероятно, но это вкусно! Лучше брать мороженые баклажаны, потому что, если дать им оттаять, они будут суховаты. © Alessandra Munari / Quora
- Люди находят странными мои вкусы, но я балдею от мокрых крекеров и овощей, обмакнутых в кетчуп и майонез. Обычно я макаю крекеры в молоко, а если его нет, то использую обычную воду. © skymanioflabrynna / Reddit
- Мой дядя просто обожает пиццу. Но он никогда не заказывает ее в ресторане, только через доставку. И причина в том, как именно он ее ест. Я попробовала сделать так же, но осталась не в восторге. Дело в том, что после каждого куска пиццы он ест сладкие пирожные. Говорит, ему нравится такое сочетание. © Mariam Naeem Khan / Quora
- Приехала к родителям мужа, а у них рядом с деревней бахча. Арбузов и дынь — девать некуда. Готовили со свекровью обед, решила и арбузик порезать. Нарезала на куски, положила на тарелку. Каково же было мое удивление, когда свекор взял всю тарелку и переложил в тазик. А затем взял да и щедро так сверху посыпал перцем и выдавил лимон. Оказалось, это вкусно. Потом муж мне объяснил, что, когда арбузы ешь каждый день и в таком количестве, это надоедает, так что приходится исхитряться.
Сочетание вкусов — это непростое искусство, которое позволяет поварам создавать новые блюда из привычных ингредиентов. Конечно, не всегда удается с первого раза найти верную комбинацию продуктов, но некоторые люди не оставляют попыток. Вот еще 20+ сочетаний продуктов, которые выглядят бредом, а оказываются шедевром.
AdMe/Кухня/19 человек, у которых настолько странные вкусовые предпочтения, что окружающие впадают в ступор
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