19 человек, у которых настолько странные вкусовые предпочтения, что окружающие впадают в ступор

Овощной салат с ананасом и майонезом или пицца с тем же заморскими фруктами считается блюдом на любителя. Не каждый согласится попробовать непривычное для большинства сочетание продуктов. А ведь вокруг нас полно тех, чьи вкусовые предпочтения вызывают у окружающих еще больший шок, чем какая-то пицца со сладким фруктом.