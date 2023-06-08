19 везунчиков, которым подали заказ в таком виде, что без инструкции не разберешься

В мире кулинарии иногда искусство подачи еды становится настолько творческим, что привлекает внимание больше, чем само блюдо. Многие даже готовы немало заплатить за оригинальное оформление блюда. Но порой ничего не подозревающим посетителям приносят из кухни такие сумасшедшие шедевры, что и не понятно, с какой стороны это начинать есть или пить.

«Повторяйте за мной: автомобильные колпаки — это не тарелки»

«Подача в крохотной тачке. На случай, если вы забыли, что вам нужно поработать в огороде»

«Итак, я решила попробовать блюдо „говядина вагю“ в ресторане, и вот как оно было подано. Безумие»

«Похоже, моя пюрешка решила принять ванну»

«В этом месте продают жареную курицу и кроссовки. Надеюсь, они не путаются в коробках»

«Это, конечно, красиво, но тарелка была бы удобнее»

«Я абсолютно не ожидал, что бирьяни будут подавать в таком стиле»

«Больше всего мне понравилось втирать желток в дерево кусочком тоста»

«Мягко выражаясь, кокосовые орехи — это не самые устойчивые тарелки»

Сначала мне показалось, что это половинка авокадо. © ThisFatGirlRuns / Reddit

«Взгляните-ка, что я откопал»

«Вот так мне подали еду. Видимо, чтобы я не забывал, что я сижу тут в одиночестве»

«Я уверен, что попросил один стакан воды, а не два»

«Два стакана»

«Я никогда не чувствовал себя глупее, чем когда пил из этой штуки»

«Я должен поставить сюда цветок?»

«Мы заказывали не устриц, а то, что положили в устричную раковину — печенье мадлен»

«Это не горшок с растением и землей, а тирамису»

«Так нам подали лимонад. Мой друг не сразу понял, куда нужно вставлять трубочку. Оказалось, пакетик просто открывается сверху»

«Масло подали на камне»

Хотел бы я посмотреть, как они это моют вообще. © CustomVox / Reddit

«Прежде, чем я это попробовал, часть блюда оказалась у меня на штанах. Немудрено»