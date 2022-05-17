20 человек, которые хотели просто выпить свой обычный напиток в кафе. Но не тут-то было
В большинстве городов сейчас существует огромное количество кофеен и ресторанов, и, чтобы привлечь посетителей, они прибегают к разнообразным уловкам. Некоторые заведения регулярно меняют меню и совершенствуют рецепты, а другие изобретают новые формы сервировки и подачи. Встречаются и удачные находки, и те, которые вызывают изумление. Впрочем, раз равнодушными остаться вряд ли получится, то место точно запомнится.
Мы в ADME уже давно обращаем внимание на неординарную подачу еды и сейчас решили разобраться, какие новшества есть в области напитков.
«Мне принесли напиток в кожаной сумке»
- Я не понимаю, как подобные места проходят санитарные осмотры. © Doctor__Proctor / Reddit
«Кто-нибудь знает, как пить из этой штуки? Можно соломинку?»
- Проделайте дыру в дне этой конструкции, и пусть стекает прямо в рот. © Theborgiseverywhere / Reddit
Они сказали, что так экологичнее. А чем плохи бумажные стаканчики?
Мерный стакан не самая привычная посуда для кафе
«Моим друзьям коктейль Oreo подали в цветочном горшке»
- Но выглядит неплохо, как мне кажется. Крошки печенья похожи на землю, сквозь которую проросла мята. © ThePracticalEnd / Reddit
«Мне выдали бананово-ягодный смузи в одноразовом контейнере»
- Судя по всему, они утверждают, что смузи — это просто фруктовый суп. © thenearblinda******n / Reddit
«Я даже не знаю, как начать»
Напиток для любителей экспериментов
- В первую секунду я не поняла, что происходит на фотографии, и подумала, кто же выкинул такую большую и красивую орхидею? © EnricoLUccellatore / Reddit
Тропические напитки подаются соответствующе
Для такого большого и аппетитного бургера лимонада в лампочке как будто маловато
«Мой холодный чай принесли в железной миске»
Горячий шоколад в вафельном стаканчике. Остается только надеяться, что он не протечет, как бывает с мороженым
- Вы можете откусить кончик и пить так. © otterfish / Reddit
- Я обжег себе пищевод, только читая этот совет. © w2dv / Reddit
Очень близко к нормальной подаче
- Что это? Я хочу! © Ilikew***andpopcorn / Reddit
«Не ожидала, что молочный коктейль подадут в настоящей упаковке из-под молока»
Здесь были все шансы, что напиток все же будет в стакане. Но, видимо, не сложилось
«Даже не представляю, насколько меняется вкус кофе от такой подачи»
- Это худшее, что я видел за всю неделю. Зачем? © unknown author / Reddit
В этом кафе подают Nutella-латте в настоящей банке из-под Nutella
Напиток в кокосе. Звучит вполне привычно для тропиков, но в таком виде это все еще неожиданно
«Кофе настолько горячий, что миску держать невозможно. Мне нужна кружка! Ну или хотя бы ручка»
«Я заказывал напиток, а не дом»
Как вы относитесь к таким изыскам? С какой оригинальной подачей вы сталкивались?
Фото на превью esseeayen / Reddit
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