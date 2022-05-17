20 человек, которые хотели просто выпить свой обычный напиток в кафе. Но не тут-то было

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

В большинстве городов сейчас существует огромное количество кофеен и ресторанов, и, чтобы привлечь посетителей, они прибегают к разнообразным уловкам. Некоторые заведения регулярно меняют меню и совершенствуют рецепты, а другие изобретают новые формы сервировки и подачи. Встречаются и удачные находки, и те, которые вызывают изумление. Впрочем, раз равнодушными остаться вряд ли получится, то место точно запомнится.

Мы в ADME уже давно обращаем внимание на неординарную подачу еды и сейчас решили разобраться, какие новшества есть в области напитков.

«Мне принесли напиток в кожаной сумке»

Я не понимаю, как подобные места проходят санитарные осмотры. © Doctor__Proctor / Reddit

«Кто-нибудь знает, как пить из этой штуки? Можно соломинку?»

Проделайте дыру в дне этой конструкции, и пусть стекает прямо в рот. © Theborgiseverywhere / Reddit

Они сказали, что так экологичнее. А чем плохи бумажные стаканчики?

Мерный стакан не самая привычная посуда для кафе

«Моим друзьям коктейль Oreo подали в цветочном горшке»

Но выглядит неплохо, как мне кажется. Крошки печенья похожи на землю, сквозь которую проросла мята. © ThePracticalEnd / Reddit

«Мне выдали бананово-ягодный смузи в одноразовом контейнере»

Судя по всему, они утверждают, что смузи — это просто фруктовый суп. © thenearblinda******n / Reddit

«Я даже не знаю, как начать»

Напиток для любителей экспериментов

В первую секунду я не поняла, что происходит на фотографии, и подумала, кто же выкинул такую большую и красивую орхидею? © EnricoLUccellatore / Reddit

Тропические напитки подаются соответствующе

Для такого большого и аппетитного бургера лимонада в лампочке как будто маловато

«Мой холодный чай принесли в железной миске»

Горячий шоколад в вафельном стаканчике. Остается только надеяться, что он не протечет, как бывает с мороженым

Вы можете откусить кончик и пить так. © otterfish / Reddit

Я обжег себе пищевод, только читая этот совет. © w2dv / Reddit

Очень близко к нормальной подаче

«Не ожидала, что молочный коктейль подадут в настоящей упаковке из-под молока»

Здесь были все шансы, что напиток все же будет в стакане. Но, видимо, не сложилось

«Даже не представляю, насколько меняется вкус кофе от такой подачи»

Это худшее, что я видел за всю неделю. Зачем? © unknown author / Reddit

В этом кафе подают Nutella-латте в настоящей банке из-под Nutella

Напиток в кокосе. Звучит вполне привычно для тропиков, но в таком виде это все еще неожиданно

«Кофе настолько горячий, что миску держать невозможно. Мне нужна кружка! Ну или хотя бы ручка»

«Я заказывал напиток, а не дом»