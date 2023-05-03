20 человек, которые хотели просто перекусить, а столкнулись с самыми настоящими подлянками судьбы

Когда мы голодны, наше обоняние обостряется, а сосредоточиться на других мыслях, кроме как о еде, порой кажется невозможным. Люди из этой подборки тоже предвкушали наслаждение вкусным обедом или ужином, а в результате столкнулись с совершенно неожиданным препятствием.

«Cъел 2 вафли с черникой. Решил разогреть еще парочку. Открыл упаковку и только тут понял, что в ней были простые вафли. А то, что я принял за чернику, оказалось плесенью»

«Папа послал мне крендель. Его доставили. А через 15 минут я сидел на работе и бесился, глядя на то, как прямо перед моей домашней камерой его внаглую пожирает белка»

«Хотел полакомиться жареным мясом, но гриль буквально расплавился»

«Вместо сливок я добавила в кофе яичный меланж»

«Взбитые яйца».

«Мне стыдно признаваться, сколько раз я проверял, сварились ли яйца, прежде чем понял, что включена не та горелка»

«Пришел домой голодный. Смотрю, в холодильнике стоит коробка тунца. Ну, думаю, жена закусь купила, съел пару кусочков. И тут пришла жена кошку из этой коробки кормить»

«Я нарезал огурец. И от этого мне как-то не по себе»

«Разогревал обед в микроволновке. А он неожиданно подпрыгнул и перевернулся»

«„Не будет тебе супа“, — мой кот»

«Друг решил сварить яйца, а случилось вот что»

«Заказал в качестве закуски жареные огурцы. Мне принесли 1 штуку, разрезанную на 4 части, а содрали за это $ 10»

«Хотела сделать салат...»

«Допил смузи и обнаружил на дне болт»

«С моего пончика слезла вся глазурь»

И они еще называют это «смесью»

«Смесь для гурманов: королевские шампиньоны, грибы шиитаке, вешенки».

Вы понимаете, что наступила весна, когда находите в своем буррито божью коровку

«Мой мясной пирог оказался сплошным куском плотного теста без какой-либо начинки»

«Решил выпить лимонада, отхлебнул из стакана, в котором мы его обычно держим. И только после этого понял, что в нем было масло»

«Дома не было еды, решил заказать доставку»