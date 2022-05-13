9 досадных промахов, которые допускают даже те, кто готовит круче, чем Гордон Рамзи

Многие из нас сталкиваются с ситуациями, когда даже простые, казалось бы, блюда раз за разом получаются не ахти. И совершенно непонятно, что мы делаем не так. Оказывается, все упирается в элементарные кулинарные ошибки.

Мы в AdMe.ru разобрались, какие поварские привычки пора оставить в прошлом, потому что из-за них и случаются кулинарные неудачи.

Не пробовать фарш для котлет или фрикаделек

После того как вы приготовили котлетную массу, очень важно попробовать ее, чтобы определить, хватает ли в ней приправ. Речь не идет о том, чтобы есть сырое мясо. Достаточно сформировать небольшой шарик и обжарить его на сковороде. Если этого не сделать, есть риск, что котлеты будут невкусными. Съев котлетку, можно понять, следует ли что-то добавить или, если в фарше слишком много специй, исправить вкус, введя натертую сырую картошку, сухари или еще некоторое количество мясного фарша. Точно также стоит пробовать фарш для тефтелей и фрикаделек.

Разбивать яйца о край миски

Один из самых простых способов разбить яйцо — ударить им о край миски. Но так делать не надо, потому что кусочки скорлупы могут попасть в яичную массу, что негигиенично. А еще есть риск повредить желток и он смешается с белком. Правильный метод — ударить яйцом о плоскую поверхность, например стол, а потом расширить образовавшуюся трещину.

Не смешивать сухие ингредиенты при выпечке

Казалось бы, какая разница: положить к влажным ингредиентам уже смешанные сухие или просто класть все необходимое в одну миску? Мы ведь все равно будем все перемешивать или даже взбивать. Но если пропустить этот шаг, выпечка не получится такой, как хочется. Вот как описывает возможные последствия профессиональный шеф-повар: «Одна наша сотрудница впервые пекла печенье без моего присмотра. Она точно следовала рецепту в плане количества ингредиентов, но просто высыпала их в миску один за другим, а потом смешала. Я попробовал одно печеньице — оно было слишком плотным и пересоленным. Второе было сладким. Из-за того что она не смешала влажные и сухие ингредиенты отдельно, они распределились неравномерно. Да и тесто ей пришлось замешивать дольше обычного».

Не смазывать горячие отварные овощи маслом

В погоне за здоровым питанием мы часто считаем масло лишним. Но если добавить несколько капель растительного масла в воду при варке овощей или сбрызнуть маслом уже приготовленные на пару продукты, они сохранят цвет и будут блестящими. К тому же витамин А, который содержится, к примеру, в моркови и тыкве, является жирорастворимым и просто хуже усваивается без масла.

Не проверять наличие продуктов перед готовкой

Опытные повара не только проверяют наличие необходимых по рецепту ингредиентов, но и готовят то, что на профессиональном жаргоне называется «мизанплес» (mise en place). Они заранее чистят, режут, раскладывают по тарелкам и мисочкам нужные продукты, а также достают специи и соусы, чтобы во время готовки не терять на это время и не отвлекаться. Так не придется сталкиваться с ситуацией, когда блюдо уже во всю готовится и вдруг выясняется, что нужный продукт закончился или его количества не хватает.

Не надевать перчатки при нарезке острого перца

Даже если нужно отрезать небольшой кусочек острого перца, стоит надеть перчатки. Капсаицин — жгучее вещество, придающее ту самую остроту, — не так легко смывается даже с мылом. Чувство жжения и покалывания на кончиках пальцев — это еще полбеды. Ведь можно нечаянно коснуться руками деликатных мест или протереть глаза. Ощущая такой дискомфорт, ничего вкусного не состряпаешь.

Не добавлять специи к мясу заранее

В кино мы часто видим, как повара лихо приправляют мясо прямо на сковороде. И ладно, если так часть специй не попадет на мясо и будет подгорать или плавать в растительном масле, но если добавлять приправы слишком поздно, они просто не отдадут весь свой вкус и аромат. Кстати, той же соли нужно время, чтобы вытянуть из мяса влагу, без чего не будет красивой поджаристой корочки.

Слишком рано переворачивать блины

Блинное тесто на сковороде через какое-то время начинает пузыриться. Если начать переворачивать блин в момент, когда образуются пузырьки, он может прилипнуть и порваться. Нужно дождаться, пока пузыри появятся почти на всей поверхности и полопаются, и только после этого поддеть и перевернуть блинчик.

Добавлять в кипящий суп-пюре молочный продукт

Чтобы сливочный суп-пюре остался нежным и кремовым, не стоит добавлять молочный продукт в кипящую жидкость — велика вероятность, что она свернется. Чем меньше жирность добавочных компонентов, тем больше вероятность образования неприятных комочков. Лучше всего снять суп с огня, добавить сливки, сметану или плавленый сыр, перемешать, а уже потом слегка прогреть блюдо на небольшом огне.