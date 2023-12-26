9 новогодних блюд, которые мы готовим так, что наши мамы и бабушки приходят в ужас

Необычные блюда на новогоднем столе кажутся хорошей идеей и лишним поводом блеснуть своими кулинарными талантами. Но на самом деле именно в этот праздник многим хочется вернуться в детство. Еда, приготовленная по маминым и бабушкиным рецептам, — один из главных винтиков в этой машине времени. Конечно, нет единственного правильного способа приготовить ту же селедку под шубой, но забытые секреты все же есть.

Оливье

У этого салата давняя история. В самой первой его версии использовались такие продукты, что современный человек даже и названий подобных может не знать. Например, что такое ланспик? И если каперсов и рябчиков мы еще можем достать, то где взять загадочную сою кабуль? Ошибкой будет усложнять рецепт в сторону его дороговизны. Если положить в оливье с морковкой и колбаской икру, нужного вкуса все равно не получится. Да и икра, если верить кулинарной книге начала XX века, была паюсная, а не привычная нам зернистая. Короче, понты, а не оригинальный оливье.

Нам гораздо ближе та версия салата, которую готовили с середины прошлого века. В ней предусмотрены самые простые продукты: картошка, лук, морковка, яйца, консервированный горошек, маринованные огурцы, вареная колбаса. И, конечно, майонез. Именно этот ингредиент сложнее всего было достать нашим мамам. И поэтому для них это не оливье, если в салат вместо традиционного «Провансаля» положили другой соус. А уж тем более — йогурт или сметану.

Салат «Мимоза»

«Мимоза» — это очень вкусный праздничный салат, который украсит стол и понравится гостям".

Этот салатик появился на новогоднем столе в 70-х годах прошлого века. Яркий, сытный, доступный — он моментально стал популярным. Салат выкладывается слоями, начиная с тертых яичных белков и заканчивая яичными желтками. В составе «Мимозы» есть консервированная в масле рыба (горбуша или сардина), майонез, замороженное масло и репчатый лук. Только не вздумайте пихать в «Мимозу» картошку, морковку или рис. Эти продукты никогда не входили в оригинальный рецепт, вкус будет не тот.

Сельдь под шубой

Рецепт салата, который своим названием и внешним видом ставит в тупик большинство иностранцев, на самом деле имеет зарубежные корни. Похожие блюда из слоев рубленой сельди и самых простых овощей (а в некоторых рецептах и кислого яблочка), можно найти в английской поваренной книге, в Германии и в Норвегии. Основное отличие нашей «шубы» — наличие майонеза. Больше всего споров вызывает вопрос не о том, что класть в салат, а в каком порядке выкладывать слои. В классическом рецепте первое место отводится не селедке, а картофелю. Тертая картошка впитывает в себя все стекающие соки и салат не рискует «поплыть».

Холодец

«Готовится достаточно просто, однако требует некоторых временных затрат».

Холодец и студень — это синонимы. На Новый год блюдо варят огромными кастрюлями, а потом заставляют глубокими тарелками и мисками весь холодильник или балкон. Многие переживают, что холодец не застынет, и держат под рукой желатин. Вот тут и кроется основная ошибка. С желатином получится не традиционный студень, а скорее заливное. Фишка холодца заключается именно в грамотном соблюдении пропорций — мяса (говядины, свинины или курицы) должно быть максимум в 2 раза больше, чем свиных ножек, ушей или других богатых коллагеном частей туши. Варят студень на слабом огне в течение нескольких часов: если не дать бульону бурлить, то и о прозрачности блюда переживать не придется.

Заливная рыба

«Заливное из форели».

Главное отличие заливного от холодца даже не в том, что для первого можно спокойно взять желатин или агар-агар, а в том, что бульон должен быть прозрачным как стекло, а ингредиенты — выложены с особой тщательностью и красотой. Именно поэтому нельзя класть кусочки рыбы или мяса, украшения, а потом заливать их жидкостью — велика вероятность «испортить картинку». Следует сначала налить немного бульона и дать ему застыть, а потом уже на этот «слой» выкладывать остальные ингредиенты и снова заливать их.

Фаршированные яйца

Сложно представить, что у этого простого блюда может быть классический рецепт. Однако если мы хотим новогодний стол «как тогда», то стоит вспомнить об еще одном ингредиенте, наличием которого козыряли хозяйки — консервами «Печень трески». Особым шиком считались именно яйца, наполненные размятыми желтками, печенкой, обжаренным луком и майонезом.

Буженина

Буженина — это запеченный тазобедренный отруб туши, говяжьей, свиной или бараньей. У наших бабушек и мам под рукой чаще всего оказывалась именно свинина, поэтому и бытует мнение, что только она подходит для этого блюда. Один из важных шагов, который не стоит пропускать, — маринование мяса. Просто нашпиговать его морковкой и чесноком и запечь недостаточно.

Мясо по-французски

Это сейчас мы считаем мясо по-французски образцом безвкусицы, а когда-то оно было праздничным блюдом, сочным и сытным. Его можно было приготовить, даже не имея особого опыта. Важно было лишь убедиться, что мясо хорошо разморожено. Сейчас же очень просто уйти «не туда», попробовав заменить ингредиенты на более качественные. Не стоит брать премиальный стейк, если хочется вспомнить именно вкус детства, как и использовать домашний майонез вместо магазинного.

«Наполеон»

«Хрустящий „Наполеон“».

Чаепития с домашним тортом — обязательный финальный аккорд новогоднего застолья. И чаще всего наши мамы и бабушки готовили фирменный «Наполеон». Современные хозяйки прекрасно знают, что для правильного десерта им стоит приготовить заварной крем. Но если вы хотите повторить рецепт прошлых поколений, то стоит сбить калорийный, но такой вкусный масляный крем.