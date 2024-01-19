Люди рассказали, какие мелочи в ресторанах и кафе вызывают у них желание навсегда забыть туда дорогу

Поход в ресторан или кафе — привычный и приятный способ расслабиться и пообщаться с друзьями и близкими. Однако не всегда обед или ужин проходит без сучка без задоринки. В новом месте все, что угодно может пойти не так, от пересоленого блюда до хамства официанта. Пользователи сети сегодня решили поделиться со всем миром своими секретами того, как они определяют, что пора сматывать удочки и искать место поприличнее.