Люди рассказали, какие мелочи в ресторанах и кафе вызывают у них желание навсегда забыть туда дорогу
Поход в ресторан или кафе — привычный и приятный способ расслабиться и пообщаться с друзьями и близкими. Однако не всегда обед или ужин проходит без сучка без задоринки. В новом месте все, что угодно может пойти не так, от пересоленого блюда до хамства официанта. Пользователи сети сегодня решили поделиться со всем миром своими секретами того, как они определяют, что пора сматывать удочки и искать место поприличнее.
- Один из самых очевидных признаков плохого ресторана — настолько тусклое освещение, что вы едва можете прочесть меню. Я бывал в 3 подобных местах, и еда всегда была отвратительной. © onthedownhillslope / Reddit
- Отсутствие посадочных мест со спинкой. Никто не хочет сидеть на скамейке во время еды. © steve-lp / Reddit
- У моей жены целиакия, поэтому попросили меню с безглютеновыми блюдами. В числе прочего там были вафли и курица, их жена и заказала. Откусила кусочек выпечки и сказала, что это самые вкусные безглютеновые вафли, которые она когда-либо ела. И тут же почувствовала себя плохо. Мы подозвали официанта, и он сказал: «О, в вафлях есть глютен, а вот в курице нет». © Euthy / Reddit
- Блюдо размером с ладошку за $ 50. Мне все равно, какими техниками владеет ваш повар, просто дайте мне нормальное количество еды! © unknown author / Reddit
- Если в рыбном ресторане пахнет рыбой — не ешьте там. © BowwwwBallll / Reddit
- Столы сдвинуты настолько близко, что кажется, будто вы сидите за одним столиком с незнакомцами. © jimcol / Reddit
- Если вам подают теплую воду в стакане, еще горячем после посудомоечной машины. © KHUSTOM / Reddit
- Отсутствие цен в меню. Если я планирую потратить деньги, я должен знать, во сколько мне обойдется еда. Просто скажите мне, черт побери, что этот стейк стоит $ 40. © indigoassassin / Reddit
- Владельцы грубо разговаривают с персоналом, даже не стесняясь гостей. © LittleBlackBird0191 / Reddit
- Если на вас не обращают внимания более 10 минут. Да, работники могут быть заняты, но они должны хотя бы подать знак, что видят вас. © domin8r / Reddit
- Огромное меню с большим количеством разнообразных блюд. Можно научиться хорошо готовить 5–6 блюд, но невозможно провернуть то же самое с 50. © Stokehall / Reddit
- Отсутствие мыла для рук в туалете. Особенно если у персонала нет отдельной уборной: значит, никто из работников ресторана не моет руки после того, как справит нужду. © Stanford-baller / Reddit
- Если ваш столик липкий и становится еще более липким после того, как его протерли. © kissingdistopia / Reddit
- Громкая музыка. Мне доводилось бывать в ресторанах, где она орала так сильно, что я не слышал даже собственных мыслей, не говоря уже о людях напротив. © Philcycles84 / Reddit
- Запах. Если вы входите в заведение и чувствуете запах плесени, отбеливателя, сточных вод, аммиака — разворачивайтесь и уходите оттуда. © Darth***Agenda / Reddit
- Грязное меню. Если у них нет времени, чтобы его протереть, неизвестно, что еще они не чистят. © IAmSagacity / Reddit
- Однажды я видела, как владелец ресторана разговаривал по телефону и принимал наличные у посетителей, а потом, не помыв руки, готовил мне бутерброды. Единственная причина, почему я их съела, была в том, что я была в дикой глуши и до этого 20 часов провела в пути, а это было единственное место на мили вокруг, где можно было перекусить. Со мной все было в порядке, однако позже я позвонила в санитарное управление, чтобы рассказать об этом случае. © megpIant / Reddit
- Сидела в кафе. В тарелке с салатом я нашла внушительных размеров волос. Подозвала официантку, придвинула к ней тарелку. Она внимательно посмотрела и додумалась спросить: «Убрать волос?» Нет, можно еще парочку! © Подслушано / Ideer
- Пошел в ресторан с подругой, настроение соответствующее. Хорошо посидели, приветливый официант. В конце вечера приносят счет, оплачиваю и оставляю чаевые одной купюрой. Идем на выход, я помогаю одеться подруге, и вдруг с глазами как блюдца несется официант, тянет ту самую купюру и вопит: «Она испачкана! Замените!» Мне неудобно, но тут понимаю, что это тот самый чай. Спросил, мол, на счет хватило? А эта не устраивает? Я заберу. Официант провожал с отвисшей челюстью. © Подслушано / Ideer
Поход в ресторан — это всегда немножко лотерея. Ведь даже дорогущее место с отличными отзывами может преподнести неприятный сюрприз. А продавец кофе в лавочке на соседней улице наоборот, зарядит хорошим настроением на весь день. Но каких только приключений не случается! А мы о них старательно пишем.
AdMe/Кухня/Люди рассказали, какие мелочи в ресторанах и кафе вызывают у них желание навсегда забыть туда дорогу
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