Почему я не доверяю кондитерам-самоучкам и трижды подумаю, прежде чем тратить деньги на домашние торты

В последнее время огромное количество мастеров предлагают различные товары и услуги, а некоторые продукты и вовсе изготавливают у себя дома. Яркий пример — создание тортов для праздников и мероприятий. Вроде бы такие десерты выглядят прилично, но не все готовы рискнуть и доверить производство угощения домашним умельцам. Ведь среди них могут быть самоучки, которые получили свои навыки, всего-навсего насмотревшись видео в интернете. Автор ADME порассуждала, почему нас так настораживают домашние кулинары.

Моя знакомая заказала торт 7-летнему сыну на день рождения. Мастерица соорудила поверх изделия красную машинку из мастики. Сын был в восторге и визжал от радости. Мама с гордостью начала нарезать эту красоту, но внезапно раздался странный хруст. Внутри торта оказался крупный фрагмент яичной скорлупы. Вероятно, он попал в тесто по неосторожности, когда домашний кондитер разбивала яйца. Тем не менее, после удаления «ингредиента» торт оказался съедобным. Детям понравилось да и взрослые оценили. Единственное, что смутило некоторых, кроме яичной скорлупы, это избыток мастики. Не все любят ее из-за липкости и странного вкуса, похожего на пластилин.



Другой пример. Жена моего брата — фанатка Гарри Поттера. Тот нашел в интернете фото шикарного торта с совой, и заказал ей такой же на день рождения. На празднике радостная жена открывает подарок и с недоумевающим взглядом смотрит на мужа. В коробке вместо торта, который заказывал мой брат, была его крайне неудачная копия с поплывшей мастикой. У вышеупомянутой совы потек правый глаз да и сама птица больше походила на грызуна, чем на пернатого. Эти случаи заставили меня задуматься. Раньше я тоже планировала заказать торт у домашнего кондитера, когда мы праздновали 60-летие моей мамы. Я хотела что-то оригинальное. Но в последний момент я задала себе вопрос: «А в каких условиях этот торт будет приготовлен?»

И вот какие мысли мне пришли: на кондитерской фабрике мастера носят специальную одежду и надевают на руки перчатки. Еще они тщательно следят за чистотой рабочих поверхностей и регулярно их протирают. Конечно, на фабрике обязательно найдутся неряшливые люди, но в целом санитарно-гигиенические нормы там соблюдают. Домашний кондитер, напротив, работает на собственной кухне. Кто знает, насколько он тщательно протер стол перед готовкой, надевал ли перчатки и не запускали ли его дети руки в готовое тесто. Да, все это вряд ли отразится на вкусе торта. Но я просто не могу избавиться от мысли, что в кремовой розочке или бисквите могут быть грязь из-под чьих-то ногтей или комки шерсти кота или собаки. Ведь домашние питомцы могут бегать по кухне, а линька — вещь неизбежная.

Еще одна проблема заключается в том, что сразу найти хорошего домашнего кондитера, который сделает свою работу профессионально, довольно непросто. Зато легко наткнуться на девушку, которая посмотрела видеоуроки по кулинарии и через пару недель решила, что может делать собственные торты. И, вероятно, ее главным аргументом будет «это же все домашнее и сделано с любовью» Правда непонятно, из каких продуктов и в каких условиях. Конечно, есть кондитеры с профессиональным образованием, которые решили открыть свое дело. С ними проблем нет. Скорее всего, они бережно относятся к своей репутации и не разочаруют клиента несъедобным тортом, а потом не исчезнут и не заблокируют его в социальных сетях. Но и здесь одна загвоздка: у известных кондитеров с хорошей репутацией обычно много клиентов, поэтому их торты нужно заказывать заранее. Да и вряд ли они будут дешевыми — качественные ингредиенты стоят немало. А еще нужно учесть расходы на электричество и оплату работы мастера. Так что действительно хороший торт за ₽ 500-600 продавать никто не будет.

Есть еще кое-что, что напрягает меня в домашних тортах на заказ. Некоторые кондитеры искусно работают с мастикой, создают роскошные замки, детские машинки или фигурки принцесс прямо на выпечке. Но внутри таких тортов может быть все что угодно — в диапазоне от фантастически вкусного бисквита до сухих и непропитанных коржей. Проблема в том, что нельзя ничего изменить — торт заказан, оплачен и разрезан. Выхода нет — придется угощать гостей. В таких случаях и хочется похвалить торты, которые производят на кондитерских фабриках. Там, по крайней мере, все делается по стандартам. Хотя, в последнее время мне все чаще вспоминаются тортики из детства, которые мы приносили из магазина в больших картонных коробках и старались не измять по дороге. Кажется, в них все продукты были натуральными. А сейчас перечень красителей и консервантов занимает иногда аж половину этикетки.

В итоге, я пришла к выводу, что заказ торта — это скорее развлечение для счастливчиков, которые могут позволить себе заплатить несколько тысяч рублей за качественное изделие и воспользоваться услугами опытного мастера. Все остальное, что окрестили словами «недорогое и домашнее», отдает риском столкнуться с непрофессионалом, который приготовит что-то сомнительное из столь же сомнительных ингредиентов. Я решила, что в будущем все же попробую заказать торт на один из семейных праздников. Но перед этим я тщательно изучу отзывы о кондитерах, чтобы не попасть на самоучку. Ведь не каждый, кто хорошо готовит пироги и домашние торты для своей семьи, может считаться настоящим профессиональным кондитером.

Бонус: сколько людей, столько и мнений

Я люблю печь и поэтому часто зависаю на всяких форумах и страничках для кондитеров. Мамочки, чего я только не узнала за это время! И ягоды для украшения они не моют, и «мышка торт немножко погрызла, но я не растерялась и замазала остатками крема», и дети частенько имеют доступ к приготовленным изделиям. Ребенок мог и чихнуть в крем, пока мамаша не видит, и пальцами залезть. Я читаю и радуюсь тому, что мне нравится печь самой и я не обращаюсь к домашним кондитерам. © Ольга Воробьева / Дзен

А в гости вы как ходите? Тоже у хозяйки медицинскую книжку спрашиваете? Интересуетесь, в перчатках и колпаке она угощения готовила? И как часто уборка на кухне производится и санитарная обработка всех поверхностей? Уверена, вы и сами не безупречны в этом плане. © Алла Полякова / Дзен

Интересуетесь, в перчатках и колпаке она угощения готовила? И как часто уборка на кухне производится и санитарная обработка всех поверхностей? Уверена, вы и сами не безупречны в этом плане. © Алла Полякова / Дзен Кто мешает на большом современном производстве даме с медкнижкой колупать в носу или руки не мыть после туалета? Не доверяете — ничего не покупайте. А брезгливость сверх меры — паранойя. © Мисс Таня / Дзен

Я кондитер. Училась мастерству в Париже и Барселоне. Но как же бесят заказчики, которые хотят «тортик с мастикой», и фразы «А можно слепить принцессу / Халка?». Люди, мода на эти жуткие «пластмассовые» торты уже давно прошла. Давайте наслаждаться натуральными ингредиентами, новыми вкусами и сочетанием разных текстур. © Подслушано / Ideer

Давайте наслаждаться натуральными ингредиентами, новыми вкусами и сочетанием разных текстур. © Подслушано / Ideer Хороший торт — это и качественные продукты, если вы хотите, чтобы к вам клиент вернулся, и много фантазии, и разнообразный декор, и покупка отдельного холодильника для соблюдения товарного соседства. Плюс многие торты делаются не один час и даже не день. Бисквиты должны обязательно отлежаться в пленке ночь в холоде, а безе сушится 2 часа в духовке — это еще и затраты на электричество. Вот такой торт я делаю 2 дня, мне его за ₽ 500 отдать? © Елена Н / Дзен

Племяннице 2 годика сегодня исполнилось. Решили заказать торт. Заказ выполнили вовремя. Только остается вопрос: стоит ли вообще ей это показывать? © SkodeM / Pikabu

Торт на заказ из серии «ожидание и реальность⁠⁠». © Irensidor / Pikabu