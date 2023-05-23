Пользователи сети назвали 10 признаков, по которым сразу ясно, что в этот ресторан больше ни ногой

Иногда у всех нас возникает желание перекусить вне дома. Захотелось чего-нибудь новенького или просто лень готовить — не столь важно; главное, что от ресторана мы ждем вкусной еды и хорошего обслуживания. Но реальность, увы, порой расходится с ожиданиями. Весьма кстати пользователи Reddit поделились своими наблюдениями о том, как понять, что в этот ресторан больше ходить не стоит.

Посетителей немного, но обслуживают вас долго и с неохотой

Я помню, как-то наш заказ несли больше часа. Кроме нашего, было занято всего 2 столика, а еда в итоге оказалась такой холодной, будто целую вечность простояла на кухне после приготовления. © Jamie9712 / Reddit

В ресторане слишком обширное меню, и все блюда из разных кухонь мира

Обширное меню говорит о том, что они либо много чего разогревают в микроволновке, либо ингредиенты, хранящиеся в холодильнике, лежат там очень давно. Или же они тратят впустую тонны продуктов. © ExcuseMeMyGoodLich / Reddit

Но, кстати, если у них во всех блюдах плюс-минус одни и те же ингредиенты и способ приготовления, то обширное меню — это уже не так страшно. © alexanderpas / Reddit

Да, проблема именно в большом разбросе позиций. Во многих азиатских ресторанах большое меню, и это нормально — они готовят множество блюд из одних и тех же ингредиентов, и сосредоточены на своей региональной кухне. А вот если в меню и стейки, и морепродукты, и паста, и гамбургеры, плюс китайская еда и пицца — вот это уже плохо, и ничего из этого свежим не будет. © craigdahlke / Reddit

В другой стране или этническом квартале города вы зашли в ресторан национальной кухни, а в нем нет гостей из числа местных жителей

Раньше рядом со мной было вьетнамское заведение. И почти каждый раз, когда я приходил, за столом обедал их сотрудник. Так вот этот ресторан для меня входил в пятерку лучших. © TotallyLegitEstoc / Reddit

Вот взять мой любимый японский ресторан: там и большинство сотрудников — японцы, и половина посетителей тоже. © SEND_ME_REAL_PICS / Reddit

Если вы зашли в небольшой этнический ресторанчик и видите внутри местных детей, которые делают домашку за одним из столиков, обязательно попробуйте еду — она точно будет вкусной. © Dizzy-Particular-258 / Reddit

Грязная уборная

Грязный туалет = грязная кухня. © ManifestsOnly / Reddit

Однозначно. Если у них такая грязь в том месте, куда заходят клиенты, то что же творится там, где мы не видим? © Unknown author / Reddit

Мама всегда, прежде чем где-то перекусить, просила нас с братом подождать в фойе и проверяла туалеты. И если они были неубранными, мы уходили. © lyan-cat / Reddit

Ресторан находится в популярном месте города либо рядом с вокзалом или аэропортом

С таким потоком посетителей им даже не нужно заморачиваться над качеством еды. © Helpful_Assistance_5 / Reddit

Да и вообще зачастую чем лучше расположение, тем хуже ресторан. Если у них из окон потрясающий вид, им необязательно готовить отличную еду — народу и так будет битком набито. © legalb****r / Reddit

Именно! Почти в любом кафе на набережной будет дорого и невкусно. © SuperSmooth1 / Reddit

Внутри плохо пахнет

Причем плох как запах типа канализации, так и запах от чистящих химических средств. © AreWeCowa****a / Reddit

Бывает так, что из-за моющих средств даже ароматов еды не чувствуется. © AuntieDawnsKitchen / Reddit

Ой, это мне много лет назад коллеги расхваливали какую-то кафешку с сэндвичами. Я туда зашла, а там так хлоркой несет... Как зашла, так и вышла. © PorkrindsMcSnacky / Reddit

И уходите, если пахнет рыбой. Даже в рыбных ресторанах (хороших) не должно вонять рыбой, уж простите за нелепый каламбур. © Competitive-You-6317 / Reddit

Вы заметили в зале мух

Мухи означают только одно: в ресторане недостаточно часто и усердно выносят мусор, и личинки мух успевают вылупиться еще на кухне, а не в мусорном баке снаружи. © F***ingidjut / Reddit

Ни у кого из посетителей на столах нет еды

Это не обязательно значит, что этот ресторан в принципе плохой, но по крайней мере сегодня у них на кухне точно какая-то катастрофа и ждать свой заказ вам придется о-о-очень долго. © stfu_bobcostas / Reddit

Ингредиенты в блюдах нарезаны небрежно

Вроде мелочь, я бы и не обратил внимания, но брат заметил, и так и вышло. Когда овощи или мясо нарезаны неравномерно, значит, поварам не хватает умения и навыков — и, вероятно, готовить правильно они тоже не умеют. © f***fingerpaint / Reddit



Ресторан пуст в часы пик (обед или вечер выходного дня)

Много лет назад устраивался я в ресторан работать. Собеседование было в 17:00, в пятницу, а зал был пустой — и это в то время, когда обычно у всех ажиотаж. Вот это, конечно, тревожный звоночек. Работать туда меня не взяли, да оно и к лучшему. © DeltaJimm / Reddit