Пользователи сети поделились, какие признаки с потрохами выдают плохой ресторан

Никому не хочется прийти в ресторан и остаться разочарованным. Чтобы этого не произошло, стоит настроить все свои рецепторы и внимательно оглядеться. По-настоящему плохое место выдаст себя еще до того, как вы что-либо попробуете. Пользователи сети поделились своими хитростями, которые помогают им в два счета вычислять неважные рестораны.