Пользователи сети поделились, какие признаки с потрохами выдают плохой ресторан
Никому не хочется прийти в ресторан и остаться разочарованным. Чтобы этого не произошло, стоит настроить все свои рецепторы и внимательно оглядеться. По-настоящему плохое место выдаст себя еще до того, как вы что-либо попробуете. Пользователи сети поделились своими хитростями, которые помогают им в два счета вычислять неважные рестораны.
- Если в ресторане готовят блюда 10-15 кухонь мира, а их меню выглядит, как толстенный роман, то будьте уверены: там разогревают еду в микроволновке. Даже команда суперпрофессионалов не справится с подобным. © Berrybeak / Reddit
- Грязный туалет — это огромный красный флаг. Если они не могут качественно прибраться в уборной, то, скорее всего, с чистотой на кухне они тоже не справляются.
© thiswaynthat / Reddit
- Если в ресторане пахнет хлоркой — бегите. Скорее всего, запахом отбеливателя они пытаются скрыть что-то отвратительное. © ThrowawayBox**** / Reddit
- Мой знакомый санитарный инспектор говорит, что стоит всеми правдами и неправдами избегать круглосуточных ресторанов. По его опыту, в таких местах никогда не бывает времени на то, чтобы должны образом разобрать и почистить оборудование.
© kerkula / Reddit
- Если в ресторане действует «специальное» предложение, то с высокой долей вероятности это значит, что на кухне у чего-то подходит срок годности, либо какого-то продукта закупили слишком много. © Unknown author / Reddit
- Когда я прихожу в новое место, то заказываю что-то простое — типа картошки фри или риса. Если эти элементарные блюда приготовлены плохо, то нет никаких оснований полагать, что что-то более сложное будет приготовлено лучше. © Unknown author / Reddit
- Если вы видите в своем блюде ингредиенты, которых не должно быть в составе, это может говорить о том, что повара не чистят ножи после разных продуктов. Высока вероятность, что они не делают этого и после нарезки сырого мяса или рыбы.
© Thestudliestpancake / Reddit
- Проверьте, есть ли теплая вода в уборной. Если ее там нет, то, скорее всего, ее нет и на кухне. А это значит, что повара не очищают руки должным образом.
© Wild-Garbage-**** / Reddit
- Спросите официанта о политике заведения в отношении людей с аллергий. Хороший ресторан, который заботится о своих клиентах, будет иметь строгие правила на этот счет и будет обучать этому весь персонал. Если же официант обещает «уточнить» вопрос, то это не очень хороший знак. © BreeCC / Reddit
- Во многих, даже в очень хороших ресторанах, есть проблемы с вредителями. Обычно они обитают на кухне, так как там тепло, тесно и много еды. Однако если вы видите тараканов в зале, это значит, что на кухне для них закончилось место.
© TheNavesinkBanks / Reddit
- Если я прихожу в суши-бар и чувствую запах рыбы, то немедленно покидаю это место. Дело в том, что обычно ярко выраженный рыбный запах исходит от уже портящегося сырья. Скорее всего, в этом месте продукты не первой свежести. © BearonVonMu / Reddit
- Если вы посещаете этнический ресторан и не наблюдаете среди персонала или гостей людей той же национальности, то, вероятно, это не то место, в котором следует есть.
© Supercharged_Z06 / Reddit
- Изобилие дорогостоящих продуктов в меню — тревожный звоночек. Если у них есть все виды стейков, лобстеры и другие сырые морепродукты, то это значит, что ресторан покупает и замораживает все это. © Brains_Are_Weird / Reddit
- Если вы чувствуете, что ваша тарелка горячая по краям, но холодная в середине, будьте уверены — ваше блюдо разогрели в микроволновке. © EatSleepCry*** / Reddit
Еще больше признаков плохих ресторанов ищите в этой статье.
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