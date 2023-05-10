Попробуйте засолить рыбу по этим 5 рецептам, и вы больше никогда не захотите покупать готовую в магазине

Истинные ценители рыбы, как правило, проходят мимо прилавков с аппетитным слабосоленым лососем, потому что убеждены, что он не может быть вкуснее засоленного в домашних условиях. Причем это касается не только лосося, но и скумбрии с сельдью. Кроме того, что домашняя засолка получается выгоднее, она еще и безопаснее для здоровья, так как можно контролировать количество соли. Да и сделать все легче легкого, ведь рецепты в основном требуют простейших ингредиентов.