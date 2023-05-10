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Попробуйте засолить рыбу по этим 5 рецептам, и вы больше никогда не захотите покупать готовую в магазине

Кухня
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Истинные ценители рыбы, как правило, проходят мимо прилавков с аппетитным слабосоленым лососем, потому что убеждены, что он не может быть вкуснее засоленного в домашних условиях. Причем это касается не только лосося, но и скумбрии с сельдью. Кроме того, что домашняя засолка получается выгоднее, она еще и безопаснее для здоровья, так как можно контролировать количество соли. Да и сделать все легче легкого, ведь рецепты в основном требуют простейших ингредиентов.

Финский рецепт малосольной форели

Ингредиенты:

  • 1 кг свежей форели
  • 2 ст. л. сахара
  • 1 пучок укропа
  • 0,5 стакана сушеной брусники
  • 3 ст. л. крупной морской соли

Рецепт приготовления:

  1. Выкладываем форель на пергамент вниз кожицей и посыпаем сахаром и солью.
  2. Далее выкладываем сверху крупно нарезанный укроп и бруснику.
  3. Оборачиваем форель пергаментом и оставляем в холодильнике на 2 суток.

Скумбрия, маринованная в квасе

Ингредиенты:

  • 1 кг свежей скумбрии
  • 3 ст. л. лимонного сока
  • 1 пучок мяты
  • 1 пучок петрушки
  • 2 лавровых листа
  • 2 зубчика чеснока
  • 500 мл кваса
  • 125 мл белого винного уксуса
  • 16 горошинок черного перца
  • 4 ст. л. растительного масла
  • соль по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Очищенную скумбрию тщательно промываем, выкладываем в форму для запекания, посыпаем солью и добавляем перец с лавровыми листьями.
  2. Наливаем квас и лимонный сок и запекаем в духовке 15 минут при 200 °C градусах.
  3. Теплую скумбрию промокаем бумажными полотенцами и разделываем на филе.
  4. Смешиваем измельченную мяту, чеснок, петрушку, соль, уксус и растительное масло.
  5. Получившимся маринадом заливаем емкость с филе, накрываем пищевой пленкой и охлаждаем в холодильнике в течение суток.

Сельдь в пряном маринаде

Ингредиенты:

  • 1 кг сельди
  • 600 мл воды
  • 5 ст. л. морской соли
  • 4 ст. л. сахара
  • 12 горошинок черного перца
  • 3 лавровых листа
  • 4 шт. сушеной гвоздики
  • 1 ст. л. растительного масла

Рецепт приготовления:

  1. Наливаем воду в кастрюлю и добавляем в нее соль, сахар, перец, лавровый лист и гвоздику.
  2. Затем вливаем растительное масло и доводим смесь до кипения.
  3. Промываем выпотрошенную сельдь, помещаем в банку и заливаем получившимся рассолом.
  4. Помещаем в холодильник на 3 суток.

Скумбрия, маринованная в чае

Ингредиенты:

  • 2 крупных скумбрии
  • 3 ст. л. листового черного чая
  • 1 л воды
  • 3 ст. л. соли
  • 3 ст. л. сахара

Рецепт приготовления:

  1. Завариваем в 1 литре кипящей воды черный чай.
  2. Высыпаем соль и сахар, остужаем и затем процеживаем через марлю.
  3. Очищенную сельдь без головы кладем в глубокую емкость и заливаем полученным маринадом, чтобы он покрыл ее полностью.
  4. Помещаем в холодильник на 4 суток.

Классический слабосоленый лосось

Ингредиенты:

  • 1 свежий лосось
  • 3 ст. л. соли
  • 1 ст. л. сахара
  • 1/5 ч. л. белого молотого перца
  • цедра 1 лимона

Рецепт приготовления:

  1. Очищенную от чешуи и костей рыбу промыть и затем промокнуть бумажным полотенцем.
  2. Нарезать филе на порционные куски.
  3. Смешать соль, сахар, перец, цедру лимона и тщательно обвалять куски рыбы в получившейся смеси.
  4. Затем рыбу сложить в пакет и отправить охлаждаться в холодильник на 5–12 часов.

Многие знают, что рыба является важнейшим источником качественного белка, а также жирных кислот омега-3 и витаминов D и B2. Однако, чтобы действительно полноценно насладиться вкусом и ощутить всю пользу, необходимо усвоить несколько правил, как не нарваться на рыбу, которую есть попросту опасно.

Фото на превью WordRidden / Flickr, CC BY 2.0
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AdMe/Кухня/Попробуйте засолить рыбу по этим 5 рецептам, и вы больше никогда не захотите покупать готовую в магазине
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