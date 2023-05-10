Попробуйте засолить рыбу по этим 5 рецептам, и вы больше никогда не захотите покупать готовую в магазине
Истинные ценители рыбы, как правило, проходят мимо прилавков с аппетитным слабосоленым лососем, потому что убеждены, что он не может быть вкуснее засоленного в домашних условиях. Причем это касается не только лосося, но и скумбрии с сельдью. Кроме того, что домашняя засолка получается выгоднее, она еще и безопаснее для здоровья, так как можно контролировать количество соли. Да и сделать все легче легкого, ведь рецепты в основном требуют простейших ингредиентов.
Финский рецепт малосольной форели
Ингредиенты:
- 1 кг свежей форели
- 2 ст. л. сахара
- 1 пучок укропа
- 0,5 стакана сушеной брусники
- 3 ст. л. крупной морской соли
Рецепт приготовления:
- Выкладываем форель на пергамент вниз кожицей и посыпаем сахаром и солью.
- Далее выкладываем сверху крупно нарезанный укроп и бруснику.
- Оборачиваем форель пергаментом и оставляем в холодильнике на 2 суток.
Скумбрия, маринованная в квасе
Ингредиенты:
- 1 кг свежей скумбрии
- 3 ст. л. лимонного сока
- 1 пучок мяты
- 1 пучок петрушки
- 2 лавровых листа
- 2 зубчика чеснока
- 500 мл кваса
- 125 мл белого винного уксуса
- 16 горошинок черного перца
- 4 ст. л. растительного масла
- соль по вкусу
Рецепт приготовления:
- Очищенную скумбрию тщательно промываем, выкладываем в форму для запекания, посыпаем солью и добавляем перец с лавровыми листьями.
- Наливаем квас и лимонный сок и запекаем в духовке 15 минут при 200 °C градусах.
- Теплую скумбрию промокаем бумажными полотенцами и разделываем на филе.
- Смешиваем измельченную мяту, чеснок, петрушку, соль, уксус и растительное масло.
- Получившимся маринадом заливаем емкость с филе, накрываем пищевой пленкой и охлаждаем в холодильнике в течение суток.
Сельдь в пряном маринаде
Ингредиенты:
- 1 кг сельди
- 600 мл воды
- 5 ст. л. морской соли
- 4 ст. л. сахара
- 12 горошинок черного перца
- 3 лавровых листа
- 4 шт. сушеной гвоздики
- 1 ст. л. растительного масла
Рецепт приготовления:
- Наливаем воду в кастрюлю и добавляем в нее соль, сахар, перец, лавровый лист и гвоздику.
- Затем вливаем растительное масло и доводим смесь до кипения.
- Промываем выпотрошенную сельдь, помещаем в банку и заливаем получившимся рассолом.
- Помещаем в холодильник на 3 суток.
Скумбрия, маринованная в чае
Ингредиенты:
- 2 крупных скумбрии
- 3 ст. л. листового черного чая
- 1 л воды
- 3 ст. л. соли
- 3 ст. л. сахара
Рецепт приготовления:
- Завариваем в 1 литре кипящей воды черный чай.
- Высыпаем соль и сахар, остужаем и затем процеживаем через марлю.
- Очищенную сельдь без головы кладем в глубокую емкость и заливаем полученным маринадом, чтобы он покрыл ее полностью.
- Помещаем в холодильник на 4 суток.
Классический слабосоленый лосось
Ингредиенты:
- 1 свежий лосось
- 3 ст. л. соли
- 1 ст. л. сахара
- 1/5 ч. л. белого молотого перца
- цедра 1 лимона
Рецепт приготовления:
- Очищенную от чешуи и костей рыбу промыть и затем промокнуть бумажным полотенцем.
- Нарезать филе на порционные куски.
- Смешать соль, сахар, перец, цедру лимона и тщательно обвалять куски рыбы в получившейся смеси.
- Затем рыбу сложить в пакет и отправить охлаждаться в холодильник на 5–12 часов.
Многие знают, что рыба является важнейшим источником качественного белка, а также жирных кислот омега-3 и витаминов D и B2. Однако, чтобы действительно полноценно насладиться вкусом и ощутить всю пользу, необходимо усвоить несколько правил, как не нарваться на рыбу, которую есть попросту опасно.