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Проверенный рецепт ароматных блинов, тонких, как бумага

Кухня
993425

Блины идеально подходят для завтрака или перекуса, а также могут быть использованы в качестве основы для различных сладких или соленых блюд. В этой статье мы поделимся с вами своим проверенным рецептом тонких блинов, которые легко приготовить дома из минимального количества ингредиентов. Следуйте этим инструкциям, и вы получите очень тонкие, ароматные и нежные блины, которые понравятся всей семье.

Ингредиенты

  • 4 яйца
  • 4 ст. л. пшеничной муки
  • 0,5 ч. л. соли
  • 4 ч. л. сахара
  • 4 ст. л. кукурузного крахмала
  • 500 мл молока
  • 2 ст. л. подсолнечного масла

Приготовление

  • Смешайте сухие ингредиенты: в миску насыпьте пшеничную муку, кукурузный крахмал, сахар, соль. Перемешайте.
  • В эту же емкость вбейте 4 яйца.
  • Тщательно перемешайте венчиком или миксером.
  • В процессе вымешивания влейте в чашу теплое молоко и пару ложек растительного масла.
  • У вас должно получиться жидкое тесто с большим количеством пузырьков воздуха.
  • Готовьте блины на разогретой сковороде.
  • Готовые изделия складывайте друг на друга, при желании промазывая сливочным маслом.
  • Тонкие блины — это настоящее искусство кулинарии. Они такие легкие и нежные, что просто тают во рту. Их можно подавать с различными начинками — сладкими или солеными — или есть просто так. Приятного аппетита!

Кстати, вы замечали, что в социальных сетях уже давно вирусными становятся не только видео с котиками, но и с рецептами? Причем чаще всего каких-нибудь простых блюд, которые готовятся чуть ли не сами по себе. Так вот, однажды мы решили узнать, насколько оправданна популярность этих роликов с рецептами и правда ли, что из минимума продуктов за пару минут можно сотворить что-то крутое.

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993425
AdMe/Кухня/Проверенный рецепт ароматных блинов, тонких, как бумага
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