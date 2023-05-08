Проверенный рецепт ароматных блинов, тонких, как бумага
Блины идеально подходят для завтрака или перекуса, а также могут быть использованы в качестве основы для различных сладких или соленых блюд. В этой статье мы поделимся с вами своим проверенным рецептом тонких блинов, которые легко приготовить дома из минимального количества ингредиентов. Следуйте этим инструкциям, и вы получите очень тонкие, ароматные и нежные блины, которые понравятся всей семье.
Ингредиенты
- 4 яйца
- 4 ст. л. пшеничной муки
- 0,5 ч. л. соли
- 4 ч. л. сахара
- 4 ст. л. кукурузного крахмала
- 500 мл молока
- 2 ст. л. подсолнечного масла
Приготовление
- Смешайте сухие ингредиенты: в миску насыпьте пшеничную муку, кукурузный крахмал, сахар, соль. Перемешайте.
- В эту же емкость вбейте 4 яйца.
- Тщательно перемешайте венчиком или миксером.
- В процессе вымешивания влейте в чашу теплое молоко и пару ложек растительного масла.
- У вас должно получиться жидкое тесто с большим количеством пузырьков воздуха.
- Готовьте блины на разогретой сковороде.
- Готовые изделия складывайте друг на друга, при желании промазывая сливочным маслом.
- Тонкие блины — это настоящее искусство кулинарии. Они такие легкие и нежные, что просто тают во рту. Их можно подавать с различными начинками — сладкими или солеными — или есть просто так. Приятного аппетита!
Кстати, вы замечали, что в социальных сетях уже давно вирусными становятся не только видео с котиками, но и с рецептами? Причем чаще всего каких-нибудь простых блюд, которые готовятся чуть ли не сами по себе. Так вот, однажды мы решили узнать, насколько оправданна популярность этих роликов с рецептами и правда ли, что из минимума продуктов за пару минут можно сотворить что-то крутое.