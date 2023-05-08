Проверенный рецепт ароматных блинов, тонких, как бумага

Блины идеально подходят для завтрака или перекуса, а также могут быть использованы в качестве основы для различных сладких или соленых блюд. В этой статье мы поделимся с вами своим проверенным рецептом тонких блинов, которые легко приготовить дома из минимального количества ингредиентов. Следуйте этим инструкциям, и вы получите очень тонкие, ароматные и нежные блины, которые понравятся всей семье.

Ингредиенты

Приготовление

Кстати, вы замечали, что в социальных сетях уже давно вирусными становятся не только видео с котиками, но и с рецептами? Причем чаще всего каких-нибудь простых блюд, которые готовятся чуть ли не сами по себе. Так вот, однажды мы решили узнать, насколько оправданна популярность этих роликов с рецептами и правда ли, что из минимума продуктов за пару минут можно сотворить что-то крутое.