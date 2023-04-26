Вообще-то магия запрещена вне Хогвартса, но эти 20+ кулинаров, кажется, все-таки воспользовались ей

Когда у вас под рукой не только мука и масло, но еще и волшебная палочка, на кухне получаются вот такие впечатляющие творения, как в этой статье. Иначе как применением волшебства мы это объяснить не можем. И уже запланировали испечь такого же кролика из оладушков. Посмотрите, может быть, и вас что-то вдохновит на кулинарный подвиг. А в конце статьи вас ждет парочка бонусов — доказательство того, что любовь и смекалка творят чудеса и на кухне тоже.

«Мой космический кит»

«Мультяшный торт»

Букет из капкейков

«Для этого торта мне потребовалось очень много вафельной бумаги»

Мне сначала показалось, что это не торт, а парик! © hypnosprout / Reddit

«Распределяющая шляпа!»

«Купила свою первую форму для тартов. Этот — с клюквой и белым шоколадом»

«Сделала торт с героиней книжки „Энн из Зеленых Крыш“»

«Встречайте Малыша Йоду! Этот шоколадный торт полностью съедобен»

«Мой первый яблочный тарт по рецепту Седрика Гроле. Горжусь собой!»

«Пряничная копия моего дома»

«Сделала торт ко дню рождения дочки»

Торт в виде пня

«Ох, сколько же мне сил это стоило, но наконец моя башня из макаронов готова»

Цветочные печеньки

Пасхальный кролик из оладушков

Жабохлеб

Половинка торта

«Торт, который моя сестра-близняшка приготовила на наш 36-й день рождения»

Мункейки с ананасовой начинкой

Прозрачные дамплинги с фруктовой начинкой

Бычок

Торт с атмосферой Парижа

«Весенние капкейки»

Печеньки-барашки

«Испекла торт к 5-летию сына. Очень довольна тем, что получилось»

Бонус № 1: «У моего парня нулевой опыт в готовке. Он хотел сделать мне сюрприз и случайно выбрал один из самых сложных рецептов. Макароны получились идеальными!»