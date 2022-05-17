Я приготовила особенный фаршированный перец по любимому рецепту принцессы Дианы

Меня зовут Юля, и мне нравится готовить что-нибудь новенькое. А желательно еще и полезное. Недавно мне на глаза попался рецепт фаршированного перца, который очень любила принцесса Диана. Многим известно, что она избавилась от булимии и строго придерживалась принципов здорового питания. Поэтому ее личный повар Даррен Макгрейди всегда готовил для нее обезжиренные версии привычных блюд. Одним из таких и был этот фаршированный перец.

Мне стало любопытно, какое же на вкус одно из любимых блюд принцессы. Поэтому специально для ADME я решила попробовать приготовить его, а затем поделиться впечатлениями от результата.

Ингредиенты

Помимо указанного в оригинальном рецепте, в скобках приведу количество ингредиентов, которое использовала я при приготовлении. 4 средних красных болгарских перца

1/4 стакана оливкового масла (около 50 мл)

1/2 стакана крупно нарезанного лука (1 шт. cреднего размера)

1 чашка мелко нарезанных шампиньонов (3 шт. cреднего размера)

1 цукини, нарезанный кубиками (200 г)

2 крупно нарезанных помидора

1 чашка риса, сваренного до состояния альденте и охлажденного (130 г в сухом виде)

1/2 стакана воды

1/2 кубика куриного или овощного бульона

4 ломтика копченого бекона, обжаренного до хрустящей корочки и нарезанного (в сыром виде около 70 г)

1 ч. л. свежего нарезанного базилика (2–3 веточки)

4 унции сыра моцарелла, нарезанного кубиками (115 г)

2 ст. л. тертого сыра пармезан (35–40 г)

1/2 ч. л. сушеного орегано

соль и свежемолотый перец по вкусу

Подготовка перца

Первым делом я отварила рис. Затем подготовила перцы: срезала верхушки, очистила от семян и перепонок, выложила в форму все части перцев, обильно полила их маслом и отправила в духовку на 180 градусов до тех пор, пока не стали мягкими. У меня ушло около 30 минут. Вынула и оставила остывать. Заметка: Если перцы не будут стоять ровно, отрежьте у них снизу небольшой кусочек.

Подготовка начинки

Пока запекался перец, я подготовила всю начинку: нарезала кубиками цукини, лук, грибы, помидоры, моцареллу. Натерла пармезан и мелко нарезала базилик. Затем чуть подрумянила на сковороде бекон.

Следующий шаг по рецепту — влить масло, оставшееся после приготовления перцев, на сковороду, добавить грибы, лук, цукини и по вкусу орегано, перец, соль (с учетом того, что будет еще бульонный кубик). Пассеровать на сильном огне, пока ингредиенты не станут мягкими. Заметка: После запекания перцев остается не только масло, но и сок от них. Когда жидкость попадает на раскаленную сковороду, начинает сильно брызгать во все стороны. Поэтому не будьте как Юля, выливайте масло на неразогретую сковороду.

К пассерованным ингредиентам добавила помидоры, рис, воду и бульонный кубик и тушила 5 минут. Заметка: Я добавила кубик целиком, но через пару минут вынула, так как польза этого «продукта» меня сильно смущала. Мне кажется, что и без него тут можно обойтись.

Ну вот и финишная прямая. Добавляем в начинку бекон, моцареллу, базилик и заполняем перцы. Сверху выкладываем пармезан и верхушки перцев. Запекаем минут 15 или до того момента, пока сыр не расплавится, а начинка не станет горячей. Заметка: Как же аппетитно тянутся ниточки моцареллы! На этом этапе я была готова съесть начинку просто так с запеченным перцем.

Результат

Поистине королевский вкус! Это блюдо очень отличается от фаршированного перца, сделанного по классическому рецепту. В нем ярче всего ощущаются кусочки цукини, моцарелла и базилик, а сок из перца добавляет сочетанию этих ингредиентов неповторимый привкус. Теперь это определенно и мой любимый рецепт. Да, на это потребуется немного больше усилий и времени, чем на приготовление перца с мясом и рисом, но, уверяю вас, это того стоит.