13 официантов, которые не ждали от рабочего дня ничего особенного, но к ним пришел максимально необычный гость
Работа официантом — это чаще всего бесконечный поток людей, среди которых попадаются разные экспонаты. Одни — поднимают настроение, вторые — портят, третьи — вызывают чувство умиления, четвертые — создают ощущение праздника, даже когда его нет. Вот уж точно не соскучишься. В этой статье мы объединили истории людей, которые когда-то трудились в общепите, и рассказали о самых запоминающихся случаях из своих трудовых будней.
- Работаю в дорогом ресторане. Наши частые гости — звезды и богачи. Заходят и охотницы за папиками. Одна из них громко делала мозги персоналу: требовала место, забронированное другими, блюдо из старого меню, то ей официант не нравится, то вода, то освещение тусклое. И тут один из постоянных клиентов громко на весь зал говорит: «Детка, ты не настолько красивая и знаменитая, чтобы вести себя как стерва». Она ушла в слезах. © Подслушано / VK
- Работала я как-то официанткой в маленьком кафе, расположенном в очень специфической части города. И вот однажды я обслуживала двух мужчин, которые начали расспрашивать меня о хобби. Сказала им, что учусь на художественном факультете. Поле этого мужчины потребовали, чтобы я принесла бумагу с карандашом и рисовала их, пока они едят блины. © Karry Antoinette / Quora
- Я работала в довольно престижном ресторане, нашими основными клиентами были пожилые богачи. Однажды утром к нам наведались две старушки. Слушаю, как принимает заказ другой официант, и одна бабуля говорит: «Мне холодный чай, но без льда». Официант предупредил, что чай теплый, потому что мы его только заварили, и переспросил, точно ли даме не нужен лед. На что она с невозмутимым видом отвечает: «Нет, у меня на него аллергия». Я изо всех сил пыталась не рассмеяться, но не вышло. С тех пор фразу «У меня аллергия на лед» мы стали использовать между собой, когда приходили чудаковатые клиенты. © LunarChild / Reddit
- Один посетитель попросил меня принести ему миску с горячей водой. Я на всякий случай переспросила, точно ли ему больше ничего не надо. Вынесла я ему воду. Он налил в нее кетчуп, чтобы приготовить себе томатный суп. Я решила расспросить начальника, что это такое было. Ну, мне и поведали, что у некоторых постоянных клиентов нет денег, поэтому приготовление собственного томатного супа означает, что они едят бесплатно и не должны давать чаевые официанту. Мне было все равно что я не получу денег сверху, просто на душе стало как-то грустно. © Victoria Rose / Quora
- Работаю официантом в ресторане. На бизнес-ланч частенько заходит молодой человек. Один раз в счет положил сверху 1000 рублей, хотя поел на 300 и ушел. Я в шоке, понимаю, что положил он их случайно, надо вернуть. Но клиент уже ушел. Через неделю, наконец-то парень явился снова. Я все объясняю и возвращаю деньги обратно. А он смотрит на меня, глаза горят, улыбается и говорит: «Девушка, спасибо, что вы есть, я эти деньги не возьму. Это вам за честность и порядочность», И отдает мне обратно эту тысячу. © Подслушано / VK
- Когда учился в колледже, подрабатывал в магазине фастфуда на территории студенческого городка. В одну из ночей зашел парень и заказал буррито со всевозможными добавками сразу: с сальсой, сметаной, фасолью, мясом и рисом. Я еле упихал все это в лепешку. Он садится за стол, сделал один укус, и тут же все содержимое вываливается. Он спокойно так говорит: «О нет...» и начинает есть со стола и коленей. Картина была интересная. © OneBroke*****re / Reddit
- Эту историю мне рассказала мне подруга, которая работала официанткой. Один из посетителей заказал омлет. Обычно на порцию идет три яйца, но он сказал, что это слишком много и попросил сделать из двух. В итоге, когда мужчина поел и пришло время оплачивать, он пожелал, чтобы третье яйцо ему отдали с собой, ведь за него оплачено. © Susan Movizzo / Quora
- Одна посетительница нашла длинные светлые волосы в картошке фри, при том, что в нашей смене не было блондинок. Ну, всякое бывает, поэтому я заменил ее порцию. Прежде чем отдать, мы внимательно ее осмотрели во избежание проблем. Буквально через минуту я возвращаюсь и вновь вижу отвращение на ее лице. Оказалось, теперь у нее такая же находка на бутерброде. А теперь угадайте, какого цвета были ее волосы. © thomkyr / Reddit
- Будучи голодным и бедным студентом, работал официантом в разных ресторанах. Примечательно, что везде, где меню предусматривало роллы, наблюдал, как посетитель, оглядываясь по сторонам и убеждаясь, что слежки за ним нет, выпивал остатки соевого соуса. Все бы ничего, но вытворял такое минимум каждый третий, заказавший суши. Охранники рассказали, что постоянно наблюдают эдакое зрелище. Даже пробовали считать: 50 человек за день. © Подслушано / VK
- Подростком работала в семейном ресторане. Однажды пришла позавтракать пожилая женщина, заказала тост с апельсиновым джемом и спросила, есть ли у нас тканевая салфетка. У нас были только бумажные, но она была такой милой, что я все-таки нашла для нее текстильную.
Она расстелила ее, достала из сумочки фотографию пожилого мужчины, поставила ее на стол и съела свой тост с мармеладом рядом с покинувшим ее мужем. Я расплакалась, пришлось уйти в подсобку. Когда я рассказала коллеге, почему я плачу, она тоже не смогла сдержать слез. © RockPaperLaserPewPew / Reddit
- Работала официанткой. Самый странный заказ был, когда богато выглядящая девушка попросила вылить тарелку супа на голову мужчине, у которого было романтическое свидание с другой девушкой. По ее словам, это ее парень, и она хочет ему отомстить. От заказа отказалась, хоть и предлагала та девушка очень много. Но если бы не работа, то я бы и бесплатно согласилась. © Палата № 6 / VK
- Работаю баристой-официанткой в маленьком кафе. Ассортимент небольшой: кофе, тортики, макаруны, зефир. Как-то стал каждый день захаживать симпатичный парень. По виду студент. Брал американо с молоком, садился в углу и читал книгу минут пятнадцать. Потом вставал, спрашивал: «Нет ли у вас трубочки со сгущенкой?» Я говорила, что нет. И он уходил. Так продолжалось месяц. Закупили мы двадцать трубочек со сгущенкой, в том числе и для этого студента. Он пришел, кофе взял, книжку почитал и спрашивает: «А нет ли у вас трубочек со сгущенкой?» Говорю, что есть! Он на прилавке на них посмотрел, подумал, на месте потоптался и сказал: «Выглядят хорошо, аппетитно». И ушел. Больше студент не приходил, и трубочки не покупал. Что это было — непонятно. © Палата № 6 / VK
- Один клиент заказал большую порцию салата из овощей. При этом он выдал, серьезно глядя мне в глаза: «Только сделайте так, чтобы в нем не было ничего фиолетового цвета». Я принял заказ без лишних вопросов. Из салата было вытащено все, что хоть как-то было похоже на фиолетовый цвет. И, скажу прямо, я немного нервничал, наблюдая за ним. Но в итоге он остался доволен и даже оставил приличные чаевые. © waffle-house** / Reddit
Быть официантом — дело, конечно, не простое. Поэтому задерживаются на таком месте чаще всего люди с железными нервами, а чтобы не выгореть и не сойти с ума, только и остается, что относиться к любой ситуации с юмором. Ну или хотя бы не принимать близко к сердцу случаи, когда клиенты попадаются трудные.
AdMe/Маразмы/13 официантов, которые не ждали от рабочего дня ничего особенного, но к ним пришел максимально необычный гость
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