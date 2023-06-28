13 официантов, которые не ждали от рабочего дня ничего особенного, но к ним пришел максимально необычный гость

Работа официантом — это чаще всего бесконечный поток людей, среди которых попадаются разные экспонаты. Одни — поднимают настроение, вторые — портят, третьи — вызывают чувство умиления, четвертые — создают ощущение праздника, даже когда его нет. Вот уж точно не соскучишься. В этой статье мы объединили истории людей, которые когда-то трудились в общепите, и рассказали о самых запоминающихся случаях из своих трудовых будней.

Быть официантом — дело, конечно, не простое. Поэтому задерживаются на таком месте чаще всего люди с железными нервами, а чтобы не выгореть и не сойти с ума, только и остается, что относиться к любой ситуации с юмором. Ну или хотя бы не принимать близко к сердцу случаи, когда клиенты попадаются трудные.