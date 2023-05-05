14 человек, которым хочется сквозь смех сказать: «Ну ты тот еще экспонат!»

Жизнь состоит не только из серых будней. Порой люди вокруг так чудят, что могут скрасить даже самый скучный день. Вот мы и решили поднять вам настроение историями пользователей сети, которым посчастливилось столкнуться с невольными спонсорами забавных историй. А некоторые рассказчики и сами оказались не прочь выделиться из толпы.