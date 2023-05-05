14 человек, которым хочется сквозь смех сказать: «Ну ты тот еще экспонат!»
Жизнь состоит не только из серых будней. Порой люди вокруг так чудят, что могут скрасить даже самый скучный день. Вот мы и решили поднять вам настроение историями пользователей сети, которым посчастливилось столкнуться с невольными спонсорами забавных историй. А некоторые рассказчики и сами оказались не прочь выделиться из толпы.
- Я ем попкорн палочками для еды. Просто по мере взросления меня все больше стали бесить грязные руки. А от попкорна они делались очень липкими и отвратительными. До того волшебного дня, когда я додумалась есть попкорн палочками. Он же круглый, и хватать его очень легко. Ешь, получаешь удовольствие, и никакого дискомфорта. © Eliza Prestley / Quora
- Пока спал, маленький племянник нахудожничал на мне фломастерами, да так, что отмыть с первого раза не получилось. К тому же с утра время поджимало. И вот еду я в автобусе на работу: на открытых участках тела видна вся моя причастность к высокому искусству. Вдруг рядом сидящий дядька, схватив за руку, сказал: «Тысяча чертей, какая татуировка!» — и с истеричным смехом сбежал в открытые двери автобуса. Сижу теперь думаю, что движет такими людьми. © Подслушано / Ideer
- Поднималась на эскалаторе, захотелось так хорошенько зевнуть, а руки заняты. Ну раз захотела, то и зевнула, не прикрыв рот. Тут смотрю, парень напротив спускается, так же зевает и смотрит на меня. А я на него. Так мы и ехали, смотря друг на друга пару секунд с открытыми настежь ртами. А потом я засмеялась и отвернулась, разорвав это чудесное волшебство. © Подслушано / Ideer
- Плата за коммуналку в двухкомнатной квартире непомерно большая. Просто его величество муж любит перед принятием душа врубить на полную горячую воду минут на 15, чтобы прогреть помещение. Каждую найденную крошку и пылинку смывает в унитаз. Выкручивает батареи на максимум. При этом, когда я взяла макароны по ₽ 70 без акции, был скандал на кассе и возврат. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Мне было года 3–4, мама убирала квартиру. Тут ей срочно что-то понадобилось в магазине, она вышла и оставила меня буквально на 5 минут. Я, видя, как мама устала, решила ей помочь с уборкой. Взяла подсолнечное масло и полила все полы в квартире. Вот у мамы счастье было! До сих пор стыдно. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Любимая история моей бабушки обо мне — как я приехала к ней на дачу с большой сумкой книг. Папа решил развивать самостоятельность и предложил мне собрать вещи на месяц полностью самой. Проверять не стал, просто понес в багажник. Уже на месте выяснилось, что в сумке не было вообще ничего кроме книг. Папе пришлось оставить нам с бабушкой денег на полное обновление гардероба. И, кажется, он до сих пор считает, что я тогда это специально сделала. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- У нас в офисе есть общий холодильник, где можно хранить свои обеды, напитки и т.д. Последний месяц у меня кто-то подворовывает. То половина бутерброда пропадет, то несколько ложек салата, то суп сольют чуть-чуть. А началось все с пропажи целого обеда. Было странно, но найти воришку я не мог: хорошо скрывался. Пока сам не подошел ко мне с «чистосердечным». Оказалось, это моя коллега, которая однажды перепутала еду и съела мой обед. А потом понемногу пробовала все, потому что ей понравилось, как я готовлю. Идем на свидание с ней, пообещал угостить домашней едой. © Палата № 6 / VK
- Собрались с друзьями в кино, купили билеты, осталось минут 40 до начала сеанса. Решили сходить в магазин купить еды, так как попкорн дорогой, да и не очень вкусный. Друг Саша забрал свой билет и сказал, что к началу сеанса вернется. Заходим мы в зал, садимся на места, а его нет. Началась реклама. Тут входит Саша с огромной сумкой. Садится, открывает сумку, достает термокружку, вилку и начинает уплетать пельмени! По залу пошел характерный запах, все начали нервничать: пельмешков ведь тоже хочется. Потом он достал другую термокружку и стал пить какао. В итоге нас чуть не выгнали: весь зал пускал слюнки. © Палата № 6 / VK
- Недавно побрил свои волосатые ноги. Зачем? Просто так. Разве это не делает меня интересным? Такая чертовски гладкая кожа, как попка младенца! Я уже 10 лет не видел свои ноги блестящими и без волос. © Izzat Stimali / Quora
- В молодости знал девушку, которая была самым странным, но в то же время самым вдохновляющим человеком из тех, что я когда-либо встречал. Она ратовала за естественность, поэтому у нее были длинные волосы на ногах. Она никогда не носила обувь. Любила надевать шорты, чтобы все видели ее ноги. Она была против химии и не пользовалась шампунем. Правда, со временем решила все-таки начать использовать хотя бы органические средства. У нее не было телефона. Она говорила, что влюблена в мужчину, с которым ни разу не обмолвилась ни словом. Зато отправилась на лайнере, а затем на велосипеде на другой конец света, чтобы увидеть его. Хотя я никогда больше ее не встречал, друг сказал мне, что однажды эта особа постучалась к нему в дверь и спросила, можно ли переночевать. Она нашла моего товарища, просто стучась в каждую дверь. © Esra Bilik / Quora
- Работаю в такси. Подъезжаю к торговому центру за клиентом. Выходит женщина лет 35 с кучей пакетов, садится в машину. Едем. Спустя 5 минут она как завопит. Я испугался, спрашиваю:
— Что случилось?
— Совсем забыла: я же на своей машине приехала. Везите скорее обратно!
Повез обратно, помог найти машину на парковке, она села в нее и уехала. © Подслушано / Ideer
- Однажды ночью я вышла на задний дворик и увидела лежащего на земле богомола. Он был весь опутан паутиной, едва мог пошевелиться. Я забрала его в дом, взяла пинцет и чашку с водой, и вместе с дочерью мы принялись за спасение насекомого. Потребовалось около двух часов, чтобы освободить его от паутины. В конце концов спасенный все-таки встал на ноги. Дальше нужно было выяснить, как ухаживать за богомолами. В интернете я прочитала, что они могут есть кошачий корм. У меня есть кошки, поэтому корм нашелся. На следующей неделе я соорудила для богомола послеоперационную палату из клетки. Я кормила его с маленькой детской ложечки. После нескольких дней ухода к нему начали возвращаться силы, и он перешел на живую пищу. Да, мы с дочерью ловили сачком мух и маленьких мотыльков. Прошло еще чуть больше недели, богомол уже неплохо выглядел, нормально передвигался. Мы знали, что пришло время освободить его. Я вынесла клетку на крыльцо и открыла дверцу. Он вышел не сразу. Постепенно богомол начал выбираться на растения вокруг него, но оставался на нашем крыльце еще неделю, прежде чем окончательно ушел. И каждый раз, когда мы выходили, он прыгал на нас. Что бы там кто ни думал, мы подружились. © Jennifer Moore / Quora
- Я тот самый человек, который родился 29 февраля. В детстве этот вопрос решался просто: родители поздравляли 28 числа или 1 марта. Когда вырос, понял, что в дате моего рождения много плюсов. Не нужно каждый раз выдумывать, какой праздник всем устроить, и тратиться. Друзья привыкли, что собираю их раз в 4 года, и всем нормально. Забавная ситуация была с девушкой. Мы встречались год, и только тогда она спросила: «Стой, а когда у тебя день рождения?» В целом чувствую себя особенным. © Палата № 6 / VK
- Супермаркет, толпы покупателей. Я оставила тележку и протиснулась к огурцам. Взяла, вернулась и толкаю дальше. Вдруг кидается на меня бешеный мужик, выхватывает тележку. Я возмущаюсь. Проверяем товары: вроде все мои. А он хохочет и спрашивает: «Как насчет ребенка?» Округляю глаза, а он сына из нижней корзинки достает. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
Каждый из нас хоть раз в жизни попадал в неловкую ситуацию. Некоторые люди способны довести уровень комичности происходящего до небывалых высот. Только представьте, какой казус случится, если перепутать наполненный стакан с пультом от телевизора или восковую фигуру в музее с живым человеком.
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