14 историй о конфузах, которые достойны попасть во все сборники анекдотов. А вот героям было ой как не смешно

Выйти в одежде с дыркой и не заметить или неудачно поперхнуться едой — готовы поспорить, многие попадали в такие дурацкие ситуации. От смущения и стыда лицо сразу начинает смахивать на помидор, наступает неловкая пауза, и что дальше делать и говорить — не знаешь. Наши герои прочувствовали все это на себе, но не побоялись поведать миру о своих конфузах.