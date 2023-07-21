14 историй о конфузах, которые достойны попасть во все сборники анекдотов. А вот героям было ой как не смешно
Выйти в одежде с дыркой и не заметить или неудачно поперхнуться едой — готовы поспорить, многие попадали в такие дурацкие ситуации. От смущения и стыда лицо сразу начинает смахивать на помидор, наступает неловкая пауза, и что дальше делать и говорить — не знаешь. Наши герои прочувствовали все это на себе, но не побоялись поведать миру о своих конфузах.
- Выбираю одежду. Из примерочной выходит девушка и вертится перед зеркалом. Я понимаю, что блузка ей мала. Говорю: «Девушка, не берите». Она: «В смысле?» Я: «Вы не видите? Пуговицы расходятся, сзади все морщинится». А она с ужасом глядит на меня и говорит: «Вообще-то я юбку меряю». Ее подруга рухнула от смеха. А я от стыда чуть не сгорела. © Палата № 6 / VK
- Ехал утром на работу, проходил через турникет в метро и запутался. Сначала сумка там застряла, а потом и сам уже не мог пошевелиться. Прохожие хохотали надо мной, но мне было не до смеха. Дошло до того, что сам начальник станции пришел с рабочими, чтобы раскрутить турникет и освободить меня. Приехал на работу с опозданием на час, рассказал правду начальнику, он посмеялся и вычел деньги из моей зарплаты за то, что я не явился вовремя на рабочее место. Вот так и говори правду. © Палата № 6 / VK
- Отлично проводила день в аквапарке, а ближе к полудню ко мне подошла женщина и прошептала на ухо, что у меня проблемы с купальником. Я посмотрела и заметила сзади огромную брешь. Ткань была разорвана прямо посередине. Я ходила так весь день, и никто ничего не сказал. © flabinella / Reddit
- Встретил случайно подругу, которую не видел много лет. Мои первые мысли были: «Рад тебя видеть. Наш выпускной уже так скоро!» Но вместо этого я восторженно сказал: «Вау! Мы такие большие!» Соглашаясь с этим, подруга саркастически подыграла: «Да, потому что я стала большая». А я, глядя в потолок, протянул в ответ: «Это правда». Чувствую себя отвратительно, даже думая об этом. © prsjlnplng / Reddit
- Обычно, когда я прихожу в офис, там никого нет, и я спокойно занимаюсь своими делами. Как-то пришел на работу, из моих наушников гремит музыка, я стал активно танцевать в такт. Разворачиваюсь в танце и вдруг вижу полный конференц-зал людей, которые просто смотрят на меня. Не знал, что в тот день была ранняя встреча. © Daedarus123 / Reddit
- Как-то со своей девушкой зашел в ювелирку. Подошли к витрине и начали высматривать украшения. Тут я заметил необычную цепочку, обнял свою девушку и долго рассказывал про оригинальность плетения. Обратил внимание, что реакция моей спутницы — ноль. Поднял голову и увидел, что обнимаю другую девушку, которая, улыбаясь, внимательно меня слушает. А моя стоит у другой витрины. Я обнимал другую девушку при своей, хоть она этого и не видела. Стыдно! © Подслушано / Ideer
- Однажды при выезде со двора я подрезал какой-то автомобиль. Естественно, аварийкой извинился и поехал дальше. Смотрю в зеркало заднего вида — он едет за мной. Я думаю, вот гад, я же извинился. Дальше на светофоре довольно много народа собралось, смотрю, мужик вылез из автомобиля и идет ко мне. Я сразу на него с не очень хорошими словами, а он мне говорит так вежливо: «Вы ключ от багажника забыли вытащить». © Подслушано / Ideer
- Выбирали квартиру как-то. Приезжаем, нас встречает мужчина лет 35, обходим помещение. Я, чувствуя подвох, не стала спрашивать, почему продает. Муж у меня менее чуток, спросил. Продавец отшутиться вроде решил, но чувства взяли верх (как потом выяснилось, он разводится), отвернулся и заплакал, а всхлипывания у него получились, как будто хихикать начал. Муж засмеялся, а потом понял, что не надо было реагировать на шутку. Так еще и вслух сказал: «Вот олень». А это он себя так назвал. © Подслушано / Ideer
- У нас в офисе много лет работал один и тот же охранник. Все его знали по имени, общались с ним, могли попросить помочь. Однажды выхожу с работы, и у меня не срабатывает пропуск. Кричу охраннику (его стол стоял в нескольких метрах от проходной): «Сергей Васильевич, помогите, пожалуйста». Он что-то там у себя в системе нажимает, и на турникете зажигается зеленый огонек — можно идти. Когда я подошла к охраннику, чтобы поблагодарить, то поняла, что это был не Сергей Васильевич. Оказывается, в тот день он взял отгул, и его подменял другой мужчина. А я со своей близорукостью не разглядела.
- Выхожу из подъезда, задумалась. Дверь открывается, навстречу мужик. Он подпрыгнул от неожиданности, я заорала, он тоже. Так и орали, как два идиота напуганных, секунд 10. Теперь стыдно случайно пересекаться с ним. © Подслушано / Ideer
- Познакомилась в интернете с молодым человеком. Переписывались недолго и решили встретиться, пообщаться вживую. Так вот, на свидании все шло вроде очень даже неплохо, мы мило общались, я пыталась заигрывать, наши глаза не раз встречались, было даже немного неловко. Свидание подошло к концу, мы договорились о новой встрече и разошлись. Еду я дальше в метро и вижу странные взгляды людей, обращенные на меня. Маленький мальчик на эскалаторе несколько раз обернулся и заинтересованно посмотрел. Я забеспокоилась, достала телефон и обнаружила в отражении на экране Джокера! Вся тушь размазалась (шел сильный снег)! Самое интересное, что молодой человек мне даже ничего об этом не сказал, он смотрел на меня, мило и загадочно улыбался, а я-то думала, дело в моей привлекательности. © Палата № 6 / VK
- Болтала однажды с приятелем. Жевала жвачку, а мой товарищ в это время решил меня рассмешить. Я так расхохоталась, что жвачка выпала из рта. Было жутко неловко. Еще и друг смеяться стал.
- Мой друг был на первом свидании. Начав есть, он поперхнулся и закашлялся. Кусочек еды вылетел прямо в тарелку девушке, с которой он пришел на свидание. Если мне не изменяет память, она в тот раз не ела ничего. © Yesnowaitsorry / Reddit
- Иду после работы уставшая. А на дороге развернули стройку. Вдруг слышу, кто-то из работников кричит мне: «Дэвушка, горячаййй!» Думаю: ну нифига себе какой наглый! На всю улицу орет мне комплименты. А он усиливает тон: «Дэвушка, горячааай!» И тут я понимаю, что иду по только что утрамбованному, накатанному, горячему асфальту. © Палата № 6 / VK
Герои этих историй случайно попали в неловкие ситуации. Но есть и чудаки, которые постоянно, а некоторые даже намеренно, создают курьез на курьезе. Например, могут лет 10 писать одному и тому же человеку в приложении для знакомств в надежде на взаимность.
AdMe/Маразмы/14 историй о конфузах, которые достойны попасть во все сборники анекдотов. А вот героям было ой как не смешно
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