14 историй о людях, которые оказались редкостными чудаками. Безумный Шляпник от зависти съел бы свою шляпу
Некоторые люди совершают необъяснимые поступки. Например, могут с абсолютно серьезным лицом нести чушь. Или выкатывать список требований к романтическому партнеру. Иногда эти люди вызывают недоумение, а то и испанский стыд, но порой и веселят. Мы поискали в интернете забавные истории о таких экземплярах.
- Есть у меня подруга, привередливая в выборе партнера. Ей важны внешность, знак зодиака, генетика и куча всего. Вот познакомилась она с мужчиной. По всем критериям подходит, совместимы по любому гороскопу. Но решила с ним не видеться. Объяснила гениально: видите ли, он всего на 3 см выше нее. И добавила: «А я не хочу, чтобы у нас в будущем сын низкорослый родился». Вот это человек на перспективу смотрит. © Палата № 6 / VK
- Моя мама всю жизнь пилила папу, что у нее нет шубы. Папа копил сколько-то лет и дал маме денег на норку, как она и хотела. Мама пожалела такую большую сумму и купила бабушкиного фасона каракуль, который стоил в разы дешевле. А теперь она пилит его, что у нее некрасивая шуба и носить ее она не будет. Когда я спросила у матери, почему она не купила ту, которую хотела, она ответила: «Ты видела, сколько это стоит?! Я бы удавилась!» Интересно, какой вариант ее бы устроил, но этот улей тревожить я не стану. Судьбу оставшихся денег я не уточняла. © Подслушано / Ideer
- В далеком 2007 году зарегистрировалась на сайте знакомств. Пару недель там потусовалась без особого выхлопа, потом познакомилась с будущим мужем (не там) и на страничку забила. Не удалила, потому что пароль забыла, просто настроила почту, чтобы все сообщения оттуда сразу улетали в спам. Недавно одно письмо почему-то не попало в спам. Я из любопытства открыла, обнаружила, что мне там все это время пишет какой-то очень упорный чувак, который сообщает, что он мой последний шанс и я должна перестать выпендриваться и обратить на него внимание. Мне б такое упорство. © Подслушано / VK
- Наш сосед сверху, будучи подростком, постоянно стучал мячом об пол. Непонятно, почему с ним нельзя было выйти во двор и там играть. А у меня был грудной ребенок, который реагировал на стуки и плакал. Встретила этого парня однажды в лифте и попросила не шуметь. Объяснила ситуацию. Так он на полном серьезе мне заявил: «Но ведь маленькие дети не должны ничего слышать, у них же слух еще не развит». Больше не пыталась ему что-то втолковать.
- У нас на работе стоит городской телефон с барабаном вместо клавиш. И как-то к нам пришел новый молодой сотрудник лет 20, ему надо было связаться с городом. В итоге он минут 5 тыкал в барабан и не мог понять, как он работает. Было очень смешно и грустно. В тот момент чувствовал себя древним мамонтом. © Подслушано / Ideer
- Отдыхала однажды в отеле за городом. И все 2 недели мне строил глазки официант из местного ресторана. Пару раз сделал комплименты, а потом постоянно интересовался, понравилось ли мне то или иное блюдо. Про все меню, наверное, спросил. А познакомиться так и не решился. Уехала из отеля и больше его не видела.
- Где-то с 6 класса и до окончания школы со мной учился один парень. Он был самым странным человеком, которого я когда-либо встречала. У него была прическа маллет (спереди и по бокам волосы подстрижены, а сзади остаются длинными — Прим. ADME), и он носил большой плащ каждый день. Погода не имела значения, этого парня невозможно было увидеть без плаща. Он также постоянно носил с собой банку супа на случай, если проголодается. Однажды прямо на уроке английского он просто вытащил эту банку и стал есть холодный суп. Иногда он шипел и рычал на людей. Однажды я сидела с ним на математике, и он разозлился на меня и сгрыз мой карандаш... © caseyrazzles / Reddit
- Был как-то на светском мероприятии, и ко мне подошла девушка. Указала на меня и сказала: «Ты мне не нравишься». Я в шутку, чтобы снять напряжение, сказал: «Дай мне время». Она ушла и начала рассказывать людям, какой я дурак. Я никогда раньше не встречал ее. В следующий раз, когда увидел ее, она обняла меня и сказала: «Я скучала по тебе!» © Unknown author / Reddit
- Встретил одноклассника спустя 20 лет после выпуска. Мы проговорили час и обменялись номерами. На следующий день он позвонил и накричал на меня. Он обвинил меня в том, что я позвонил его сестре ночью, чтобы напугать ее. Говорю ему: «Чувак, у меня даже нет ее номера! Как и зачем мне ей звонить?» Убедил его, что это не я, и сказал, чтобы он удалил мой номер. © PlasticTreeTalker / Reddit
- Сдавала однажды проект преподавательнице. Придумала тему про то, как история какого-то определенного периода (уже не помню, какого) раскрывается в разных литературных произведениях. Учительница все зарубила, сказав, что у нас не урок литературы и надо давать просто исторические факты. Не стала спорить и сделала, как та просила. Показала финальный вариант, а она сказала, что скучно и надо больше креатива. И привела пример. Угадайте, какой. Правильно — рассказать о ключевых исторических событиях на примере художественной литературы.
- Есть у меня один пожилой родственник, с его супругой мы полные тезки. На днях пришла я к ним в гости, и его жена попросила меня забрать на почте ее посылку. Родственник спросил: «А ты сможешь расписаться, как Маша?» Не успела я ответить, как встряла жена: «Конечно, сможет, она ведь тоже Иванова Мария!» © Подслушано / Ideer
- У моих родителей был раздельный бюджет. Папа зарабатывал больше. Когда мама попросила папу купить ей сапоги, он сказал: «В смысле? Ты зарабатываешь так же, как и я, сама себе и купи». Но когда у папы закончился дезодорант, он начал использовать мамины дорогие духи, пока она со своих денег не купила ему дезодорант. © Подслушано / VK
- Мой друг вел самый странный видеоблог, который я когда-либо видел. Если вы когда-нибудь хотели посмотреть, как кто-то просто пьет воду, разговаривает за ужином или делает обзор ноутбука, даже если он ничего не смыслит в технологиях, то вам сюда. © droo46 / Reddit
- Я неплохо знаю иностранные языки. Путешествовала с другом, не знающим английский. Нам попались места в разных концах самолета. Друг был горд собой: сам заказывал еду и напитки. Спустя какое-то время звонит и хохочет. Учил с дочкой уроки и осознал, что вместо апельсинового сока весь полет просил оранжевые носки. Orange socks. И ведь приносили сок. © Подслушано / Ideer
Если чудаки просто заставляют разинуть рот от удивления, то наглецы вызывают самое настоящее возмущение. Ведь вряд ли кому-то понравится, если, скажем, коллега будет без спроса брать чужую еду. Или другие покупатели своруют ваши товары, когда их уже пробили.
AdMe/Маразмы/14 историй о людях, которые оказались редкостными чудаками. Безумный Шляпник от зависти съел бы свою шляпу
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