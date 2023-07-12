14 историй о людях, которые оказались редкостными чудаками. Безумный Шляпник от зависти съел бы свою шляпу

Некоторые люди совершают необъяснимые поступки. Например, могут с абсолютно серьезным лицом нести чушь. Или выкатывать список требований к романтическому партнеру. Иногда эти люди вызывают недоумение, а то и испанский стыд, но порой и веселят. Мы поискали в интернете забавные истории о таких экземплярах.