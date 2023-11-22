14 историй от сотрудников сферы обслуживания, которые на работе чего только не видали

Мы, клиенты, часто приносим из магазинов, кафе и прочих подобных мест разные истории. Но на другом берегу реки под названием «сфера услуг» тоже есть наблюдатели: продавцы, кассиры, официанты. У них своя, не менее интересная жизнь. А еще мимо этих героев каждый день проходят сотни людей. Поэтому им точно есть что рассказать.