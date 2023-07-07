14 объявлений и ценников, которые вызывают только одну реакцию: «А вы точно не прикалываетесь?»

Мы привыкли, что объявления обычно пишутся скучным официальным языком, а в ценниках вообще нет ничего интересного, одно расстройство. Но это только если тот, кто их пишет, не решит вдруг от души покреативить. И тогда, поверьте, скучно не будет.

«Когда спросили о моих достижениях за 32 года жизни»

«Есть тут химики?»

Оладий — довольно распространнный элемент, хорошо реагирует со сметанием, варением, сгущением. Существуют также изотопы оладия — кабачковий, картофий. Залежи оладия картофия формируют драниковые холмы. Примечательно, что внешне похожий на оладий блиний не является его изотопом, а представляет собой другой элемент. © ShajtanWaP / Pikabu

«Легенда гласит, что синяя изолента скрепляет лучше»

— Так тут же ничего нет от семги!

— Как ничего, а цена?

Ну наконец-то, идеальный бальзам найден

Когда хотел привлечь юную аудиторию, но перестарался

Как это не антисептик? После сиропа придется мыть руки с мылом, они станут идеально чистыми — антисептические свойства сиропа очевидны

А вот сейчас, знаете ли, обидно было

Для настоящих бруталов

На самом деле это название цвета такое, но все еще смешно.

Обычно смотришь в чек и такой: «Блин, ничего не купил, а 2 тысячи ушло». Но тут даже тратить не грустно

Садоводы — тихие ребята, цветочки любят, говорили они...

«Бумажных полотенец нет второй месяц»

Кажется, проще взять и перестать уходить с работы последним

И ведь все равно постучат и спросят!