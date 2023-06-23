14 официантов решили пооткровенничать о чудаковатых клиентах, которых не забыть, как ни старайся

Поработать официантом стоит хотя бы ради того, чтобы вдоволь понаблюдать за людьми. Где, как не в ресторанах и кафе, можно ненароком стать свидетелем таких сцен, которые потом только за столом и рассказывай вместо анекдотов? И несмотря на то, что проводить весь день на ногах непросто, а гости бывают капризными, любому официанту есть что вспомнить, даже если он давно уволился.

Признаемся, немного захотелось вернуться в студенческие времена и снова поработать официантами — все-таки определенную романтику этой профессии не испортить ни капризным клиентам, ни тяжелому физическому труду.

Ну а если, прочитав эту статью, вы не спешите устраиваться в ресторан и записывать собственные курьезные случаи, а просто хотите почитать еще историй из сферы обслуживания, вот вам подборка про крутых официантов.