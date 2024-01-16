15+ человек, которые затупили на ровном месте, а окружающие от смеха полегли

Иногда мы машинально совершаем действия, после которых хочется хлопнуть себя по лбу и воскликнуть: «Ну где ж голова моя была!» Герои этой подборки вспоминают о своих и чужих провалах: кто-то положил свой телефон в весьма неожиданное место, а кто-то спросил у продавца тревожную булочку.

У меня день рождения 12 марта. Как-то в старших классах школы я понял, что в этом году моя днюха выпадает на четверг, и такой: «Ого, четверг, 12-е!» И как давай листать календарь на следующие пару десятилетий, чтобы узнать, когда мой день рождения выпадет на пятницу, 13-е... © jrmuzzinator / Reddit

Дочь в первом классе. И стала тут ее девочка-одноклассница обзывать. Дочь показала мне обидчицу. Я с ней пообщался, через какое-то время спрашиваю у дочери: «Ну что? Она тебя больше не обзывает?» На что она мне ответила: «Обзывает. Ты же не ту отругал». © Подслушано / Ideer

Мне нужно было зарядить телефон, и я почему-то сунул его в морозилку. А несколько часов спустя стал искать и не смог его найти. В какой-то момент мне позвонили и я даже не понял, что это из холодильника доносится музыка, потому что там лежит телефон. Вообще сначала решил, что это функция холодильника, которую я до этого не замечал. © x3sheets2dawind / Reddit

«Все не мог понять, почему сыр не плавится».

Я работаю в скорой. И уж так сложилось, что имена запоминаю плохо. Сегодня я познакомилась со своим новым коллегой, но тут же из головы вылетело, как его зовут. Весь день я надеялась, что его имя всплывет в разговоре. Но вот уже конец смены, мне нужно оформить документы, так что пришлось спросить, как его зовут. Мне в жизни не забыть тот взгляд, которым он смерил меня! В итоге оказалось, что он — мой тезка. © 03throwaway03 / Reddit

Когда была новичком за рулем, сглупила на перекрестке. Стою через пару дней в очереди в кассу на заправке. Мужик, свидетель моего затупа, начинает читать нотацию, что таким на дороге не место. И вообще, иди-ка ты, девочка, на кухню. А потом садится в машину, трогается, как вдруг вырывает шланг из колонки и пистолет из бака. Бензин радостно льется. Его лицо в этот момент я запомню надолго. © Подслушано / Ideer

«Это я в больнице пытаюсь добавить молоко в хлопья. Признаюсь, был немного заторможен».

Работал в телерадиокомпании небольшого городка. И вот однажды звонит мужчина и возмущается, что мы пишем и показываем какую-то ерунду. А все дело в том, что в гороскопе для Козерогов мы написали, что у них возможны проблемы на работе. А возмутило его вот что: «Я же в отпуске! Какие у меня могут быть проблемы на работе?» © rash887 / Pikabu

Помню, как я в школе закатила скандал, потому что украли мою прекрасную — на самом деле обычную — оранжевую куртку, в которой всегда ходила. Всех учителей начальной школы и техничек поставила на уши. Вот только в тот день было тепло, я пришла в голубом плащике, который один-одинешенек остался висеть в пустой раздевалке. © Татьяна Владимировна / ADME

Это случилось несколько недель назад. Поднимал я что-то тяжелое и вдруг почувствовал, как закололо в боку. Ну, думаю, может, у меня грыжа появилась, прямо как у Джоуи в «Друзьях». Осторожно потыкал то место, но больно не было. А когда захотел поднять что-то с пола, снова кольнуло. Только через полчаса до меня дошло, в чем дело... Я расстегнул ремень, когда ходил в туалет, и не удосужился потом его застегнуть (все равно один дома был). Он-то и колол бок, когда я наклонялся. © zedsterthemyuu / Reddit

Когда была беременна, иногда тупила. И вот однажды наступил бытовой апокалипсис: нет электричества, как следствие — воды и тепла (в нашем ЖК насосы и своя котельная). Вишенка на торте — нет газа. И так меня это расстроило. Звоню в абонентский отдел и рыдаю в трубку: «А газ за что?» В течение часа приехала аварийка. Оказалось, что газ был, просто раз нет электричества, значит, нет и автоподжига. Спички нужны были. Газовики посмеялись и подарили коробок спичек. © radish18 / Pikabu

Торможу маршрутку. Открывается дверь. Я, хватаясь за поручень, залезаю в салон. Неожиданно поручень отламывается, я начинаю падать, кто-то из маршрутки хватается за поручень, пытается меня затащить. Когда залез, увидел, что это не поручень был, а дед с удочкой сидел у выхода. © k***master / Pikabu

Еще больше смешных и грустных историй, которые произошли в общественном транспорте, здесь. А эта статья познакомит с мнениями пользователей твиттера о том, что выдает глупого человека.

«Папа потерял рабочий телефон. 20 минут безуспешно искал, а потом обнаружил его в собственном кресле».

Ходили с учительницей гуманитарных дисциплин на выставку. Там был экспонат в виде 12 куколок в разном одеянии. Мы с одноклассниками начали думать, что же они олицетворяют. Учительница говорит задумчиво: «Это, наверное, пальцы?» Я возразила: «А почему их тогда 12? Пальцев же 20». А учительница как ответит: «Ну я ж не математик». © Irene Adller / ADME

У меня в холодильнике протухла мойва. Я ее выкинул, но запах не пропал. Попросил совета в интернете. Мне порекомендовали лимон, соду, кофе, активированный уголь. Я вымыл несколько полок в холодильнике содой и лимонным соком, положил в него активированный уголь, поставил блюдце с кофе. Но наутро вонь только усилилась. Решил разобраться с этим вечером. Полез в холодильник и... достал с верхней полки протухшую кильку. © Feofant / Pikabu

Сейчас зашла в пекарню и вместо «творожной» сказала: «Здравствуйте! Дайте, пожалуйста, тревожную булочку.» А продавец такой в ответ: «Извините, но они у нас все спокойные». Долго ржала, когда догнала. © aveihwa / Twitter

Мне захотелось проверить, как работает увлажнитель воздуха. Ну я и сунул палец в механизм. Это было больно. Я вытащил руку и сказал девушке: «Это очень больно. Не вздумай совать туда пальцы!» И она тут уже сунула туда руку. Мы потом поженились. © Qender / Reddit

Я был зеленым юнцом, когда мы с мамой пошли выбирать мне первые очки. Продавец дала мне примерить пар 40, но я все отбраковал: у меня в них просто все перед глазами расплывалось. Лишь позже я понял, что от меня ждали, что я просто выберу понравившуюся оправу, а уже потом в нее вставят линзы с нужными диоптриями. © User2716057 / Reddit