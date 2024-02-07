15 человек, которым достался не подарок, а недоразумение какое-то

Есть люди, которые утверждают, что совсем не любят получать подарки. Но мы уверены, что любому человеку можно найти презент по душе. Друзья, родственники, коллеги ломают голову, что подарить друг другу, но некоторых, мягко говоря, иногда заносит. Об этом сегодняшняя подборка, а в бонусе — фото неоднозначной упаковки, которую выбрал один креативный даритель.

1.

Мой парень не то чтобы жмот, но очень экономный. И вдруг дарит мне на 8 Марта магнитолу за 20 тысяч в мою машину. Как я обрадовалась, моя-то старенькая уже! И вот он все подключил, а старую оставил у себя. А потом заявил: «Я твою магнитолу на продажу выставил. Деньги же отбить надо!» © Подслушано / Ideer

2.

Мама пришла с работы 7 марта расстроенная. На 8 Марта организация всем дарила подарки. Вручали в пакетах 2 видов: розовые — для «молодых» (там средство для снятия макияжа) и голубые — «старым» (там крем от морщин). Маме 53, но ее задело, когда ей голубой пакет вручили. Праздничного настроения как не бывало. Сидела кислая, пока папа с работы не пришел. Узнав, в чем дело, он улыбнулся и сказал: «Ну теперь тебе осталось морщины завести». Мама прямо на глазах расцвела! © PECTOPAH / Pikabu

Истории, которые превратили праздник 8 Марта в комедию, собраны в этой статье. Тут и живой ежик в качестве презента, и раскраски Barbie для вполне взрослой девушки.

3.

Мой папа доставал маму вопросом о том, что она хочет на день рождения: новый каркас для кровати или подставку для посуды. И мама сказала: «Удиви меня!» В ее день рождения он пришел домой с культиватором — садовым инструментом, который используют для разрыхления земли. Мама посчитала это шуткой и стала искать спрятанный сюрприз. Он заверил ее, что культиватор — настоящий подарок, и отправился на задний двор пропалывать клумбы. А дедушка подарил маме поздравительную открытку и денежный чек. Но, когда мама пошла его обналичивать, оказалось, что на нашем счете имеется задолженность и банку пришлось использовать чек, чтобы покрыть отрицательный баланс. Угадайте, откуда задолженность. Культиватор. © joshuammeyer / Reddit

4.

5.

Когда мне исполнилось 12 лет и я пошел в среднюю школу, мои мама и папа не купили мне игровую приставку или какую-то другую игрушку, как обычно, — они подарили мне письменный стол. Это было похоже на послание: «Веселье закончилось, малыш, вот где ты будешь трудиться до конца своих дней». Я был сильно огорчен тогда. С тех пор я использовал этот стол почти каждый день своей жизни. Он дожил до моего поступления в университет, я взял его с собой на учебу, теперь он стоит в спальне в моем доме, который мы купили с женой. И даже сейчас я печатаю свое сообщение, сидя за ним. Таким образом, худший подарок, который я когда-либо получал, стал одновременно и самым лучшим. Забавно это. © Lebagel / Reddit

6.

7.

На мой день рождения теперь уже бывший парень подарил мне настольную игру «Magic: The Gathering». Тогда я не интересовалась фэнтези. А когда попросила парня научить меня в нее играть, он отказался. Вскоре мы расстались и он забрал эту колоду карточек с собой. © FortLagomorph / Reddit

8.

9.

Дочери было 10 лет. Приглашает девочка старше на два года ее в гости, чтобы 8 Марта отметить, и предлагает подарить друг другу духи. Мы жили небогато, но духи купили. И вот после праздника приносит дочка домой коробочку, а там разный хлам: детали сломанных игрушек, бусины. Ох, думаю, моя рыдать будет, а она сложила все обратно в коробку и пошла к этой «подружке» домой. Вернулась со своими духами и первым опытом... © Подслушано / Ideer

10.

В тот год мои родители развелись и это было первое Рождество, когда папа сам покупал подарки для нас, детей, — раньше этим всегда занималась мама. И он подарил мне триммер для удаления волос в носу. Мне было 12 лет, и я так и не понял, за что мне такой «подарок». © ThisSorrowfulLife / Reddit

11.

Вспомнила свой Новый год, лет 10 мне было. Тетя подарила скрученные в рулончик пакетики. Простые полиэтиленовые пакеты, штук 10. А еще потом меня мама отругала, что я не прыгала от привалившего мне счастья. Всем добра и желанных подарков! © ekaterina001 / Pikabu

12.

В свои 14 я очень любила читать и мечтала получить в подарок новую книгу о Гарри Поттере. Настает мой день рождения, и родители мне дарят золотые сережки. А уши-то у меня не проколоты! Я расстроилась, но мама не растерялась и выдала: «Ну, раз подарок тебе не нравится, то носить серьги буду я». И носила. © Sinklinal / Pikabu

13.

Выбрались с мужем на улицу. Там молодые ребята торговали цветами. Один парнишка-продавец внезапно к нам подбегает и радостно вопрошает: «Парень, это твоя девушка?» Муж обиженно: «Вообще-то жена! Продавец, опустив букет, разочарованно выдает: «А, ну ладно...» А женам что, цветы не дарят? © Подслушано / Ideer

14.

15.

Друг встречался с девушкой несколько месяцев. Однажды она уехала работать на другую часть континента. Девушка всем сердцем любила органические продукты, поэтому мой друг подумал, что было бы неплохо отправить ей немного фруктов и овощей в качестве сюрприза. Он пошел на фермерский рынок и накупил там целый пакет с продуктами. Когда вернулся домой и принялся собирать посылку, он обнаружил, что девушка забыла за его кроватью свое нижнее белье. Друг решил вернуть его в посылке с сюрпризом и отправил все это по почте. Через 2 недели девушке пришла посылка. Она открыла пакет и нашла внутри гниющие овощи и женские трусики, которые ей не принадлежат. Оказалось, что мой друг очень давно не убирал в комнате — с тех пор как расстался со своей бывшей. Его девушка была в замешательстве: как эту ситуацию понимать? Это какое-то тайное послание? В конце концов, им удалось друг с другом объясниться, но я все еще люблю рассказывать эту историю. © pr0foak / Reddit

Бонус: самая худшая подарочная упаковка

Еще больше историй о подарках, которые надолго останутся в памяти, здесь. Узнать правила этикета о том, как получать и дарить подарки, можно в этой статье.

Внимание: в сентябре 2023 года мы исправили фактические неточности в этой статье.