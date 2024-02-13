15+ доказательств того, что чудаки нам попадаются чаще, чем комары на болоте

Порой так трудно понять, что творится в голове у некоторых людей, ведь нормальным их поведение назвать просто язык не поворачивается. Например, когда женщина просит приглядеть за ребенком буквально на пару минут, а возвращается через несколько часов. Или же сотрудник сообщает, что не может выйти на работу по причине болезни, но тут же прибегает за зарплатой. Как оказалось, подобных чудиков очень много.