15 историй о людях, над которыми судьба решила нехило так пошутить. Но это оказалось даже к лучшему

Судьба порой огорошивает крайне скверными сюрпризами. Она грубо вмешивается в спокойное течение жизни или даже в наши планы и заветные мечты. Но не всегда стоит расстраиваться по поводу случающихся неприятностей. Ведь вслед за черной полосой наверняка наступит белая. Пользователи сети разоткровенничались о том, как однажды судьба попыталась посмеяться над ними, но все закончилось превосходно.