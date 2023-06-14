15 историй о людях, над которыми судьба решила нехило так пошутить. Но это оказалось даже к лучшему
Судьба порой огорошивает крайне скверными сюрпризами. Она грубо вмешивается в спокойное течение жизни или даже в наши планы и заветные мечты. Но не всегда стоит расстраиваться по поводу случающихся неприятностей. Ведь вслед за черной полосой наверняка наступит белая. Пользователи сети разоткровенничались о том, как однажды судьба попыталась посмеяться над ними, но все закончилось превосходно.
- Мы были на грани разрыва, когда бывший делал мне предложение руки и сердца. И вот тот самый вопрос. В моей голове за 10 секунд пролетает вся жизнь. Я стою в смятении. Набираю воздуха в грудь, чтобы наконец ответить. И тут мне помешало то, что меня стало тошнить! Не знаю, что еще могло бы так быстро подтолкнуть меня к ответу и так все испортить. В итоге я, слава богу, отказала. Будто бы организм решил без меня все сам, пока раздумывала. © Подслушано / VK
- Когда мы покупали квартиру, хотели брать на 15 этаже. И вот за день до сделки нам риэлтор говорит, мол, извините, но квартира уже продана мистеру Х. Я была зла неимоверно, расстроилась жутко. Нам предложили квартиру над той, что мы выбрали, на 16 этаже. Ее-то и должен был купить мистер Х, но потом решил почему-то спуститься пониже. В общем, мы купили на 16-м. В итоге теперь каждый день в чате дома появляются сообщения от соседки с 14 этажа к мистеру Х: «Угомоните своих детей! Время 23:00, что за забеги у вас по квартире? Мы хотим спать!» И все в таком духе (у него трое дошкольников). А ведь если бы он не сделал тот финт ушами, это мы бы жили под ним и слушали весь этот топот по голове. Так что все к лучшему.
- В 11 классе не пошла на выпускной. Наш класс выбрал какое-то дорогущее место, а мои родители не смогли выкроить деньги. Я тогда очень расстроилась, естественно ругалась с мамой и папой. В итоге в день выдачи аттестатов мы втроем просто пошли посидели в небольшом уютном кафе. И все оказалось так мило и душевно. Мы ели пирожные и болтали обо всем на свете. Как я позже узнала, моих одноклассников в это время развлекал надоедливый диджей. А пребывали они в душном ресторане с низкими потолками, который совсем не был похож на пафосный банкетный зал с фотографий на сайте. Они там все еле разместились. Кто-то не смог сесть и до 5 утра был на ногах. А у девочек-то каблуки. После этих историй 100 раз поблагодарила судьбу, что не пустила меня на это действо.
- К нам в магазин пришли две девочки (класс восьмой-девятый), сказали, что им надо 40 разных видов конфет, всех по одной штуке. Я подумала, может, они устраивают какой-нибудь конкурс и им нужны конфеты на призы. Помогала им с выбором, взвешивала каждую конфетку по отдельности. В общем, времени и сил ушло на них очень много, но виду я не подала. Сразу, как они ушли, зашла начальница и выписала мне неожиданную премию в размере месячной зарплаты! Говорит, что я первая из работников, которая прошла эту контрольную закупку. © Подслушано / Ideer
- В студенческие годы сдавали как-то экзамен двум преподам. Все по классике: одна нормальная, другой крайне строгий (по крайней мере, со слов предшествовавших курсов). Естественно, ребята желали попасть к женщине, особенно те, кто почти не учил. Была живая очередь, и выбрать препода возможности не было: кто свободен в данный момент, к тому и идешь. Все мои знакомые в итоге сдали женщине. А я, как самая везучая, попала к мужчине. Но в итоге мы вполне нормально обсудили билет. Ему понравились мои знания, и я вышла с четверкой. Многие одногруппники, которые пошли к «хорошей» преподавательнице, сдали на тройки и двойки.
- Работала внештатно в одной компании. За год успела зарекомендовать себя, сложились хорошие отношения с начальницей. Она намекнула, что отдаст мне место в штате, как только оно освободится. Но не успела: ее неожиданно для всех перевели в филиал. Новая начальница в первый же день дала понять, что моя работа ничего не значит и что я должна набрать еще 100500 дополнительных обязанностей, но за ту же зарплату. О том, чтобы взять меня в штат, речь уже не шла. Поругалась с ней и ушла по-английски. Хорошо, что у меня параллельно была подработка в другой фирме. После ухода из той злополучной компании вложила в оставшуюся работу все силы, и здесь у меня начался карьерный взлет. Все-таки что ни делается, то к лучшему.
- В глубокой юности влюбилась в одного парня. Честно говоря, он был очень расхлябанным и особо ничем не интересовался в жизни. Но мне он казался совершенством: высокий голубоглазый блондин. Когда мы все-таки стали встречаться, была на седьмом небе. Через некоторое время расстались, потому что интересы оказались совсем разными. Если коротко, я хотела пойти в театр, а он — покататься на скейтборде. Рыдала в подушку неделями. Потом все же успокоилась, пришла в себя. Спустя еще какое-то время этот парень стал снова ко мне подкатывать. Но я вдруг поняла, что уже и не влюблена в него. А потом встретила другого. Он оказался таким начитанным. Мы с ним ночами могли беседовать. Для меня 20-летней было в новинку, что с бойфрендом может быть так интересно просто разговаривать.
- Так получилось, что в мини-отпуск в другой город подруга отказалась ехать практически накануне. Я решила, что свои планы менять не хочу. И поехала одна. Боже, это была лучшая неделя в моей жизни! Красивый город, любимая музыка в наушниках, мысли, время наедине с собой и полная независимость. Я высыпалась, ходила гулять, куда хочу я, не надо было это с кем-то обговаривать, я могла развернуться и пойти в другую сторону, все было именно так, как хочу я. А еще я почти не говорила ни с кем эту неделю. Мне так понравилось это все, что больше не хочу путешествовать с кем-то, хочу одна! © Подслушано / Ideer
- Жизнь иногда выкидывает штучки покруче сериалов. Муж чуть больше года назад ушел от меня к дочке наших друзей, женился на ней, и они даже успели родить ребенка. А я что... Погоревав год, утешилась в объятиях ее бывшего парня, с которым меня судьба свела совершенно случайно. И вот уже он строит планы совместной жизни со мной и рождения детей. Никакой мести, просто так сложилось. Может, оно так и было задумано там, наверху? © Подслушано / Ideer
- Я женился в 26 лет. В тот момент мои карьерные перспективы были радужными. Но не прошло и года после свадьбы, как я потерпел карьерную катастрофу. Я оказался безработным, мы потеряли жилье и оба были далеко от родни. А моей новоиспеченной жене пришлось по ряду причин отказаться от крутой карьеры, когда она вышла за меня замуж. Так моя супруга не пала духом, а нашла нам угол в доме у своего друга. Она поддерживала меня, пока я искал новую работу. Ее сестры приехали из-за границы и помогли нам с продуктами. Жена была так оптимистична, что мы решились на поиски жилья. Я переключился на новую работу и в течение двух лет приобрел дом. Прошел еще год, и я получил престижное место за границей. Моя жена пережила со мной худшее. Всегда буду это помнить. © TimeConstraints / Reddit
- Узнала, что мой бывший был законченным лжецом и изменил мне на следующий день после кончины моего отца. А мне в то время предложили работу в другом регионе, на которую я не планировала соглашаться. Заставила себя отказаться от аренды квартиры и переехала в тот регион. Никогда не оглядывалась назад. © rach1874 / Reddit
- Позволила мужу распланировать медовый месяц. Думала, он захочет расслабиться. Но нет: каждый день был каким-то приключением на свежем воздухе, причем при высокой влажности и температуре. Во время каякинга я чуть не утонула. А после дорожных приключений я не выдержала и закричала, что слишком молода, чтобы лишаться жизни. Спустя 10 лет мы вместе вернулись в то место, и я все-таки смогла понежиться у бассейна. © IsThataButtPlug / Reddit
- Присмотрела себе платье из натурального шелка. Но, как назло, пока зарплата добиралась до пункта назначения, его уже успели продать. Я погоревала, пока не обнаружила, что за эти несколько дней в тот же магазин привезли новую модель, еще шикарнее. Купила это платье и надевала не один раз. До сих пор висит в шкафу, хотя ему уже 7 лет.
- Как-то поехали мы выбирать коляску ребенку. Начитались отзывов в интернете, выбрали для себя одну модель. Прыгнули в машину и поехали. А уже в магазине оказалось, что этой модели нет. Была только похожая. Мы крутили ее, дергали, ездили, стучали. Вроде решили взять. И уже на кассе говорю жене: «Давай все же подождем пару дней, может, наш первый вариант привезут». Расстроились немного и уехали домой без покупки. На следующий день захожу в приложение магазина, а нужная нам коляска появилась в наличии, да еще и на 30% дешевле. Быстро сгонял в магазин и забрал.
- Нам с мужем категорически не везло на недвижимость. Хотели приобрести дачный участок — его увели другие покупатели. Задумали купить квартиру — у хозяев вдруг сменились планы. Я не понимала, что за напасть. А потом внезапно узнала, что мой муж мне изменяет. Развелись плохо, остались врагами. Вот тогда я подумала: слава богу, нет совместной недвижимости. Хоть делить ничего не надо.
Казалось бы, экскурсии — это безопасный и полезный вид досуга. И никакие неожиданные и дурацкие сюрпризы вам тут не преподнесут. Но даже здесь порой возникает загвоздка вроде нелепой выходки кого-нибудь из членов группы.
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