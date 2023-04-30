16 человек столкнулись с такой лютой наглостью, что им от шока челюсть чуть ногу не отбила. Зато теперь есть повод посмеяться
Жизнь порой подкидывает ситуации, когда наглость коллег, знакомых, соседей или просто случайных попутчиков просто зашкаливает. В такие моменты часто внутри все закипает. Но потом все равно наступает момент, когда произошедшее больше не вызывает негатива, а превращается в эпичный случай из жизни. Делимся с вами любопытными историями пользователей сети, которые столкнулись с дерзкими людьми.
- Пришли с женой в кино. Завершилась реклама, пошла заставка. В зал протиснулась делегация молодежи из 8 особей. Минут 30 происходило броуновское движение. Далее в кинозал зашел курьер и доставил им пиццу. У меня уже случился шок. А после трапезы ребята вдруг в полном составе покинули зал. Следом мой сосед решил провести переговоры по мобильному. Прямо в зале. Продолжалось это недолго, и в зале наконец-то воцарилась атмосфера кино. Ненадолго. Парочка слева решила, что смотреть фильм в темноте страшно, и включила фонарик. Фонарик, Карл! © SPFR / Pikabu
- Жили на съемной квартире 3 года, и все это время мучились от звуков ремонта у соседей сверху. Уж не знаю, что они там так долго ремонтировали. Мы все 3 года терпели и не ходили ругаться к ним. Но стоило мужу пару раз стукнуть молотком по стене, как тут же прибежали те самые соседи. Грозились нажаловаться хозяйке на шум, который им мешает. А мы просто вешали полку для книг. © Подслушано / Ideer
- Я невысокая (145 см). В магазинах многие люди постоянно тянутся через мою голову, чтобы взять продукты с полки. А сегодня вообще какая-то женщина появилась из ниоткуда, отпихнула меня вместе с тележкой, чтобы посмотреть, что я рассматриваю. Никаких извинений при этом. © Tenmyth / Reddit
- Моя старшая сестра категорически не любит использовать наушники. Поэтому любое видео на ноутбуке врубает на полную громкость. С этим я еще как-то свыклась — просто закрываю поплотнее двери в комнаты. Но она ведь еще и яростно комментирует все, что смотрит. Когда я прошу сестру смотреть молча, потому что она мешает мне отдыхать, читать или смотреть свой контент, она обижается, якобы я не поддерживаю ее интересы.
- Однажды в самолете услышала, как разгорелся спор. Мужчина настойчиво упрашивал женщину поменяться с ним местами. У нее было место у прохода, а он сидел посередине. Она спокойно сказала, что взяла это место и не собирается от него отказываться. Это мужчину не остановило. Он продолжал говорить о том, как ему нужно ее место. Проходившая мимо стюардесса прервала пассажира и сказала, чтобы он уважал желания женщины. Мужчина разозлился и потребовал поговорить со старшей стюардессой. Она тоже велела ему оставить женщину в покое. Пассажир сказал, что сообщит о ней в авиакомпанию. Это начинало надоедать. Наконец мужчина, сидевший позади жалобщика, вскочил и закричал: «Почему бы тебе просто не заткнуться и не сесть прямо сейчас, чтобы самолет мог взлететь? Никому здесь нет дела до того, где тебе было бы удобнее!» Браво, сэр. © Mary Jane Marron / Quora
- Заходит к нам на СТО мужик лет 60. Преамбула: от какого-то вируса выкосило почти весь коллектив, на смене всего 2 механика. Каждый занят работой. Тут же на приемке сидят двое джентльменов, которые ожидают машины.
Мужик говорит:
— Шиномонтаж делаете?
— Делаем, но сейчас заняты все, нужно подождать будет. Либо вон напротив СТО и еще метров через 100 есть сервис.
— Так а что там делать-то? Мне просто колесо починить. Вы же делаете шиномонтаж?
— Мы делаем, но я же говорю, что сейчас все заняты.
— А у меня жена в вашей сети работает, если я ей позвоню, это поможет время найти?
— Смотрите, вот сидят 2 человека. Они ждут свои машины. Автомобили в работе у 2 механиков, кроме них на смене никого нет. Люди приехали по записи. Я правильно понимаю, что вы хотите, чтобы кто-то из механиков сейчас бросил уже начатую работу и пошел делать вам колесо, а человек, такой же клиент, как и вы, пусть подождет?
— А вы мне что предлагаете? 2 часа ждать, чтобы колесо сделать? Еще раз — мне позвонить?!
— Вам подождать.
— А могли бы денег заработать! © RedDeadMad / Pikabu
- Однажды подруга принесла мне в подарок на день рождения пользованную помаду. Было прямо видно, что ею уже кто-то красился. На мой немой укор в глазах подруга без стеснения сказала: «Мне не понравилась, решила тебе отдать». Мы не прекратили дружить лишь потому, что ей самой было фиолетово, насколько новую вещь ей дарят.
- Бесит, когда люди стоят у двери лифта и не дают вам выйти, или вообще сразу входят, не выпуская вас. Со мной однажды такое было. Открылась дверь, и прямо перед лифтом стояла женщина со всей своей семьей из 6 человек. Она извинилась таким тоном, как будто это я дурак, что приехал в этом лифте, и начала входить, пока я еще выходил. © unknown author / Reddit
- Приехала как-то к знакомой в гости. А у нее был маленький сын. Она попросила его принести на стол печенье. На полпути к гостиной мальчик все уронил на пол, потом поднял и как ни в чем не бывало поставил на стол. Мать и ухом не повела. Когда она потом принесла салат, на глазах у всех гостей облизала ложку и положила обратно в общую миску, вопросов у меня больше не осталось.
- Заказчица устроила скандал. Претензия: «Вы не поменяли молнию в платье, а только бегунок, ибо невозможно так идеально и без следов заменить молнию». Пришлось рыться в мусорном ведре и искать старую молнию. Оказывается, сильно хорошо — это тоже нехорошо. © Подслушано / Ideer
- Вхожу однажды в метро. А там тяжелая дубовая дверь. Прямо передо мной идет парочка. Парень любезно открывает дверь, пропускает свою девушку, а потом сразу же отпускает эту махину прямо на меня. Если бы не моя молниеносная реакция, ходить мне с шишкой во весь лоб. Честно говоря, жаль его девушку. Представляю, каким «заботливым» будет этот парень, когда пройдет конфетно-букетный период.
- Прошло несколько месяцев после родов. Потихоньку начала снова ходить в спортзал и вышла на полный рабочий день. Потеряла около 14 кг за несколько недель. Усердно тренируюсь. Так один мой знакомый сказал мне, что нет ничего особенно сложного в том, чтобы ходить в спортзал 3 раза в неделю и гулять 1–3 раза в неделю, это мало что даст. Этот парень сильно меня разозлил. © lilyb119 / Reddit
- У меня был начальник, который присылал мне электронные письма с критикой моей работы и в копию ставил всех остальных сотрудников офиса, когда это было явно адресовано мне. Делал он это, находясь в кабинете в 3 метрах от моего стола. © KassieCoffeeLover / Reddit
- Как-то в магазине стояла в очереди за мужчиной, у которого было 5 разных покупок, и все он оплачивал разными карточками. 3-я карта была отклонена. Он стал кричать на бедную продавщицу. Она разволновалась и начала плакать. Мужчина только еще пуще кричать стал. Потребовал позвать администратора. Подошла управляющая, отдала мужчине уже купленные им товары и попросила его уйти. Тогда он начал кричать на менеджера. Сказал ей, что она потеряет лучшего покупателя, который когда-либо был в этом магазине. Она посмотрела ему в глаза и сказала: «Никакая сумма денег не стоит того, чтобы лишать кого-то чувства собственного достоинства. У магазина достаточно прибыли и без ваших денег». © Jessica Velez / Quora
- В моем классе был один парень, который списывал у меня буквально все, любую работу по любому предмету. Вот как-то на контрольной по математике в очередной раз он тычет меня в спину и просит помочь. А наша учительница строго отслеживала списывания, могла снизить оценку нам обоим. Я культурно послала парня. Так мой одноклассник не растерялся: подождал, когда учительница отвернется, встал, подошел к моей парте и сфоткал мою работу. Все вокруг хихикают, а я от шока и слова вымолвить не успела. Хорошо хоть догадался списать не досконально, а на тройку, и учительница нас не засекла.
- Стою у кассы. Передо мной бесхозная тележка. Уже подошла очередь, а никто не является за этим добром. Я выставляю свои продукты на ленту. Вдруг подбегает владелица, тетка лет 60. И как начнет верещать, что я лезу без очереди. А потом вообще финиш. Она вдруг отталкивает меня, начиная тянуть свою телегу и не давая мне пройти. Я ей говорю, мол, дайте отойти тогда хотя бы, я вас пропущу. А она все равно упрямо тащит свою тележку, которая не пролезает и прижимает меня прямо к кассе. Удивительно, как в таком возрасте мудрости у человека не прибавилось.
Если вы тоже не раз сталкивались с беспардонными людьми, то наверняка истории наших героев будут вам близки:
AdMe/Маразмы/16 человек столкнулись с такой лютой наглостью, что им от шока челюсть чуть ногу не отбила. Зато теперь есть повод посмеяться
Поделиться этой статьёй