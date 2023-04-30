16 человек столкнулись с такой лютой наглостью, что им от шока челюсть чуть ногу не отбила. Зато теперь есть повод посмеяться

Жизнь порой подкидывает ситуации, когда наглость коллег, знакомых, соседей или просто случайных попутчиков просто зашкаливает. В такие моменты часто внутри все закипает. Но потом все равно наступает момент, когда произошедшее больше не вызывает негатива, а превращается в эпичный случай из жизни. Делимся с вами любопытными историями пользователей сети, которые столкнулись с дерзкими людьми.