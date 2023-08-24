16 людей, которые такое учудили, что хоть стой хоть падай

Порой думаешь, что уже повидал все на свете, а потом твой друг прямо в кинотеатре достает пельмени и начинает есть. И запах еще по всему залу. На самом деле людей с чудинкой хватает на этом свете. Причем эта чудинка может быть как маленькой, так и очень большой.