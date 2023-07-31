17 историй от официантов, чьи клиенты выкидывали такие номера, что даже чаевых не надо
Работа официантом — это просто-таки шикарная возможность понаблюдать за людьми. В ресторанах и кафе можно стать случайным свидетелем таких сцен, что потом можно рассказывать их за столом вместо анекдотов. Да, проводить весь день на ногах и иметь дело с капризными гостями не всегда легко, но каждому официанту есть что вспомнить, даже если он уже давно ушел с этой работы.
- У нас как-то клиентка отправила назад салат с курицей-гриль, потому что он был холодным. Окей, приготовили для нее новую, свежую порцию курицы, чтобы она точно не успела остыть, принесли салат. Она опять говорит, мол, холодный, и возвращает блюдо. Блин, понимаете, зелень ей показалась холодной. Короче, мы разогрели ей салат в микроволновке, и только тогда она его съела. © Honestnt / Reddit
- Работала официанткой, мужик заказал чай. А в этот день нам как раз привезли новые чайники, тяжелые очень. Принесла я ему чай, наклонилась к столику, чтобы поставить чашку, и пролила ему все прямо на брюки. А он в это время по телефону разговаривал.
Я испугалась, быстро дала ему салфетки и убежала за бар. Даже в зал не выходила, думала, вообще прибьет. И тут минут через десять он подходит к кассе. Думала, орать будет, а он ржет, говорит: «Девушка, вам аккуратнее надо быть». Заказал еще тортик и оставил чаевых дофига. © Подслушано / Ideer
- А к нам однажды пришла худенькая тетенька средних лет — ну килограмм 45 от силы, наверное, весила. Заходит и спрашивает, какой у нас самый большой стейк. Я ей говорю: «Рибай есть, где-то 600 грамм будет». Вот его, говорит, принесите. А у нас стейки подаются с гарниром на выбор, спрашиваю, какой она хочет, а она отказалась от гарнира совсем. Ну, в общем, приношу ей стейк, она ест, чуть позже подхожу к столу спросить, как ей блюдо. А она говорит: «Принесите мне еще один стейк». Спрашиваю, все ли в порядке с блюдом, а она такая: «Да-да, все отлично, просто хочу еще стейк». Шеф-повар прямо поверить не мог. Она съела килограмм с лишним мяса и оставила мне хорошие чаевые. © shadowgnome396 / Reddit
- Я когда-то работал в японском ресторане, и один клиент спросил, есть ли у нас соевый соус с низким содержанием натрия. Сама просьба-то была вполне обычной, и соус у нас такой был, я принес клиенту бутылку. Только вот он взял и налил себе этот соус в стакан с газировкой. © -eDgAR- / Reddit
- Несколько лет назад я трудился в одной небольшой блинной, там маленькое меню и очень вкусная еда. Заходит мужик и заказывает сладкий блинчик с ванильным мороженым — ну ладно, обычный заказ. А потом он просит добавить к этому блинчику яичницу и петрушкой посыпать. Я аж несколько раз переспросил, уверен ли он, предупредил, что он получит не 2 отдельных блина (сладкий и несладкий), а все вместе. Говорит, что уверен. Приношу ему с кухни вышеупомянутый блин «ванильное мороженое с яичницей», и мужик его с аппетитом съедает. © cannotaccessorize / Reddit
- Я подал одной женщине чай со льдом, а она возмутилась, что лед плавает сверху, а не снизу. Ой, извините, мадам, сейчас только изменю законы физики и принесу вам новый коктейль. © frostandtheboughs / Reddit
- В кафе, где я работал, мы всегда подавали клиентам стаканчики с водой. Как-то пришли 2 женщины, сказали, что сейчас к ним присоединится мужчина, и я спросил, налить ли мне ему пока что воды. «Не надо, — говорят, — он пытается бросить пить воду». Я подумал, это шутка такая, и, когда мужчина все-таки пришел, предложил ему стакан воды. И что бы вы думали? Он говорит: «Не надо, я бросаю пить воду!». © horton_hears_a_homie / Reddit
- А у нас сидела такая пара... В общем, мужчина попросил меня не убирать пока со стола, и как давай вылизывать все тарелки! Они заказывали несколько разных блюд, и он не успокоился, пока не вылизал все, что стояло на столе, дочиста. И все это происходило в общем зале, то есть другие посетители все видели. © tehvillageidiot / Reddit
- Работала несколько месяцев официанткой в дорогом ресторане. Пришла семья, вроде со стороны хорошие и порядочные люди. Отправили одного ребенка постарше в детскую комнату, а второй, еще малыш, остался с ними. Они поели на неплохую сумму, думала, и чай оставят хороший. Но вместо этого они сперва перепеленали ребенка за обеденным столом — вонь стояла страшная, кто-то даже из зала вышел, — а в конце оставили грязный подгузник прямо на столе. © Подслушано / Ideer
- Видела многое, но сегодня все мои представления об адекватности людей рухнули. В общем, парень просит меня принести ему лук. Лук! Ну что поделать, принесла. Затем с серьезным видом требует тарелку, нож, кетчуп и салфетки. Желание клиента — закон, несу все остальное и с интересом наблюдаю. Режет лук, поливает его кетчупом, добивает все это дело салфетками и со словами: «Отнесите это моей жене во-он за тем столом и поблагодарите ее от меня за 5 лет совместной жизни!» — разворачивается и вылетает из кафе. © Подслушано / Ideer
- К нам приходила, как мы ее называли, «женщина-петрушка». Она заказывала только стакан молока и тарелку петрушки. Безо всяких там заправок, просто пустую петрушку. © balljoint / Reddit
- Работаю в дорогом ресторане. Клиенты бывают ну очень разные, но у меня есть основное правило — никогда не выказывать недоумения. Один случай запомнился сильнее всего. Приходит мужчина, долго смотрит в меню и затем озвучивает заказ: «Мне, пожалуйста, стейк, но без стейка». А кроме стейка в блюде только грибы, соус и салат. Я в шоке, но удивления не показываю, уточняю и записываю заказ: «Стейк без стейка». Сделали, принесли блюдо. Посетитель остался счастлив: он, оказывается, вегетарианец-сыроед, и в первый раз его хорошо обслужили, а не посмотрели как на ненормального. Отказался от скидки за неполное блюдо, заплатил всю сумму, оставил неприлично огромные чаевые и передал мне благодарности. © Подслушано / Ideer
- Работала в лапшичной у дома. Как-то пришли 2 девушки, заказали лапшу. Принесли мы им заказ, и я вижу, как одна из них втихаря вырывает волосок с головы и кладет в тарелку. А через пару минут подходит ко мне и заявляет, мол, нашла в еде волос, верните деньги. Я ей говорю, что все видела, и деньги мы не вернем. Она зовет менеджера, та выходит, осматривает тарелку и говорит: «Ну, волосы светлые, мы все брюнетки, а повара — мужчины с короткими волосами, так что это точно не от нас». Девушка немного краснеет, а менеджер аккуратно вынимает волос из тарелки и продолжает: «А еще вот тут пятнышко краски — того же цвета, как пятно у вас на блузке». Ну, они покраснели до ушей и ушли. А менеджер мне потом сказала, что никакого пятна на волосе она не видела, а вот на блузке заметила и решила использовать в своих интересах. И сработало же. © Franki Napolitano / Quora
- На кухню поступил заказ: сэндвич с жареным яйцом, но без майонеза, с припиской: «У клиента жуткая аллергия на майонез». Долго гадал, как приготовить блюдо с яйцом и маслом человеку, у которого аллергия на соус из масла и яиц. В конце концов подхожу к столику клиента и объясняю, что это невозможно. А тот говорит, мол, всегда указывал, что у него аллергия, потому что ненавидит майонез в бутербродах, но сегодня его впервые подловили. Оставил чаевые и записку: «Спасибо за заботу». © William Chambers / Quora
- Были клиенты в ресторане, оплатили счет и торжественно сказали, что оставили чаевые. Ага. Этими нахваленными чаевыми оказалась монета в ₽ 5. Ну официант вернулся к ним обратно и выдал свою сотку со словами: «Вам нужнее». Уволили со скандалом. © KIzlesa / Twitter
- Бывшая одноклассница зашла с мужем в наш ресторан и высокомерно фыркнула, увидев меня за барной стойкой. Они долго листали меню и выбрали, что подешевле. А потом еще 300 селфи выложила, что годовщину у нас праздновали. Ну а я взяла и откровенно посмеялась над всем этим. Знала бы она, сколько мои недешевые туфли стоят. Ох уж эти предрассудки. © Подслушано / Ideer
- Работала официанткой. Пришел как-то мужичок со спутницей, оставил приличные чаевые и пошел в туалет. Тут меня подзывает его дамочка и требует отдать чаевые ей. Ну я подождала, пока гость вернется, протянула деньги деньги и все объяснила. Баба эта стала пунцового цвета и готова была меня съесть, судя по взгляду. Гость в непонятках, деньги обратно не взял. А эта мадам, когда уходила, процедила: «Деньги эти себе на пластику потрать». © Подслушано / Ideer
Кстати, бывают и настолько крутые официанты, что никаких чаевых не жалко.
Поделиться этой статьёй