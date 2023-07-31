17 историй от официантов, чьи клиенты выкидывали такие номера, что даже чаевых не надо

Работа официантом — это просто-таки шикарная возможность понаблюдать за людьми. В ресторанах и кафе можно стать случайным свидетелем таких сцен, что потом можно рассказывать их за столом вместо анекдотов. Да, проводить весь день на ногах и иметь дело с капризными гостями не всегда легко, но каждому официанту есть что вспомнить, даже если он уже давно ушел с этой работы.