17 клиентов, после общения с которыми хоть стой, хоть падай
Каждый, кто по работе много общается с людьми, будь то продавец или официант, не по наслышке знает, что из 10 клиентов всегда находится один, который запоминается на всю жизнь. Кто-то все нервы потреплет, а кто-то, наоборот, такое устроит, что настроение весь день на высоте.
- Работала как-то в турагентстве, пришла ко мне занимательная парочка. Со своим невероятно ограниченным бюджетом просили меня отправить их куда-то на острова. Чтобы океан был голубой, пальмы, солнышко. Я пыталась объяснить, что это дорого, и у них бюджет немного на другое рассчитан. Они не слушали, уже ругаться начинали, угрожали даже! Ну, я взяла и отправила их в Кыргызстан. Я не знаю, что они там делали, чем занимались и как проводили время, но путешествием они остались довольны. Еще раза два летали туда же. © Палата № 6 / VK
- Мы с подругой работаем в маленьком кафе, где готовим ароматный кофе и выпечку. Однажды к нам зашел старик с тяжелой сумкой. Мы начали разговаривать, и он рассказал нам историю своей жизни, о том, как он провел множество лет, путешествуя по миру и открывая для себя новые культуры и вкусы. Старик заходил каждый день на протяжении двух недель, а как-то раз пришел с чемоданом и сказал, что отправляется в новое путешествие. Напоследок он поделился с нами рецептом своего любимого домашнего пирога, который мы теперь подаем в нашем кафе и который стал популярным среди посетителей. Искренне надеемся увидеть его когда-нибудь снова. © Палата № 6 / VK
- В молодости работала в канцтоварах. Пришел дед, попросил синий стержень для ручки. Дала, он проверил и говорит: «Я просил черный!» Дала черный стержень, дед его расписал и с надрывом кричит: «Это что, у вас синий так пишет?» © ИраЛира / ADME
- Работала в магазине на заправке. Периодически люди подворовывали. Но больше всего запомнился случай, как подъехала фешенебельная бабулька на кабриолете, зашла в магазин и попыталась украсть фонарик. Я ее заметила, попросила положить на место, она меня обругала и удалилась из магазина. Я так и не поняла, что это было. Может, развлекается так человек или проспорила? © Подслушано / VK
- Работаю в сервисном центре сотовой связи, в нашем помещении стоят терминалы для пополнения счета. Много людей просят разменять крупные купюры, что мы делаем очень редко, ибо нам тоже нужно сдачу давать чем-то. Так треть людей очень возмущаются, говоря, что мы прямо должны менять им деньги. Другие чуть ли не требуют бесплатно настроить им телефон, отослать кому-то фото в мессенджере, почистить память... Алло, я не волонтер! Любой труд должен быть оплачен! © Подслушано / VK
- Однажды у меня был покупатель, который пожаловался на то, что зубная паста, которую он покупает, в другом месте намного дешевле. Он даже вытащил свой телефон и показал мне диаграмму, в которой сравнивались цены на эту пасту в разных магазинах. Я повел себя равнодушно и сказал: «Тогда идите в тот магазин, где дешевле». © stewyk06 / Reddit
- Подруга работает продавцом. Звонит. Влюбилась, говорит. Он приходил за покупками. Разговорились, договорились о свидании. А у него карточка банковская с индивидуальным дизайном, там его лабрадор. Полгода встречались. Он трудяга, много командировок. На днях подруга приехала в слезах... В магазин пришла шикарная женщина с тремя детьми, один совсем грудничок. Расплачивалась карточкой с лабрадором. Подруга восхитилась им, но через пару секунд осознала, что ранее уже видела карточку с подобным дизайном. А та говорит: «Муж с детьми сговорились и купили, был маленький щенок и вон как вымахал. А гулять мне». © Подслушано / Ideer
- Работаю в аэропорту с пассажирами. За всю жизнь не видела столько хамства. Одна мадам недавно сказала, что я здесь всего-то обслуживающий персонал и что напишет, куда следует, чтобы меня уволили. За что? За проверку документов. По ее мнению, это делает таможня. © Подслушано / VK
- Не первый год уже работаю в аптеке. У нас город маленький, знаю почти всех постоянных покупателей. Есть бабуля, которая приходит с рецептами вечно. Есть мужчина, у которого часто болит горло. А есть молодая пара. Года два-три покупали тесты на беременность. Они хотели ребенка, но у них все никак не получалось. А недавно врывается этот парень. Подбегает к кассе и вдруг просит что-то от токсикоза. Такой радостный, со слезами на глазах. У них получилось. И я безумно рада за них! © Палата № 6 / VK
- Явился как-то к нам в цветочный магазин некий господин, швырнул на прилавок 5 роз с воплем: «Я их купил у вас позавчера, а сегодня они головы повесили». Короче, мы такие-сякие, подсунули ему. Позавчера работала я, но что- то его не припоминаю. А мои аргументы в духе «все претензии при покупке, но не на третий день, мы ж не знаем, в каких условиях цветы 2 дня находились» действий не имеют. Мне грозят самыми адскими карами. И тут он поскальзывается на фразе: " Да для меня эти 1 250 ваааще не деньги, я просто жажду справедливости!" Ах ты... Подвожу его к точно таким же розам и сую носом: «Смотрите на ценник, 150 ₽, такая цена сейчас, и вчера была, и позавчера! А свои 1 250 за 5 штук вы заплатили где-то не у нас, уж как хотите». Пауза. Озирание по сторонам. Красноречивое «ой». Позорный побег со своими розами. И ведь не извинился даже... © Мариша Колтунова / ADME
- Я работаю в супермаркете в отделе игрушек. У нас выключили свет. Все вышли в зал, начали рассказывать истории, шутить. Потом увидели, что у меня продаются разные светящиеся штуки. Мы их взяли, включили и раскидали по залу. Чтобы не было скучно, распаковали колонку в магазине техники и включили музыку. Ну и в завершение мы играли в прятки по всему торговому залу. Было очень весело, несмотря на то, что всем работникам больше 25 лет. © Палата № 6 / VK
- Выбирала у нас одна дамочка чулки. Вытащила пару из упаковки, поглазела и швырнула. Я сказала:
— Товар вскрывать нельзя.
— Как же прикажете размер узнать?!
— Там написано.
— Мало ли, что вы написали? И что за сервис? Хотите, чтобы я ушла без покупки?
А я взяла да и ответила ей:
— Если не смогли ничего у нас выбрать, можете пойти в другие магазины. Там наверняка что-нибудь подберете.
Эта особа развернулась и гордо прошествовала к выходу.
- Из жизни продавца тканей.
— Здравствуйте, а у вас есть кожа?
— Есть кожзам, можете посмотреть во втором зале.
— Нет, мне натуральная нужна, чтобы метров 5 одним куском.
Начинаю откровенно смеяться:
— Покажите мне ту пятиметровую корову.
Минут 5 клиент тупил, пока я ему не объяснил, как получается натуральная кожа и почему его желания нереализуемы. Ушел с кожзамом и очень даже довольный. © jokersoft / Pikabu
- Ко мне в кассу прошла женщина с тремя корзинами, полными продуктов. После того, как я назвал ей общую сумму, она вытащила карту. Платежная операция была отклонена. Тогда женщина положила карточку обратно в сумку и просто вышла из магазина. Мой менеджер сказала всем, кто стоял в очереди за ней, пойти к другим кассирам. А я отменял транзакцию и сам раскладывал товары обратно по местам. © QuintinPairofchinos / Reddit
- Пришла однажды к нам в обувной девушка выбирать ботинки. Оказалась привередой: этой модели чего-то не хватает, та не очень симпатичная. Наконец, выбрала и села мерить. Стала натягивать и возмутилась, что на нее не налезает, значит, размер указан неверно. Я подошла к ней. Оказалось, девушка даже не удосужилась развязать шнурки, прежде чем пихать ногу в ботинок. Сказала ей об этом. Та губки надула, развязала шнурки и померила еще раз. Все влезло. Но ей не понравилась... форма мыска. Как будто на полке она не видела, как выглядит мыс. Переобулась в свое и с недовольным видом ушла.
- Звонит тетка и начинает прям орать в трубку, что утром она просила влажный корм для мелких собак: «А вы мне что дали?! Да как вы можете?!» и вот это все. С трудом прерываю поток красноречия и спрашиваю название корма, ибо влажного для собак у нас нет в принципе. Ну и да, оказалось, покупала не у нас. И просто говорит: «Ну ладно». И вешает трубку. © Многокотная мать / ADME
- Моя мама несколько лет работала в магазине. Был один странный пожилой мужчина, который приходил сюда несколько раз в неделю. Он подходил, брал с полки книгу и просто стоял там, читая бесчисленное количество часов. И, в конце концов, уходил под закрытие, так и не купив ничего. Он довольно часто приходил почитать, и все считали это странным, но его просто игнорировали, поскольку он не причинял никакого вреда. Через пару лет моя мать познакомилась с моим отцом, и они начали встречаться. Спустя какое-то время мама наконец пошла знакомиться с родителями папы, и, как оказалось, с тем странным мужчиной, который часами стоял и читал посреди прохода. Вскоре он стал тестем моей матери, а теперь он мой дедушка. © Hawq_ / Reddit
Да уж, работа с людьми бывает непредсказуема. Вот 14 клиентов, после общения с которыми хоть ванну из ромашки принимай. А в этих историях от мастеров маникюра и их клиентов драмы поболее, чем в турецких сериалах. Кстати, несколько лет назад продавцы магазинов дорогой одежды откровенно рассказали, что на самом деле происходит за дверями бутиков.
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