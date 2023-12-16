17 клиентов, после общения с которыми хоть стой, хоть падай

Каждый, кто по работе много общается с людьми, будь то продавец или официант, не по наслышке знает, что из 10 клиентов всегда находится один, который запоминается на всю жизнь. Кто-то все нервы потреплет, а кто-то, наоборот, такое устроит, что настроение весь день на высоте.