18 человек, к которым в этот день госпожа удача повернулась хвостом

Жизнь полна сюрпризов: сегодня все дела удаются, а завтра — все вдруг начинает идти совсем не по плану, а из рук все буквально валится. Вещи сами собой ломаются, еда сгорает, а в потолочных светильниках непостижимым образом появляется вода. И единственное, что остается в этих случаях — это посмеяться над ситуацией.

«В последние дни на душе скреблись кошки. Думаю: дай побалую себя новой маской для лица. И как итог — это»

«Сестре прямо не терпелось использовать гигантский лимон, который она купила. И тут — такое разочарование»

«Блин, я просто хотел узнать, сколько я вешу»

06:27

«30 минут ждал эти палочки моцареллы. И вот, наконец, их принесли»

«Вчера купил себе футболку, выбросил чек и постирал ее. И только после стирки обнаружил вот это. Как мне теперь быть?»

«Продавщица забыла снять защитный магнит, и датчики на выходе не сработали».

«Булочки с корицей были в духовке, а я уснула. Когда проснулась, увидела вот это произведение современного искусства»

«Крошечная бусина каким-то образом оказалась в штекере зарядки моего ноутбука. И ее невозможно удалить, мы перепробовали уже все способы»

«Первый раз попробовала испечь вафли на день рождения мужа»

«Уронил ведерко c яйцами на обратном пути из курятника. Из 25 яиц разбилось 18»

«Ненавижу эту жизнь. Уже 3-й батончик упал таким образом»

«Я работаю на продуктовом складе, и ночная смена заканчивается в 7. Но сегодня тележка зацепилась за напольный трап и резко затормозила. Закончить в 7 не удалось»

«Проснулась сегодня утром в нашей новой квартире и увидела, что светильники целиком наполнены водой»

«Хорошо хоть, мой рот остался цел»

«Добирался через всю страну, чтобы заехать в свою новую квартиру. Это то, что я увидел, когда зашел. Нет розеток, крышек выключателей и даже отопления»

«Я всего лишь пытался протереть очки»

«Клавиша отвалилась, когда я писал эссе на 1 000 слов»

«Вот в каком виде принтер вернул мне бумагу»

«Я вечно сомневаюсь: выключил ли утюг, закрыл ли дверь. И вот на днях выехал из дома на дачу и чувствую неладное. Позвонил жене, узнал, что та едет домой, отпустило»

«И тут от нее прилетает фото, и она спрашивает, все ли у меня в порядке. В общем, нужно доверять внутреннему чутью».