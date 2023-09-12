18 человек, которые рассчитывали получить хороший сервис, а получили плевок в лицо

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Заплатить кучу денег за вещь или услугу и получить какое-нибудь недоразумение — страшный сон для любого человека. Однако подобное случается чаще, чем нам бы хотелось. Пользователи сети поделились своими фотографиями плохого сервиса. А мы теперь изо всех сил пытаемся не потерять веру в людей.

1. «Мастер была в бешенстве, когда я попросила исправить это»

2. «Мне нужно было залатать джинсы, и вот как с этой проблемой справилась швея»

3. «Вот что мне принесли в ресторане морепродуктов»

Я бы даже не стал просить заменить это. Я бы просто ушел. © analbumcover42069 / Reddit

4. «Когда я заказывал среднюю картошку, не рассчитывал получить всего 5 кусочков»

5. «Я очень хотел пиццу, прождал два часа и все ради того, чтобы получить это»

6. Фото в меню и блюдо в реальной жизни в очередной раз оказались слишком контрастными

7. Производитель обманул, но не до конца

8. «Если верить рекламе, то это подушка для стула»

9. Это невозможно комментировать без слез

10. «Новый салон немного не оправдал мои ожидания»

11. «Я хотела ровную выбритую спираль на затылке, а получила это. На первый взгляд выглядит приемлемо, но на деле все гораздо хуже»

12. «Сходила сегодня на ногти»

13. «Поражает воображение у этого букета только цена»

14. «Компания была крайне возмущена моим плохим отзывом»

15. «Заказала ко Дню матери букет из кексов. Заплатила 50 $, чтобы в итоге получить это»

16. «Когда я заказывала маленький салат, я не думала, что он будет маленьким настолько»

17. «Подарок для любимой мамы оказался полным провалом»

18. «Заказала в ресторане печеный картофель в качестве гарнира. Видимо, по мнению повара это выглядит приемлемо»