18 историй о людях, которые не прочь позубоскалить над собственной глупостью

Если человек родился 12 марта, то в каком году его день рождения выпадет на пятницу, 13-е? Если вас этот вопрос ни на секунду не сбил с толку, то вы явно сегодня выспались. Чего нельзя сказать о героях нашей статьи, которые порядком сглупили. Но при этом не только не побоялись признаться в этом, но и искренне над собой посмеялись.