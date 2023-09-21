18 историй о людях, которые не прочь позубоскалить над собственной глупостью
Если человек родился 12 марта, то в каком году его день рождения выпадет на пятницу, 13-е? Если вас этот вопрос ни на секунду не сбил с толку, то вы явно сегодня выспались. Чего нельзя сказать о героях нашей статьи, которые порядком сглупили. Но при этом не только не побоялись признаться в этом, но и искренне над собой посмеялись.
- Помню, как я в школе закатила скандал, потому что украли мою прекрасную — на самом деле обычную — оранжевую куртку, в которой всегда ходила. Всех учителей начальной школы и техничек поставила на уши. Вот только в тот день было тепло, я пришла в голубом плащике, который один-одинешенек остался висеть в пустой раздевалке. © Татьяна Владимировна / ADME
- В 18 лет я поехал в Париж. По глупости был уверен, что моего уровня французского, полученного в школе, хватит. Но скоро понял, что это не так. И вот, пытаясь отыскать свой отель, я заблудился. Я решил, что мне нужна помощь человека, который знает английский. Зашел в случайное здание и решил обратиться к клерку, собираясь на французском спросить: «Вы говорите по-английски?» Но у меня отключились мозги, и я выдал: «Parlez-vous français?» («Вы говорите по-французски?») С явным удивлением и раздражением он ответил: «Да». А я продолжил по-французски: «Извините, но я говорю на английском». Он одарил меня испепеляющим взглядом, но все же позвал своего коллегу, который говорил на английском, и тот мне помог. © Unknown author / Reddit
«Это я в больнице пытаюсь добавить молоко в хлопья. Признаюсь, был немного заторможен».
- Я работаю в скорой. И уж так сложилось, что имена запоминаю плохо. Сегодня я познакомилась со своим новым коллегой, но тут же из головы вылетело, как его зовут. Весь день я надеялась, что его имя всплывет в разговоре. Но вот уже конец смены, мне нужно оформить документы, так что пришлось спросить, как его зовут. Мне в жизни не забыть тот взгляд, которым он смерил меня! В итоге оказалось, что он — мой тезка. © 03throwaway03 / Reddit
- Мой папа рассказывал, что получил двойку по немецкому за сочинение. Он списал у соседки по парте. Вычислить было легко: его сочинение начиналось словами «Mein Name ist Zina» («Меня зовут Зина»). © Шоколадный кравасан / ADME
- Мне нужно было зарядить телефон, и я почему-то сунул его в морозилку. А несколько часов спустя стал искать и не смог его найти. В какой-то момент мне позвонили и я даже не понял, что это из холодильника доносится музыка, потому что там лежит телефон. Вообще сначала решил, что это функция холодильника, которую я до этого не замечал. © x3sheets2dawind / Reddit
«Все не мог понять, почему сыр не плавится».
- Собирался я однажды на велопрогулку. Рюкзак с перекусом, сумка-бананка с велоаптечкой, ключи, смартфон с навигацией, звонилка на всякий случай, шлем, жилетка, блестяшки — вроде все взял. Вышел из дома и, бодро прошагав метров 10, заметил, что какой-то мелочи не хватает. © Gennadiy78 / Pikabu
- Мне захотелось проверить, как работает увлажнитель воздуха. Ну я и сунул палец в механизм. Это было больно. Я вытащил руку и сказал девушке: «Это очень больно. Не вздумай совать туда пальцы!» И она тут уже сунула туда руку. Мы потом поженились. © Qender / Reddit
- Сейчас зашла в пекарню и вместо «творожной» сказала: «Здравствуйте! Дайте, пожалуйста, тревожную булочку?» А продавец такой в ответ: «Извините, но они у нас все спокойные». Долго ржала, когда догнала. © aveihwa / Twitter
- Когда была беременна, иногда тупила. И вот однажды наступил бытовой апокалипсис: нет электричества, как следствие — воды и тепла (в нашем ЖК насосы и своя котельная). Вишенка на торте — нет газа. И так меня это расстроило. Звоню в абонентский отдел и рыдаю в трубку: «А газ за что?» В течение часа приехала аварийка. Оказалось, что газ был, просто раз нет электричества, значит, нет и автоподжига. Спички нужны были. Газовики посмеялись и подарили коробок спичек. © radish18 / Pikabu
- Это случилось несколько недель назад. Поднимал я что-то тяжелое и вдруг почувствовал, как закололо в боку. Ну, думаю, может, у меня грыжа появилась, прямо как у Джоуи в «Друзьях». Осторожно потыкал то место, но больно не было. А когда захотел поднять что-то с пола, снова кольнуло. Только через полчаса до меня дошло, в чем дело... Я расстегнул ремень, когда ходил в туалет, и не удосужился потом его застегнуть (все равно один дома был). Он-то и колол бок, когда я наклонялся. © zedsterthemyuu / Reddit
- Торможу маршрутку. Открывается дверь. Я, хватаясь за поручень, залезаю в салон. Неожиданно поручень отламывается, я начинаю падать, кто-то из маршрутки хватается за поручень, пытается меня затащить. Когда залез, увидел, что это не поручень был, а дед с удочкой сидел у выхода. © k***master / Pikabu
- Я был зеленым юнцом, когда мы с мамой пошли выбирать мне первые очки. Продавец дала мне примерить пар 40, но я все отбраковал: у меня в них просто все перед глазами расплывалось. Лишь позже я понял, что от меня ждали, что я просто выберу понравившуюся оправу, а уже потом в нее вставят линзы с нужными диоптриями. © User2716057 / Reddit
- У меня в холодильнике протухла мойва. Я ее выкинул, но запах не пропал. Попросил совета в интернете. Мне порекомендовали лимон, соду, кофе, активированный уголь. Я вымыл несколько полок в холодильнике содой и лимонным соком, положил в него активированный уголь, поставил блюдце с кофе. Но наутро вонь только усилилась. Решил разобраться с этим вечером. Полез в холодильник и... достал с верхней полки протухшую кильку. © Feofant / Pikabu
«Папа потерял рабочий телефон. 20 минут безуспешно искал, а потом обнаружил его в собственном кресле».
- Эту историю мне поведал приятель. Несколько лет назад они с девушкой жили на съемной квартире. Как-то оба вернулись домой поздно. Вставили ключ в замочную скважину, а он не проворачивается — замок заклинило. Нашли в интернете мужичка, который мог вскрыть, позвонили ему, описали ситуацию, а он такой: «Что бы я ни сделал, это будет стоить 3 500, а дальше — по ситуации».
Согласились, ждут. Приезжает этот спец, подходит к двери и одним движением пшикает в замочную скважину «WD-40» [силиконовая смазка. — Прим. ADME]. Вставляет ключ, поворачивает, дверь открывается. © zavar1 / Pikabu
- У меня день рождения 12 марта. Как-то в старших классах школы я понял, что в этом году моя днюха выпадает на четверг, и такой: «Ого, четверг, 12-е!» И как давай листать календарь на следующие пару десятилетий, чтобы узнать, когда мой день рождения выпадет на пятницу, 13-е... © jrmuzzinator / Reddit
Все время от времени совершают глупости. И если вдруг вас не устроило качество купленного товара, не торопитесь писать гневный отзыв, как это сделала героиня одной из этих переписок. Лучше сначала разберитесь, правильно ли вы его используете.