19 человек, в чьих головах творится какой-то винегрет

Некоторых людей, кажется, вообще невозможно понять. Они живут и действуют по своему собственному видению, а их логика может запросто сломать мозг. Если вы не прочь немного посмеяться — добро пожаловать в мир таких чудаков, укомплектованный в эту комичную подборку.

«Вот как моя сестра спит»

«Когда мой муж устраивался на работу, ему дали такую форму. И это моя вина, так как я снимала мерки. Смеялась до упаду даже его начальница»

«У какой-то женщины в метро был вот такой чехол для телефона»

Что происходит в голове у таких клиентов?

Однажды в магазин зашла одна дама, чтобы выбрать одежду. Она требовала разные модели вещей, и я таскала ей размер за размером. И вот — ура! — она наконец-то находит свитер, который ей нравится, и хочет его примерить. Просит размер поменьше, а я, извиняясь, объясняю, что мы уже распродали меньшие размеры. Она смерила меня взглядом, увидела мой свитер и сказала: «Ну, а какой размер на тебе? Я просто заберу твой свитер, если мне подойдет». Я была в шоке. Зачем, блин, ей мой растянутый свитер? Я просто неловко рассмеялась и ушла, оставив ее одну. © LopsidedPlankton / Reddit

«Забыла наушники у родителей мужа. Сказала им, а они говорят, мол, не переживай, мы нашли их. И присылают мне это фото»

«Единственное, что я попросила принести — это булочки для гамбургеров. Муж вернулся с этим. И только с этим»

«Французский багет».

«Мой партнер положил в морозильник ноутбук, потому что тот „перегрелся“»

«Заказал в Италии чесночное масло к пицце»

«Вот у меня на съемной хате ковер на кровати. Вопрос на засыпку: когда я захочу поспать на ней, на ковер надо ложиться или ковром надо укрываться, как вы считаете?»

«Моя девушка не видит ничего странного в том, как она наклеила пленку на экран телефона»

«Откликаешься на объявление, пишешь максимально подробно, что тебе надо, в надежде, что ты сразу ответил на все вопросы. А там»

«Вот как носят носки мои коллеги»

«Сегодня у моей жены день рождения. И теща только что оставила кое-какие аксессуары для праздника. Жене исполняется 39 лет»

«Несколько месяцев мой ребенок мечтал получить на Новый год мяч. А сегодня обнаружил этот подарок под елкой и воскликнул: „Я знаю, что там! Это шоколадный шарик!“»

Пошел за хлебом — а вернулся с историей

Пошел в магазин за хлебом. Еще издалека приметил, что на пороге человек лежит. Думаю, пульс надо проверить. Поближе подошел, нагнулся, а он, довольный, ладошку под щеку положил и спит, как младенец. Говорю продавщице:

— У вас там спит кто-то на пороге.

А она мне:

— Знаю. Ты чего наклонился, погладить хотел? Погладь, он не кусается! © Подслушано / VK

«Если вы захотите заказать итальянский салат в отельных ресторанах Египта, то не удивляйтесь, когда вам принесут это»

«Моя дочурка сделала мне такой браслет»

«Посредственность».

Когда вроде дали дочке красивое имя, но есть один нюанс

Знакомые назвали новорожденную дочь Флорой. Я еще умилялась, какое причудливое и классное имя для девочки, как хорошо оно будет сочетаться с фамилией матери. Потом вдруг вспомнила, что эта знакомая взяла фамилию мужа, а у того она звучит как Фролов. И теперь их дочь — Флора Фролова... © Подслушано / Ideer

«После дня рождения сына осталась гирлянда. Мы с мужем решили, что негоже пропадать добру. Родили идею, что бог новогодней ночи — Ожирень, и поэтому...»