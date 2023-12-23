19 человек, в чьих головах творится какой-то винегрет
Некоторых людей, кажется, вообще невозможно понять. Они живут и действуют по своему собственному видению, а их логика может запросто сломать мозг. Если вы не прочь немного посмеяться — добро пожаловать в мир таких чудаков, укомплектованный в эту комичную подборку.
«Вот как моя сестра спит»
«Когда мой муж устраивался на работу, ему дали такую форму. И это моя вина, так как я снимала мерки. Смеялась до упаду даже его начальница»
«У какой-то женщины в метро был вот такой чехол для телефона»
Что происходит в голове у таких клиентов?
- Однажды в магазин зашла одна дама, чтобы выбрать одежду. Она требовала разные модели вещей, и я таскала ей размер за размером. И вот — ура! — она наконец-то находит свитер, который ей нравится, и хочет его примерить. Просит размер поменьше, а я, извиняясь, объясняю, что мы уже распродали меньшие размеры. Она смерила меня взглядом, увидела мой свитер и сказала: «Ну, а какой размер на тебе? Я просто заберу твой свитер, если мне подойдет». Я была в шоке. Зачем, блин, ей мой растянутый свитер? Я просто неловко рассмеялась и ушла, оставив ее одну. © LopsidedPlankton / Reddit
«Забыла наушники у родителей мужа. Сказала им, а они говорят, мол, не переживай, мы нашли их. И присылают мне это фото»
«Единственное, что я попросила принести — это булочки для гамбургеров. Муж вернулся с этим. И только с этим»
«Французский багет».
«Мой партнер положил в морозильник ноутбук, потому что тот „перегрелся“»
«Заказал в Италии чесночное масло к пицце»
«Вот у меня на съемной хате ковер на кровати. Вопрос на засыпку: когда я захочу поспать на ней, на ковер надо ложиться или ковром надо укрываться, как вы считаете?»
«Моя девушка не видит ничего странного в том, как она наклеила пленку на экран телефона»
«Откликаешься на объявление, пишешь максимально подробно, что тебе надо, в надежде, что ты сразу ответил на все вопросы. А там»
«Вот как носят носки мои коллеги»
«Сегодня у моей жены день рождения. И теща только что оставила кое-какие аксессуары для праздника. Жене исполняется 39 лет»
«Несколько месяцев мой ребенок мечтал получить на Новый год мяч. А сегодня обнаружил этот подарок под елкой и воскликнул: „Я знаю, что там! Это шоколадный шарик!“»
Пошел за хлебом — а вернулся с историей
- Пошел в магазин за хлебом. Еще издалека приметил, что на пороге человек лежит. Думаю, пульс надо проверить. Поближе подошел, нагнулся, а он, довольный, ладошку под щеку положил и спит, как младенец. Говорю продавщице:
— У вас там спит кто-то на пороге.
А она мне:
— Знаю. Ты чего наклонился, погладить хотел? Погладь, он не кусается! © Подслушано / VK
«Если вы захотите заказать итальянский салат в отельных ресторанах Египта, то не удивляйтесь, когда вам принесут это»
«Моя дочурка сделала мне такой браслет»
«Посредственность».
Когда вроде дали дочке красивое имя, но есть один нюанс
- Знакомые назвали новорожденную дочь Флорой. Я еще умилялась, какое причудливое и классное имя для девочки, как хорошо оно будет сочетаться с фамилией матери. Потом вдруг вспомнила, что эта знакомая взяла фамилию мужа, а у того она звучит как Фролов. И теперь их дочь — Флора Фролова... © Подслушано / Ideer
«После дня рождения сына осталась гирлянда. Мы с мужем решили, что негоже пропадать добру. Родили идею, что бог новогодней ночи — Ожирень, и поэтому...»
Нигде так не раздражает странное и невразумительное поведение, как в сфере услуг. Если вы хоть раз сталкивались с чудаковатыми продавцами или официантами, вам будет интересно узнать об опыте героев этой статьи.
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