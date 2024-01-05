19 лютых клиентов, которые вызовут аллергию даже у работников, чьи нервы толще каната

Для того, чтобы работать в сфере обслуживания, нужны недюжинная выдержка и самообладание, потому что всегда найдутся клиенты, которые захотят испытать ваши нервы на прочность. Мы собрали истории, герои которых вызывают нервный тик даже у работников, познавших дзен.