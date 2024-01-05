19 лютых клиентов, которые вызовут аллергию даже у работников, чьи нервы толще каната
Для того, чтобы работать в сфере обслуживания, нужны недюжинная выдержка и самообладание, потому что всегда найдутся клиенты, которые захотят испытать ваши нервы на прочность. Мы собрали истории, герои которых вызывают нервный тик даже у работников, познавших дзен.
- Продавала лотерейные билеты. До сих пор помню одну тетеньку, которая сказала мне: «Я полгода назад покупала у вас лотерейный билет, но не тут, а в другом магазине, и не у вас, а у другой женщины. Скажите, почему мне не предложили билет другой лотереи?» И стоит, ждет моего ответа. © ANONIMAUS / Pikabu
- Я специалист по кредитованию. Приходит женщина. «Мы с мужем разводимся. Он уехал в Канаду с другой женщиной». Я: «Чем могу вам помочь?» «Он оставил мне генеральную доверенность на представительство везде и всюду. Давайте на него кредитов наберем, пусть там в Канаде с новой женой расхлебывает!». «Нет, не получится». «Ну помогите мне хоть как-то ему насолить!!!» Такого у меня еще ни разу не было. © MistyProfy / Pikabu
- Покупательница сказала, что купила для своей племянницы крем, от которого у той началась сыпь. Женщина сказала, что расстроилась и выбросила крем, чека у нее тоже не было, но она все же требовала, чтобы ей вернули деньги. Потребовалось все мое самообладание, чтобы не рассмеяться ей в лицо. © khaleesiofkitties / Reddit
- Женщина потребовала скидку на бюстгальтер, потому что он испачкан. На нем было синее пятно. Я посмотрела на ее ребенка, который ел кекс с синей глазурью, и онемела: она только что испортила товар и еще просит скидку на него! © Unknown author / Reddit
- Парень купил у нас телефон, а на следующий день вернулся, показал треснутый экран и утверждал, что при покупке все так и было. Телефон ему заменить не удалось. © Valhallan1984 / Reddit
- Женщина хотела вернуть тонометр через полгода после покупки, потому что батарейки закончились: «Я что, теперь каждые полгода должна буду батарейки к нему покупать? Я же разорюсь!» Тонометр шел в комплекте с адаптером для сети, но вариант «включить в розетку» ее тоже не устроил. © RBonifatsii / Pikabu
- Работаю в отделе по продаже смартфонов и аксессуаров. Подходит мужик: «Здравствуйте, помогите телефон настроить». Я: «Да, это стоит 200 рублей». «Ой нет, давайте за бесплатно, вы же все равно тут ничего не делаете». © ROVNOCHOTKO / Pikabu
- Пара сделала заказ: мужчина попросил просто бургер, а женщина — бургер с томатным соусом. Затем они пожаловались, что мы все перепутали: ему принесли бургер с томатным соусом, а ей — без ничего. Я не знал, что сказать и просто жестом попросил их поменяться друг с другом. © HidingNow*** / Reddit
- Я официант в семейном ресторане. Пришла пожилая пара, и мужчина сразу заявил, что не хочет сидеть рядом с кричащими детьми. Его жена выбрала столик, но по соседству, конечно же, сидели дети, в тот день их было много. Впрочем, никто не кричал, кроме этого мужчины, который начал вопить: «Вы меня слушаете вообще или нет? Никаких детей!» В ответ на мои возражения, что это семейный ресторан, и я не могу гарантировать отстутствие детей, он заорал: «Мы уходим! Вам нужно научиться уважать своих клиентов!» © jalapeno_cheetos / Reddit
- У меня сервис по ремонту велосипедов. Звонит клиент: «Здравствуйте, я пару лет назад у вас велосипед ремонтировал, помните меня?» Я: «Не помню, а в чем вопрос?» Клиент: «Вы ставили мне камеру 2 года назад, она стала спускать, хочу, чтобы вы мне по гарантии ее заменили». Я: «Вероятнее всего, вы просто пробили камеру, это не гарантийный случай. Можем установить вам новую камеру, платно». «Понятно, больше к вам не обращусь!» Бросил трубку. © BikePoint / Pikabu
- Покупатель: «Мне пожалуйста, чизбургер без сыра». Я: «То есть гамбургер». Покупатель: «Нет, чизбургер без сыра!» Даю ему обычный гамбургер в обертке от чизбургера. © Slowbro_ / Reddit
- Клиент: «А почему наша символика не может быть в точности такой, как их?» Я: «Потому что это плагиат». Клиент: «Нет, это называется „вдохновение“». Разве вы не должны сами знать такие вещи?" © HumeraAlvi / Twitter
- Я работал в магазине аккумуляторов для автомобилей. Однажды покупатель потребовал возврат денег за аккумулятор, который он купил пару недель назад. «Давайте аккумулятор», — говорю я. «Но у меня его больше нет, он в машине, которую я только что продал». © GrantRusticus / Reddit
- Покупательница взяла курицу гриль, нашла укромное место, села и съела почти всю ее голыми руками, а затем принесла то, что осталось, в службу поддержки и попыталась вернуть и получить деньги назад. © Perschnickity / Reddit
- Этот парень занял весь стол в кафе, чтобы вести свой стрим. Он включил хэви-метал, громко разговаривал и ругался. Ах, да, он ничего не заказал. © gwenisthemenace / Reddit
- Со мной связалась семейная пара, которая заплатила за путешествие, чтобы увидеть полуночное солнце в Норвегии. Они хотели засудить труагентство за то, что солнце оказалось «обыкновенным». © robertfp / Reddit
- — Вы можете отфотошопить несколько картинок для меня?
— Это книжный магазин.
— Но у вас же здесь есть компьютер. © Baldulf / Reddit
- Переписка с заказчицей: «Я рассказала вам, какие у меня любимые цвета, рассказала, что мне нравится. Каждый элемент здесь выбран мной. Это значит. я сделала дизайн интерьера. Вы не можете опубликовать эту работу как свою!» © Aamrapali / Twitter
- Я пилотирую частные самолеты. Однажды мы летели на восток ранним утром, и солнце светило прямо в глаза. Пассажир наклонился к нам и спросил, нельзя ли набрать высоту так, чтобы лететь над солнцем. © StrykerATL / Reddit
А если вы думаете, что подобные клиенты — редкость, вот вам еще несколько доказательств, что такое встречается сплошь и рядом:
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