20 человек, которые перебрали с креативом, когда придумывали вещи
Когда дизайнеры или проектировщики берутся за работу, то получаются классные вещи, которые окружают нас повсеместно. Но порой эти же творческие люди упускают какую-то деталь, и на свет появляется нечто такое, что вызывает много вопросов.
«Купила мужские джинсы. Внимание, вот размер карманов в мужских джинсах по сравнению с карманами в женских»
Вы только взгляните на нумерацию кнопок на этом пульте
«Ресторан влепил свой логотип поверх меню, поэтому невозможно что-либо прочитать»
«Производитель просто перевернул карман на детской футболке. А все потому, что это парашют»
- Просто стало меньше на один карман, в котором окажутся какие-нибудь листья или другая чепуха. © Fearless-Chemical952 / Reddit
«Понятия не имею, что тут вообще должно быть написано»
Интересно, на чем должен приехать инвалид, чтобы здесь припарковаться?
«Студенты жаловались, что в туалетах нельзя спокойно уединиться. Теперь там установили стеклянные двери как решение этой проблемы»
Отличные подгузники
- Ребенок может взять себя в руки. © OKishGuy / Reddit
- На мой взгляд, это дизайнерская победа. © Hopeful-Yak2077 / Reddit
Кстати, посмотрите еще на работы дизайнеров, которые хорошо дружат с фотошопом, но не с логикой.
«Боюсь даже представить этого зверя»
«Штрих-код находится прямо на сгибе упаковки, поэтому его практически невозможно сканировать»
«Елки-палки, да просто соедините все трубами»
- А мне нравится. Пеленальный столик и водная горка. © treemeizer / Reddit
«Остановился в отеле, а в номере вот такая лестница»
«Мне кажется, что это сводит на нет весь смысл спортивного бюстгальтера»
Почтовый ящик или мусорное ведро
«Фото на упаковке не имеет никакого отношения к товару»
Свечи в пластиковых стаканчиках. Очень умно
«Скамейка удобна ровно настолько, насколько вы себе это представляете»
«Часы на центральном вокзале Вены показывают правильно, только если смотреть снаружи здания. Сейчас 09:10»
«4 театральных кресла с 3 подстаканниками»
Остается лишь догадываться, для каких случаев эта гениальная задумка
На первый взгляд может показаться, что в работе дизайнера нет ничего сложного, но это не так. Важно чувствовать баланс между красотой и практичностью, чтобы не возникало подобных казусов.
Фото на превью stavromulabeta42 / Reddit
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