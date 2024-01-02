20+ человек, которые просто хотели нормальное обслуживание, а получили фигу с маслом, причем за деньги

Когда мы отдаем свои деньги за работу в салоне красоты или же за блюдо в новомодном ресторане, то не хочется нарваться на какое-то недоразумение. Однако судьба частенько преподносит неприятные сюрпризы. В такие моменты начинаешь думать: «И зачем я в это ввязался?»

А в бонусной части вы узнаете, что самоуверенность некоторых мастеров не всегда выручает.

«Хотела маникюр цвета розового мрамора, а получила какую-то мраморную говядину»

«Попросил местного парикмахера немного уменьшить длину»

Посмотрите еще одну статью, в которой 17 человек еще долго будут помнить свой поход в парикмахерскую.

«Полюбуйтесь на работу местного „мастера-стилиста“»

«Тьфу, это не то, что я просила. Я выбрала № 7, а вот результат. А ведь я на свой день рождения так хотела что-то яркое и веселое»

«Когда я заказывал среднюю картошку, не рассчитывал получить всего 5 кусочков»

«Я хотела ровную выбритую спираль на затылке, а получила это. На первый взгляд выглядит приемлемо, но на деле все гораздо хуже»

К сожалению, часто бывают ситуации, когда человек просто хотел сменить прическу, а теперь из дома выходить боится. Вот статья с кучей таких примеров.

«Новый салон немного не оправдал мои ожидания»

«Заказала ко Дню матери букет из кексов. Заплатила 50 $, чтобы в итоге получить это»

«Если верить рекламе, то это подушка для стула»

«Компания была крайне возмущена моим плохим отзывом»

«Когда я заказывала маленький салат, я не думала, что он будет маленьким настолько»

«Заказала в ресторане печеный картофель в качестве гарнира. Видимо, по мнению повара это выглядит приемлемо»

«Мастер была в бешенстве, когда я попросила исправить это»

«Мне нужно было залатать джинсы, и вот как с этой проблемой справилась швея»

«Вот что мне принесли в ресторане морепродуктов»

Я бы даже не стал просить заменить это. Я бы просто ушел. © analbumcover42069 / Reddit

«Я очень хотел пиццу, прождал два часа и все ради того, чтобы получить это»

Производитель обманул, но не до конца

Это невозможно комментировать без слез

«Сходила сегодня на ногти»

«Поражает воображение у этого букета только цена»

«Подарок для любимой мамы оказался полным провалом»

Бонус: Самоуверенность не всегда выручает

Сижу у нового парикмахера. Начинает спрашивать, мол, как будем стричься. Слово за слово, и она предлагает сделать челку покороче. Говорю, что короткая мне вообще не идет. В ответ гордо: «Сделаю так, что подойдет!» В итоге крутится-вертится и в конце как выдаст: «Хм, действительно не идет!» © Arghhht / Pikabu