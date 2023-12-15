20 доказательств того, что порой лучше дома макароны с хлебом поесть, чем заказывать еду за деньги

Каждый из нас хоть раз бывал в ресторане, кафе или просто заказывал еду навынос. Во всех меню, в рекламе и на вывесках она изображена так аппетитно, что слюнки рекой текут. Но часто бывает так, что блюда в реальности выглядят совсем иначе, а порой даже настолько плохо, что аппетит тут же пропадает.

«Торт в виде индейки. Нет, он не растаял. В таком виде мне его отдали»

Мне, конечно, очень жаль тебя, но я ржу как конь. © KTOSM / Reddit

«Вот что я заказывала, и что получила»

«Мне продали вот такую ерунду, хотя анонсировали какой-то модный бутерброд»

«Решил взять что-то новенькое»

Это как мужчины, с которыми я хочу встречаться, и те, кто мне попадается. © luffys-hat / Reddit

«Такое ощущение, что мне подсунули корм для собак»

Ну уж нет. Я слишком люблю свою собаку, чтобы кормить ее таким. © Oz347 / Reddit

«Друг заказал, друг получил»

«Салат, который заказали и „салат“, который получили»

А в меню он записан как «Остатки того, что валялось на кухне»? © Arthur_is_Nice_Name / Reddit

Посмотрите еще на бедолаг, которые заказали банальное блюдо, но за свои же деньги получили лишь досадное недоразумение.

«Блюдо из детского меню. Хорошо, что мне 23 года, и это не повлияло на мою психику»

«Решил раскошелиться и заказать такую пиццу. Кто ее готовил, курьер?»

«С хрустящим сыром на гриле»

«Приготовлено с нелюбовью»

«Где моя начинка?»

«Не поверите, но в меню они назвали это сэндвичем для гурманов»

«Я заказал тот самый всемирно известный „огуречный салат“»

Дружище, тут ты заплатил за труд профессионального повара. © WorryFit7766 / Reddit

«Они просто положили два куриных огрызка на хлеб, и на этом все»

«Тот момент, когда вы заказали желтого окуня за $ 18,99»

Не забудьте оставить чаевые. © LegacyOf1 / Reddit

«Почти то же самое»

«Когда вы заказываете яйца Бенедикт, а приносят это»

«Заказал сэндвич с курицей в местном ресторане. Вот чем они меня порадовали»

«Отмечали годовщину. В списке изысканного меню было вот такое блюдо. Оно обошлось нам в $ 28»

Мне это напомнило, как в дорогом ресторане я заказал охлажденный золотистый яблочный суп. Я обалдел, когда принесли тарелку яблочного соуса. © mak0t0san / Reddit