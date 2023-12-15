20 доказательств того, что порой лучше дома макароны с хлебом поесть, чем заказывать еду за деньги
Каждый из нас хоть раз бывал в ресторане, кафе или просто заказывал еду навынос. Во всех меню, в рекламе и на вывесках она изображена так аппетитно, что слюнки рекой текут. Но часто бывает так, что блюда в реальности выглядят совсем иначе, а порой даже настолько плохо, что аппетит тут же пропадает.
«Торт в виде индейки. Нет, он не растаял. В таком виде мне его отдали»
- Мне, конечно, очень жаль тебя, но я ржу как конь. © KTOSM / Reddit
«Вот что я заказывала, и что получила»
- Мне кажется, или они ошиблись с возрастом? © Asleep_Barracuda_762 / Reddit
- На изготовление ушло 4 года. © Motormand / Reddit
«Мне продали вот такую ерунду, хотя анонсировали какой-то модный бутерброд»
«Решил взять что-то новенькое»
- Это как мужчины, с которыми я хочу встречаться, и те, кто мне попадается. © luffys-hat / Reddit
«Такое ощущение, что мне подсунули корм для собак»
- Ну уж нет. Я слишком люблю свою собаку, чтобы кормить ее таким. © Oz347 / Reddit
«Друг заказал, друг получил»
- Заказывали хаос, получили хаос. © IsDinosaur / Reddit
«Салат, который заказали и „салат“, который получили»
- А в меню он записан как «Остатки того, что валялось на кухне»? © Arthur_is_Nice_Name / Reddit
Посмотрите еще на бедолаг, которые заказали банальное блюдо, но за свои же деньги получили лишь досадное недоразумение.
«Блюдо из детского меню. Хорошо, что мне 23 года, и это не повлияло на мою психику»
«Решил раскошелиться и заказать такую пиццу. Кто ее готовил, курьер?»
«С хрустящим сыром на гриле»
«Приготовлено с нелюбовью»
- И частичкой ненависти. © ReaperofLightning872 / Reddit
«Где моя начинка?»
«Не поверите, но в меню они назвали это сэндвичем для гурманов»
«Я заказал тот самый всемирно известный „огуречный салат“»
- Дружище, тут ты заплатил за труд профессионального повара. © WorryFit7766 / Reddit
«Они просто положили два куриных огрызка на хлеб, и на этом все»
«Тот момент, когда вы заказали желтого окуня за $ 18,99»
- Не забудьте оставить чаевые. © LegacyOf1 / Reddit
«Почти то же самое»
«Когда вы заказываете яйца Бенедикт, а приносят это»
«Заказал сэндвич с курицей в местном ресторане. Вот чем они меня порадовали»
«Отмечали годовщину. В списке изысканного меню было вот такое блюдо. Оно обошлось нам в $ 28»
- Мне это напомнило, как в дорогом ресторане я заказал охлажденный золотистый яблочный суп. Я обалдел, когда принесли тарелку яблочного соуса. © mak0t0san / Reddit
Владелец каждого ресторана, кафе или же небольшого киоска на привокзальной площади будет стремиться угодить своим клиентам. Однако бывают случаи, когда даже очень голодные люди могут резко потерять аппетит при виде блюда.
Фото на превью Alienowls / Reddit
AdMe/Маразмы/20 доказательств того, что порой лучше дома макароны с хлебом поесть, чем заказывать еду за деньги
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