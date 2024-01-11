20+ общественных мест, к создателям которых есть очень много вопросов
Без архитекторов и дизайнеров помещений не обходится ни одно строительство отеля, школы или торгового центра. Чтобы находиться в здании было максимально комфортно, они продумывают все до мельчайших деталей: расположение лестниц и дверей, оформление туалетов и мебели. Однако бывают исключения.
«Заселился в отель. Только посмотрите на мой вид с кровати»
- А там хотя бы есть стекло, или это портал для обмена запахами? © Poppa_Mo / Reddit
- Пожалуйста, скажи, что это твой туалет, а не твоего соседа. © MarkMaynardDotcom / Reddit
«Работаю с недвижкой. Доводилось видеть много дизайнерских решений. Даже такое»
«Ох уж эти перила в отеле, в котором я остановился»
«Нумерация гостиничных номеров»
- Я живу в 10-м номере. © HandyCapInYo*** / Reddit
«Непонятная лестница посреди коридора»
- Это просто такой лежачий полицейский. © Oiggamed / Reddit
«Светильники перед лифтом отеля»
- Наверняка кто-нибудь споткнется об один из них и получит травму. © kiwimuz / Reddit
«Во время покупки билета на представление мне сказали, что обзор может быть немного ограничен. „Немного“ — это еще мягко сказано»
Современные технологии в средней школе
Кстати, посмотрите еще на некоторые работы дизайнеров, которых творческий кризис застал прямо посреди рабочего процесса.
«Вот такую красоту я встретил в отеле»
«Кнопку аварийного вызова легко спутать с обычной кнопкой вызова лифта»
«Просто огромная колонна посреди раздевалки»
«Каждый раз дверь бьется о стену во время открывания. Вмятину попытались скрыть небольшим плакатом, но и это не особо помогает»
Отличный пандус, но как быть людям на инвалидных колясках?
«Новое здание университета во Франкфурте-на-Майне. Расстояние от скамейки до стола очень маленькое. Все прикреплено к полу, а углы металлические. Это больно»
- Архитекторам нельзя доверять проектировать мебель. © terriaminute / Reddit
«Эта ванная комната явно не создана для людей, страдающих клаустрофобией»
- Вы приглядитесь к лестнице. Все ступеньки разные по высоте. © Swordkirby9999 / Reddit
Архитектор, вероятно, был в плохом настроении
- Интересно было бы узнать причину создания такого потолка. © wallefan01 / Reddit
«Примерочная в комиссионном магазине»
- Вам следовало бы подумать, прежде чем становиться таким высоким. © uncle_bumble***k_ / Reddit
- Все честно. За 50% скидки на одежду, вы получаете 50% двери. © gottab***emall7 / Reddit
«Самый практичный дизайн зеркала в мире»
«Кто вообще до такого додумался?»
«Дизайнеры не знали, что женщины вырастают выше 165 см»
- Это сделано для того, чтобы женщины могли поболтать. © AustinFest / Reddit
«Люди, которые проектируют душевые для спортивных залов, вы вообще знаете, что мыло нужно где-то хранить?»
«Перила загораживают половину лестницы в конференц-центре»
Практически над всем, что нас окружает, так или иначе, поработали дизайнеры, архитекторы или инженеры. Иногда кажется, что некоторые свои работы они делали бесплатно и спустя рукава. Но на самом деле, таких случаев не много, ведь есть мастера, у которых руки точно растут из правильного места.
Фото на превью souphead1 / Reddit
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