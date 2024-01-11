20+ общественных мест, к создателям которых есть очень много вопросов

Без архитекторов и дизайнеров помещений не обходится ни одно строительство отеля, школы или торгового центра. Чтобы находиться в здании было максимально комфортно, они продумывают все до мельчайших деталей: расположение лестниц и дверей, оформление туалетов и мебели. Однако бывают исключения.

«Заселился в отель. Только посмотрите на мой вид с кровати»

А там хотя бы есть стекло, или это портал для обмена запахами? © Poppa_Mo / Reddit

Пожалуйста, скажи, что это твой туалет, а не твоего соседа. © MarkMaynardDotcom / Reddit

«Работаю с недвижкой. Доводилось видеть много дизайнерских решений. Даже такое»

«Ох уж эти перила в отеле, в котором я остановился»

«Нумерация гостиничных номеров»

«Непонятная лестница посреди коридора»

Это просто такой лежачий полицейский. © Oiggamed / Reddit

«Светильники перед лифтом отеля»

Наверняка кто-нибудь споткнется об один из них и получит травму. © kiwimuz / Reddit

«Во время покупки билета на представление мне сказали, что обзор может быть немного ограничен. „Немного“ — это еще мягко сказано»

Современные технологии в средней школе

Кстати, посмотрите еще на некоторые работы дизайнеров, которых творческий кризис застал прямо посреди рабочего процесса.

«Вот такую красоту я встретил в отеле»

«Кнопку аварийного вызова легко спутать с обычной кнопкой вызова лифта»

«Просто огромная колонна посреди раздевалки»

«Каждый раз дверь бьется о стену во время открывания. Вмятину попытались скрыть небольшим плакатом, но и это не особо помогает»

Отличный пандус, но как быть людям на инвалидных колясках?

«Новое здание университета во Франкфурте-на-Майне. Расстояние от скамейки до стола очень маленькое. Все прикреплено к полу, а углы металлические. Это больно»

Архитекторам нельзя доверять проектировать мебель. © terriaminute / Reddit

«Эта ванная комната явно не создана для людей, страдающих клаустрофобией»

Вы приглядитесь к лестнице. Все ступеньки разные по высоте. © Swordkirby9999 / Reddit

Архитектор, вероятно, был в плохом настроении

Интересно было бы узнать причину создания такого потолка. © wallefan01 / Reddit

«Примерочная в комиссионном магазине»

Вам следовало бы подумать, прежде чем становиться таким высоким. © uncle_bumble***k_ / Reddit

Все честно. За 50% скидки на одежду, вы получаете 50% двери. © gottab***emall7 / Reddit

«Самый практичный дизайн зеркала в мире»

«Кто вообще до такого додумался?»

«Дизайнеры не знали, что женщины вырастают выше 165 см»

Это сделано для того, чтобы женщины могли поболтать. © AustinFest / Reddit

«Люди, которые проектируют душевые для спортивных залов, вы вообще знаете, что мыло нужно где-то хранить?»

«Перила загораживают половину лестницы в конференц-центре»