20 официантов поделились историями, после которых хочется утешить их хорошими чаевыми
Обслуживание гостей в кафе или ресторане — дело не из легких, особенно когда сталкиваешься с капризными или странными клиентами. Высококлассный официант никогда не покажет, что его что-то смутило или задело, но когда работников общепита просят поделиться любопытными историями, они точно припомнят парочку-другую случаев, которые их впечатлили. В этой статье собраны самые яркие ситуации.
- Однажды к нам в ресторан позвонил какой-то парень и сказал, что хотел бы оплатить счет и передать угощение для своей девушки, которая сейчас у нас обедает. «Она там сейчас с другим мужчиной. Да, да, передайте ей, что я оплатил счет». Официант подходит к столику и все говорит, как просили. Выражение лица той парочки и то, как быстро они ретировались, бесценны. © Kylwm / Reddit
- В ресторане куча гостей, официанты загружены. И вот в самый разгар суеты раздается звонок. Одна из сотрудниц взяла трубку, а потом, еле сдерживая смех, рассказала, что звонила гостья, которая сейчас находится в зале, и просила принести ей ложку, так как официант очень давно не появлялся возле ее столика. © agent01001011 / Reddit
- К нам в ресторан пришла пара. Мужчина был сама любезность. Он заказал для своей спутницы самые дорогие блюда, а мне оставил огромные чаевые. Девушка была очарована. Они уходят, и вдруг он возвращается, сделав вид, что забыл что-то, и требует, чтобы я вернула большую часть чаевых. Я все отдала. Но меня расстроило даже не это, а то, что мужчина водил бедную девушку за нос. У нас в ресторане клиент сам вписывает в чек сумму чаевых, поэтому я догнала их на парковке и сказала: «Извините, но так как вы уменьшили сумму чаевых, вы должны заново вписать ее в чек, иначе у нас будут проблемы с бухгалтерией». Его девушка была в шоке, а он — в ярости. © tamiraisredditing / Reddit
- Я обслуживала очень милую компанию. Но среди них был один неприятный тип, который подошел ко мне и сказал, что я, конечно, красивая, но, на его вкус, слишком пухлая. Я люблю свою работу, но такие вещи ужасно раздражают. © minty_dinosaur / Reddit
- За столиком, который я обслуживал, сидели муж и жена. Они выглядели по-настоящему счастливыми. Оказалось, это их первое свидание после рождения ребенка. Жена была очень рада, что можно нанять няню и наконец выбраться куда-то. Но к концу ужина они перестали держаться за руки, а потом жена начала рыдать. Муж заплатил только за себя и ушел, а женщина рассказала мне о том, что только что узнала. Оказывается, у мужа был роман еще с тех пор, как она забеременела, и сейчас он сказал ей, что уходит. В конверте рядом с ней лежали документы о разводе и его обручальное кольцо. Наш менеджер не стал брать с нее деньги за ужин и оплатил такси. Надеюсь, с ней и ребенком все хорошо. © meh12398 / Reddit
- Один клиент спросил меня, холодный ли у нас лед для напитков, или он комнатной температуры. © littleavocado21 / Reddit
- У нас как-то клиентка отправила назад салат с курицей-гриль, потому что он был холодным. Окей, приготовили для нее новую, свежую порцию курицы, чтобы она точно не успела остыть, принесли салат. Она опять говорит, мол, холодный, и возвращает блюдо. Блин, понимаете, зелень ей показалась холодной. Короче, мы разогрели ей салат в микроволновке, и только тогда она его съела. © Honestnt / Reddit
- Работала официанткой, мужик заказал чай. А в этот день нам как раз привезли новые чайники, тяжелые очень. Принесла я ему чай, наклонилась к столику, чтобы поставить чашку, и пролила ему все прямо на брюки. А он в это время по телефону разговаривал.
Я испугалась, быстро дала ему салфетки и убежала за бар. Даже в зал не выходила, думала, вообще прибьет. И тут минут через десять он подходит к кассе. Думала, орать будет, а он ржет, говорит: «Девушка, вам аккуратнее надо быть». Заказал еще тортик и оставил чаевых дофига. © Подслушано / Ideer
- А к нам однажды пришла худенькая тетенька средних лет — ну килограмм 45 от силы, наверное, весила. Заходит и спрашивает, какой у нас самый большой стейк. Я ей говорю: «Рибай есть, где-то 600 граммов будет». Вот его, говорит, принесите. А у нас стейки подаются с гарниром на выбор, спрашиваю, какой она хочет, а она отказалась от гарнира совсем. Ну, в общем, приношу ей стейк, она ест, чуть позже подхожу к столу спросить, как ей блюдо. А она говорит: «Принесите мне еще один стейк». Спрашиваю, все ли в порядке с блюдом, а она такая: «Да-да, все отлично, просто хочу еще стейк». Шеф-повар прямо поверить не мог. Она съела килограмм с лишним мяса и оставила мне хорошие чаевые. © shadowgnome396 / Reddit
- Я когда-то работал в японском ресторане, и один клиент спросил, есть ли у нас соевый соус с низким содержанием натрия. Сама просьба-то была вполне обычной, и соус у нас такой был, я принес клиенту бутылку. Только вот он взял и налил себе этот соус в стакан с газировкой. © -eDgAR- / Reddit
- Несколько лет назад я трудился в одной небольшой блинной, там маленькое меню и очень вкусная еда. Заходит мужик и заказывает сладкий блинчик с ванильным мороженым — ну ладно, обычный заказ. А потом он просит добавить к этому блинчику яичницу и петрушкой посыпать. Я аж несколько раз переспросил, уверен ли он, предупредил, что он получит не 2 отдельных блина (сладкий и несладкий), а все вместе. Говорит, что уверен. Приношу ему с кухни вышеупомянутый блин «ванильное мороженое с яичницей», и мужик его с аппетитом съедает. © cannotaccessorize / Reddit
- Я подал одной женщине чай со льдом, а она возмутилась, что лед плавает сверху, а не снизу. Ой, извините, мадам, сейчас только изменю законы физики и принесу вам новый коктейль. © frostandtheboughs / Reddit
- В кафе, где я работал, мы всегда подавали клиентам стаканчики с водой. Как-то пришли 2 женщины, сказали, что сейчас к ним присоединится мужчина, и я спросил, налить ли мне ему пока что воды. «Не надо, — говорят, — он пытается бросить пить воду». Я подумал, это шутка такая, и, когда мужчина все-таки пришел, предложил ему стакан воды. И что бы вы думали? Он говорит: «Не надо, я бросаю пить воду!». © horton_hears_a_homie / Reddit
- А у нас сидела такая пара... В общем, мужчина попросил меня не убирать пока со стола, и как давай вылизывать все тарелки! Они заказывали несколько разных блюд, и он не успокоился, пока не вылизал все, что стояло на столе, дочиста. И все это происходило в общем зале, то есть другие посетители все видели. © tehvillageidiot / Reddit
- Работала несколько месяцев официанткой в дорогом ресторане. Пришла семья, вроде со стороны хорошие и порядочные люди. Отправили одного ребенка постарше в детскую комнату, а второй, еще малыш, остался с ними. Они поели на неплохую сумму, думала, и чай оставят хороший. Но вместо этого они сперва перепеленали ребенка за обеденным столом — вонь стояла страшная, кто-то даже из зала вышел, — а в конце оставили грязный подгузник прямо на столе. © Подслушано / Ideer
- Видела многое, но сегодня все мои представления об адекватности людей рухнули. В общем, парень просит меня принести ему лук. Лук! Ну что поделать, принесла. Затем с серьезным видом требует тарелку, нож, кетчуп и салфетки. Желание клиента — закон, несу все остальное и с интересом наблюдаю. Режет лук, поливает его кетчупом, добивает все это дело салфетками и со словами: «Отнесите это моей жене во-он за тем столом и поблагодарите ее от меня за 5 лет совместной жизни!» — разворачивается и вылетает из кафе. © Подслушано / Ideer
- К нам приходила, как мы ее называли, «женщина-петрушка». Она заказывала только стакан молока и тарелку петрушки. Безо всяких там заправок, просто пустую петрушку. © balljoint / Reddit
- Работаю в дорогом ресторане. Клиенты бывают ну очень разные, но у меня есть основное правило — никогда не выказывать недоумения. Один случай запомнился сильнее всего. Приходит мужчина, долго смотрит в меню и затем озвучивает заказ: «Мне, пожалуйста, стейк, но без стейка». А кроме стейка в блюде только грибы, соус и салат. Я в шоке, но удивления не показываю, уточняю и записываю заказ: «Стейк без стейка». Сделали, принесли блюдо. Посетитель остался счастлив: он, оказывается, вегетарианец-сыроед, и в первый раз его хорошо обслужили, а не посмотрели как на ненормального. Отказался от скидки за неполное блюдо, заплатил всю сумму, оставил неприлично огромные чаевые и передал мне благодарности. © Подслушано / Ideer
- Работала в лапшичной у дома. Как-то пришли 2 девушки, заказали лапшу. Принесли мы им заказ, и я вижу, как одна из них втихаря вырывает волосок с головы и кладет в тарелку. А через пару минут подходит ко мне и заявляет, мол, нашла в еде волос, верните деньги. Я ей говорю, что все видела, и деньги мы не вернем. Она зовет менеджера, та выходит, осматривает тарелку и говорит: «Ну, волосы светлые, мы все брюнетки, а повара — мужчины с короткими волосами, так что это точно не от нас». Девушка немного краснеет, а менеджер аккуратно вынимает волос из тарелки и продолжает: «А еще вот тут пятнышко краски — того же цвета, как пятно у вас на блузке». Ну, они покраснели до ушей и ушли. А менеджер мне потом сказала, что никакого пятна на волосе она не видела, а вот на блузке заметила и решила использовать в своих интересах. И сработало же. © Franki Napolitano / Quora
- На кухню поступил заказ: сэндвич с жареным яйцом, но без майонеза, с припиской: «У клиента жуткая аллергия на майонез». Долго гадал, как приготовить блюдо с яйцом и маслом человеку, у которого аллергия на соус из масла и яиц. В конце концов подхожу к столику клиента и объясняю, что это невозможно. А тот говорит, мол, всегда указывал, что у него аллергия, потому что ненавидит майонез в бутербродах, но сегодня его впервые подловили. Оставил чаевые и записку: «Спасибо за заботу». © William Chambers / Quora
Вот еще несколько подборок историй о сфере обслуживания, которые заставляют подивиться тому, насколько люди разные:
- 18 официантов, которые настолько круты, что хочется сказать: «Просто забери уже мои деньги»
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