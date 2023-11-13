20 официантов поделились историями, после которых хочется утешить их хорошими чаевыми

Обслуживание гостей в кафе или ресторане — дело не из легких, особенно когда сталкиваешься с капризными или странными клиентами. Высококлассный официант никогда не покажет, что его что-то смутило или задело, но когда работников общепита просят поделиться любопытными историями, они точно припомнят парочку-другую случаев, которые их впечатлили. В этой статье собраны самые яркие ситуации.