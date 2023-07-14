Женщина выложила рецепт веганской воды и просто порвала сеть
В мире, где новые темы и идеи продвигаются с помощью социальных сетей, видео одной женщины привлекло внимание зрителей со всех уголков нашей планеты. В коротком, но увлекательном онлайн-уроке она демонстрирует, как приготовить веганскую воду — интригующую концепцию, которая многих заинтересовала и, несомненно, развлекла.
Эмили опубликовала видео с необычным рецептом
Девушка с гордостью представила свое творение: веганскую воду. Да, вы все правильно поняли. Она вывела понятие «нестандартное мышление» на совершенно новый уровень.
Эмили аккуратно разложила нарезанный тофу и положила его в морозильную камеру, как будто это был ценный ингредиент. Затем она добавила эти замороженные кусочки тофу в воду. В качестве завершающего штриха она прикрепила к «коктейлю» дольку лимона.
Видео озадачило пользователей: может, это просто розыгрыш
Видеоролик оставил зрителей в недоумении, заставив их усомниться в его подлинности. Многие зрители были убеждены, что девушка придумала рецепт на полном серьезе, а другие сомневались в правдивости.
Люди выражали свой скептицизм: «Я посмотрел все видео, потому что думал, что это шутка». Другие же были на стороне девушки: «Она владеет сарказмом настолько хорошо, что половина людей в комментариях не понимает, что она несерьезно».
Комментарии оказались смешнее самого видео
Видео было невероятно смешным, но пользователи украсили шоу своими комментариями. Вот некоторые из высказываний зрителей:
- «А если нет тофу, можно на лед заменить?»
- «Я использую только воду без клеток. Так я чувствую себя лучше по отношению к родителям воды»
- «Я веган уже 5 лет, и до сих пор я не мог пить воду»
- «Я не веган, поэтому я использую замороженный кубиками стейк»