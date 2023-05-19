10 нюансов, которые стоит учитывать при выборе обуви, чтобы ноги сказали вам спасибо

Порой при выборе обуви мы склонны очаровываться ее внешним видом и при этом забываем, что главным критерием все же должен быть комфорт. Именно от него зависит, насколько выгодным будет наше вложение в обновку и насколько безопасной она будет для ног. В этой статье мы рассмотрим несколько важных факторов, которые помогут вам сделать осознанный выбор.

Шлепанцы не предназначены для долгой ходьбы

Шлепанцы одна из самых популярных моделей обуви в жаркое время года. Однако ортопеды не рекомендуют использовать их для длительных прогулок. Из-за отсутствия какой-либо поддержки и амортизации, шлепанцы представляют собой настоящее испытание для ног. Стопы в них принимают неестественное положение, что изменяет походку и повышает риск появления боли в ногах и спине. Более щадящей заменой будет обувь, которая обеспечивает стопе хоть какую-то стабильность, например, сандалии с ремешками — причем чем их больше, тем лучше.

Отдавайте предпочтение обуви со шнуровкой

Кеды или кроссовки на шнуровке предпочтительнее балеток и слипонов, потому что они обеспечивают лучшую поддержку. Многие знают, что тугая обувь может навредить здоровью ног, но ношение слишком свободной обуви вредит не меньше. В меру затянутые шнурки мягко удержат ногу на месте и не позволят ей соскальзывать и болтаться.

Используйте метод «сгибание, поворот, сжатие»

Предположим, вы примерили обувь, она подошла вам по размеру, показалась удобной и вы уже готовы ее купить. Ортопеды советуют не торопиться и в финале провести еще один небольшой тест, чтобы точно убедиться, что эта обувь не доставит вам проблем. Во-первых, согните ее: подошва не должна быть «деревянной» или слишком гибкой. В идеале она должна сгибаться только в пальцах, как это происходит при ходьбе.

Во-вторых, попробуйте ее скрутить: возьмите ботинок за пятку и носок и попробуйте слегка провернуть, будто выжимаете полотенце. Обувь должна быть чуть подвижной, но не скручиваться в трубочку.

И в-третьих, сожмите чашечку пятки пальцами — она не должна легко продавливаться, иначе нога будет выскальзывать из обуви.

Выбирайте туфли с широким носком

У туфель на высоком каблуке и так имеется множество недостатков: они создают напряжение в нижней части спины, коленях, икроножных мышцах и так далее. Чтобы не усугублять количество проблем, обращайте внимание на носок закрытых туфель. Лучше, чтобы он был широким и пальцы в нем располагались довольно свободно и не были зажаты. Между мальцами ног и носком в идеале должен быть зазор не менее сантиметра.

Прогулочная обувь должна быть удобна с первого шага

Если вы покупаете новую обувь с пониманием того, что вам придется очень много в ней ходить, при примерке и незамедлительном ощущении дискомфорта не поддавайтесь иллюзии, что потом станет лучше. Лучше смириться с тем, что, если вашей ноге неудобно в обуви сразу в момент примерки, она точно не подходит для долгих прогулок и не нужно брать ее с надеждой, что получится разносить. Скорее всего, это будут деньги на ветер.

Избегайте туфель с тонкой подошвой спереди

Чтобы не нарваться на шпильки, с которыми вы будете ненавидеть каждый сделанный шаг — учитывайте толщину подошвы. Туфли с тонкой подошвой, конечно, выглядят изящно, но при ходьбе это увеличивает давление на переднюю часть стопы. Поэтому лучше все же выбирать модели, у которых есть небольшая платформа.

Выбирайте обувь на липучках, если ваши ноги склонны к отекам

Ощущение комфорта в обуви обеспечивается не только правильно подобранным размером, но и правильно подобранной полнотой. Узкая обувь для широкой стопы создаст проблем не меньше, чем упирающиеся в носок туфель пальцы. То же самое касается и отечности: если ваши ноги склонны отекать в течение дня, лучше озаботиться подбором обуви, которая регулируется по полноте, например, на застежке-липучке.

Учитывайте свой вес при выборе кроссовок

Исследователи выяснили, что при выборе кроссовок очень важно учитывать свой вес. Как правило, для бега принято выбирать очень легкие модели, однако для бегунов весом более 85 килограмм это чревато последствиями. При большом весе сила удара ноги о землю выше, поэтому участники исследования получали травмы в 3 раза чаще, чем в обычных кроссовках. В данном случае амортизация и хорошая поддержка гораздо важнее скорости. Бегуны же с весом менее 71 кг только выиграли от легкой обуви и не заметили никаких негативных последствий.

Берите с собой в магазин рисунок вашей ступни

Все мы прекрасно знаем, как утомительна может быть примерка обуви в магазинах. Особенно обидно, когда в первую же секунду становится понятно, что модель мала и мы зря разувались. Чтобы впредь не тратить силы впустую, просто обведите свою ступню ручкой на бумаге и возьмите рисунок с собой. Затем просто прикладывайте обувь поверх кальки. Если ботинок будет уже, короче и так далее, значит, его просто нет смысла примерять.

Если обувь большевата, используйте запяточники

Как мы уже выяснили ранее, слишком просторная обувь вредна для ног. Но что же делать, если вы уже купили пару, которая оказалась вам большевата на полразмера? К счастью, существует простейшее приспособление, которое исправит ситуацию в два счета — это так называемые запяточники. Они не только слегка уменьшат размер, но и попутно не позволят жесткому заднику натереть мозоль на пятке.