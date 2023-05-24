10 женщин-ученых, которым пришлось пройти через многое, чтобы изменить этот мир

Даже в наше время нередко можно услышать вопрос: «А много вы знаете женщин-ученых? Ну, Софья Ковалевская, ну, Мария Кюри. И все». Однако даже в условиях многовекового запрета девочкам обучаться знаниям наравне с мужчинами в истории сохранились немало имен гениальных женщин-ученых. А их открытия и вклад в науку невозможно переоценить.

Физик-ядерщик Гарриет Брукс (1876 — 1933 гг.) чуть не потеряла место в колледже из-за того, что обручилась

Гарриет родилась в 1876 в семье мельника. Она сумела закончить бакалавриат по математике и натурфилософии с отличием и стала первой канадской женщиной — физиком-ядерщиком. Эксперименты, которые она проводила, послужили одной из основ для развития науки. Но не все складывалось гладко для ученого. Во время учебы в колледже руководитель игнорировал успехи своей студентки. А позже ради возможности продолжать научную работу девушке пришлось даже разорвать помолвку.



Научные труды Гарриет получали высокие оценки. Современники сравнивали ее с Марией Кюри, с которой, кстати, девушка была знакома. Однако в итоге она оставила науку, все же вышла замуж и посвятила себя домашнему быту.

Доктор наук Лаура Басси (1711 —1778 гг.), мать 12 детей, читала лекции по физике из дома

Лаура родилась в богатой итальянской семье и получила отличное частное образование. Она стала первой женщиной-преподавателем в университете со времен эпохи Ренессанса. И, несмотря на осуждения со стороны коллег, смогла войти в элитную группу из 25 ученых, созданную самим Папой Римским. Девушке исполнился всего 21 год, когда она была принята в Академию наук, хотя и могла слушать там лишь ограниченное количество лекций. Спустя 6 лет Лаура вышла замуж за одного из академиков и родила 12 детей. Все это время ученый проводила занятия на дому и получала зарплату, которую тратила на новое оборудование. Даже после 60 лет она продолжала вести научную деятельность на кафедре экспериментальной физики, где ее супруг служил ей ассистентом.

Математик Мария Аньези (1718–1799 гг.) считалась вундеркиндом, но была вынуждена заботиться о 20 братьях и сестрах

Вопреки расхожему мнению, в Италии был период, когда отцы девушек из знатных семей поощряли их образование. К примеру, отец Марии Аньези, профессор Болонского университета, признавал свою дочь вундеркиндом и нанял ей репетиторов. Он даже приглашал своих коллег домой, чтобы девочка могла вести с ними дебаты на разных языках. Однако из дома Марию не отпускали: ей приходилось заботиться о своих 20 младших братьях и сестрах, появившихся от последующих браков отца. Специально для них девушка начала писать учебник по математике, который был опубликован в двух томах. Кстати, одна из ее сестер стала известным композитором. После кончины отца, став свободной, Мария использовала свое богатство, чтобы помочь другим: она основала дом для бедных и больных и была директором дома пенсионеров, в котором сама и проживала.

Античный ученый Гипатия (350 — 415 гг.) отвергла всех ухажеров и сосредоточилась на науке

Гипатия была философом, астрономом и математиком. Она жила в 4-5 веке в Александрии. Многим известна ее история благодаря фильму «Агора», в котором античного ученого сыграла Рейчел Вайс. Она была дочерью математика Теона Александрийского, и большинство историков предполагают, что уже в юности девушка превосходила своего отца в знаниях. Она не имела романов и не была замужем, хотя многие пытались ухаживать за ней. Говорят, чтобы остудить пыл своих возлюбленных, девушка начинала играть на лире, а если же ухажер продолжал настаивать, она категорически отвергала его. Благодаря ее редакции работы греческого математика Аполлония была развита концепция гипербол, парабол и эллипсов.

Химик Дороти Ходжкин (1910–1994 гг.), несмотря на болезнь, утерла нос коллегам-мужчинам и даже получила Нобелевку

Дороти родилась в Египте в семье археологов, а потом переехала в Англию, где ее обучение в университете оплачивала тетя. В итоге девушка закончила его с отличием. В самый разгар карьеры, вскоре после рождения первого ребенка, у ученого начались первые приступы артрита, с которыми ей предстоит еще не раз столкнуться на протяжении своей научной деятельности. Это не помешало ей сделать великие открытия: расшифровать структуру пенициллина, а затем инсулина. Долгое время считалось, что узнать химический состав витамина B 12 невозможно. Но Дороти не побоялась рискнуть и расшифровала его структуру, утерев нос своим коллегам. В 1964 году за за свои открытия она была удостоена Нобелевской премии.

Биолог Рейчел Карсон (1907–1964 гг.), которая в одиночку содержала семью, стала основательницей экологического движения

Будущий биолог и защитница окружающей среды родилась в 1907 году. Девушка начала карьеру в качестве биолога в бюро рыболовства. Когда ей исполнилось 30 лет, она стала единственной кормилицей в семье. На ее попечении были мама и маленькие племянницы. Позже Рейчел стала писателем-натуралистом. Ее первая книга «Море вокруг нас» стала бестселлером и вскоре была экранизирована. Фильм получил «Оскар». Но Карсон была крайне недовольна результатом из-за научных несоответствий. Самой влиятельной книгой биолога стала «Безмолвная весна», в которой она описывала вредное воздействие пестицидов на природу. Именно Рейчел Карсон считается родоначальницей движения, выступающего за охрану окружающей среды.

Врач Элизабет Андерсон (1836 — 1917 гг.) получала множество отказов в обучении, а в итоге стала даже мэром города

Элизабет была единственной женщиной в классе, и, когда она стала лучшей ученицей, завистливые однокурсники потребовали запретить ей посещать лекции. После того как большинство медицинских школ отказали ей в поступлении, она стала учиться на аптекаря. Как только она получила лицензию, общество аптекарей тут же изменило правила, запретив обучение для женщин. Чтобы подать заявку в Сорбонну, будущий доктор специально выучила французский язык. В 1870 году она получила медицинскую степень, а спустя год вышла замуж за торговца, от которого родила двоих детей. В то же время Элизабет выступала против абсурдной идеи, что высшее образование снижает репродуктивную способность у женщин, а менструация приводит к слабоумию. Элизабет не только стала первой женщиной-врачом в Великобритании, но и первой в истории женщиной-мэром английского города.

Коллеги химика Розалинд Франклин (1920–1958 гг.) присвоили ее труд и получили Нобелевскую премию

История показывает, что недостаточно было дать женщинам возможность получать образование и рабочие места. Зачастую коллеги-мужчины недооценивали и даже унижали женщин-ученых. Розалинд Франклин — яркий тому пример. Окончив университет, она приняла твердое решение не иметь ни мужа, ни детей и посвятить себя науке. С 1951 года Розалинд работала над изучением молекулы ДНК. Коллеги нашли труд девушки в ее личном столе и с его помощью смогли расшифровать модель ДНК. Один коллега по имени Джеймс Уотсон, который обзывал Розалинд мужеподобной и синим чулком, присвоил ее труд и позже получил Нобелевскую премию. Он также бесстыдно написал о ней в своих мемуарах: «Рози бы не помешало красивее одеваться. Но она намеренно не подчеркивала свои женские достоинства».

Благодаря открытию биолога Элис Эванс (1881–1975 гг.), которую дразнили «занудой», пастеризация молока стала повсеместным явлением

Элис родилась в 1881 году в семье фермера и учительницы. В юности она играла в женской баскетбольной команде. В то время этот спорт считался мужским, и сам факт присутствия женщин на поле шокировал зрителей. После окончания учебы Элис стала учителем. Она считала эту работу очень скучной, но это была единственная доступная профессия для женщин. Позже девушка заинтересовалась наукой. Элис была домработницей и проводила время в библиотеке университета, где выполняла канцелярскую работу, за что получила прозвище «зануда». Спустя время ей удалось стать первой женщиной, получившей степень бакалавра бактериологии. В ходе своих исследований ученый обнаружила, что болезнь коров может передаваться людям. Благодаря ее открытию молоко стали подвергать процедуре пастеризации, которая сделала его безопасным.

Мэри Сомервилль (1780–1872 гг.) смогла стать астрономом, несмотря на запреты родителей, и почти открыла планету Нептун

Мэри родилась в 1780 года в семье вице-адмирала. Когда ей было 8 лет, ее отец, вернувшийся из долгого плавания, обнаружил, что она не умеет ни читать, ни решать простые задачи. Он отправил ее в элитную школу, из которой девочку быстро отчислили. Но все же Мэри стала получать домашнее образование. В 15 лет она стала самостоятельно изучать алгебру. 24-летнюю девушку выдали замуж. И только после скорой кончины супруга она смогла вновь вернуться к науке. Второй брак Мэри оказался более удачным: муж поддерживал стремления жены и даже помог наладить контакты с учеными. Она стала одной из первых двух женщин, принятых в Королевское астрономическое общество. В то время Мэри начала публиковать первые научные статьи, одна из которых вдохновила астронома Джона Адамса на поиски планеты Нептун.