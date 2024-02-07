10 зимних мифов в которые нас заставили поверить бабушки и мамы, а в них нет и капли истины

«Не ходи без носочков, надевай шапку, пей чаек», — самые частые напутствия наших бабушек. Но на деле оказалось, что некоторые советы не так эффективны, как они нам рисовали. Вот несколько правил и утверждений, о пользе которых можно поспорить.

Гулять с ребенком нужно в любую погоду

Наши бабушки и мамы были не из робкого десятка — шли на прогулку при любой погоде. Но современные родители могут вздохнуть спокойно: гулять с крохами можно при любой температуре. Но если столбик термометра опустился ниже —10 °C лучше остаться дома. Ну а если вы все же решились выйти, пускай это будет короткий забег. Например, от дома до пункта выдачи любимого интернет-магазина.

Зимой сильнее хочется есть, потому что холодно

Зимой мы действительно можем есть больше, но это не только из-за холода. Меньше движения, больше времени дома и стремление к вкусняшкам для поднятия настроения тоже играют свою роль. Так что, желание перекусить зимой не всегда связно с холодом. Это скорее целая совокупность факторов, и время года тут почти ни при чем.

Чем теплее дома, тем лучше

Теплый и уютный дом, конечно, хорошо, однако если в комнатах слишком жарко — это повод изменить температурный режим. Специалисты считают, что в доме должно быть около 20 °C. Сухой и теплый воздух раздражает гортань и легкие. Так что самое время прикрутить вентили батарей и включить увлажнитель.

Нужно носить колготки, а то заболеешь артритом

Сам по себе холод артрита не вызывает, а лишь усугубляет уже существующие симптомы. Ученые также установили, что ухудшение проблем с суставами зимой вызвано не столько низкими температурами, сколько изменением атмосферного давления. Однако, чтобы не переохладиться, лучше выбирать колготки потеплее.

Нельзя ходить без шапки, подхватишь менингит

Многие думают, что менингит можно подцепить, если сильно замерзнуть, но это не так: инфекция передается совершенно иными путями. Еще один распространенный миф утверждает, что зимой большую часть тепла тело теряет через голову. Это не совсем так, тепло мы теряем одинаково из всех частей тела.

Зимой нельзя ходить босиком, только в носках

Разволновать бабушку довольно легко — достаточно выпустить ребенка бегать зимой по полу без носков. Но специалисты с бабушками не согласны и считают, что ходить дома босиком иногда можно и нужно, даже если полы холодные.

Чтобы согреться, лучше всего принять горячий душ

Несомненно, теплая ванна или душ позволяют быстро согреться. Однако резкое изменение температуры может повредить нашей коже и слизистым оболочкам. Лучше всего выпить что-то теплое, и не сидите на месте — двигайтесь.

Чем горячее жидкость, тем быстрее согреешься

Выпить горячего чайку после прогулки — дело почти обязательное. Но на самом деле лучше не спешить с горячими напитками. Специалисты советуют выбирать не горячее, а теплое, чтобы не спровоцировать потоотделение, которое, в свою очередь, еще больше охладит тело.

На морозе нельзя заниматься спортом

Согласно исследованиям, при низких температурах организм сжигает больше калорий. Но при занятии спортом на морозе дело вовсе не в холодном воздухе. На самом деле, люди просто двигаются быстрее, чтобы согреться, и таким образом тратят больше энергии. Важно также правильно выбрать одежду для тренировок на морозе. Если одеться слишком тепло, например, в пуховик и теплые штаны, дополнительные калории сжигаться не будут. Специалисты считают, что тренироваться можно в любую погоду, хоть в снег или дождь, главное — правильно одеться.

Зимой обязательно нужно принимать дополнительные витамины