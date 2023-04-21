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11 пар вещей и явлений, которые многие до сих пор путают

Наука
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В мире существует огромное разнообразие вещей и явлений. И конечно же, среди них есть определенные пары предметов одежды, животных или даже продуктов питания, которые бывает сложно отличить друг от друга. Именно поэтому мы решили вам в этом помочь.

1. Божья коровка и мексиканский бобовый жук

  • Божья коровка. Существует более 5 000 различных видов этого насекомого. Наиболее распространенной является 7-точечная коровка, красная спинка которой покрыта черными точками.
  • Мексиканский бобовый жук обычно достигает 6–7 мм в длину и вырастает немного больше божьей коровки. Спинки желтого или медного цвета покрыты 16 черными точками. Взрослые особи обычно питаются растениями семейства бобовых.

2. Туалетная вода и парфюмерная вода

  • Туалетная вода (Eau de toilette) содержит от 4 до 10 % ароматической композиции. Аромат обычно сохраняется на теле человека около 3 часов.
  • Парфюмерная вода (Eau de parfum) — парфюмерная композиция составляет 15–20 %. Приятный запах сохраняется до 8 часов.

3. Федора и панама

  • Федора обычно изготавливается из войлока или шерсти. Чаще всего бывает черного или коричневого цвета.
  • Панама сделана из плетеной соломы, благодаря чему она более легкая и идеально подходит для летнего отдыха.

4. Спортивный пиджак и блейзер

  • Спортивный пиджак — менее формальный вариант костюмного пиджака. Сидит, как правило, более свободно. Чаще всего шьется из плотной ткани, например твида.
  • Блейзер, в отличие от костюмного пиджака, не требует к себе подходящую пару штанов из того же материала. Шьется из саржи и фланели. Считается более формальным вариантом, чем спортивный пиджак.

5. Кофе со льдом и холодный кофе

VadimVasenin / Depositphotos, VadimVasenin / Depositphotos
  • Кофе со льдом. Ничего сложного, вся суть понятна из названия: кофе, который подается со льдом.
  • Холодный кофе — тут немного сложнее. Для этого напитка кофе крупного помола замачивается в холодной воде от 12 до 24 часов. Отличается от того же эспрессо, для приготовления которого используется горячая вода.

6. Макарун и макарон

  • Макаруны. В качестве основного ингредиента в этом кондитерском изделии используется измельченный кокосовый орех. Макаруны часто подают с шоколадной глазурью.
  • Макароны готовятся из молотой миндальной муки, яичных белков и сахарной пудры. После 2 воздушные миндальные меренги складывают вместе и начиняют ганашем, джемом или сливочным кремом.

7. Джем и желе

  • Джем — фрукты, сваренные с сахаром. Похож на варенье, но джем имеет более однородную и менее жидкую консистенцию.
  • Желе похоже на повидло, но для его приготовления используется фруктовый или ягодный сок, сваренный с сахаром, а не перетертые фрукты или ягоды.

8. Финики и чернослив

  • Финики — продолговатые, маленькие и обычно темного цвета плоды финиковой пальмы. Относительно высококалорийные и богаты питательными веществами, намного слаще чернослива. Их обычно употребляют в пищу как сухофрукты.
  • Чернослив — это сушеная слива. Вкус чернослива мягче, чем у фиников, с легкой кислинкой.

9. Медовая дыня и канталупа

10. Вязание крючком и вязание спицами

  • Вязание крючком. Многие сходятся во мнении, что начинающим лучше сначала освоить вязание крючком, а не спицами. Для формирования петель используется один инструмент.
  • Вязание спицами. Вам нужно будет использовать пару длинных спиц для формирования петель, что усложняет задачу новичкам.

11. Виртуальная реальность и дополненная реальность

  • Виртуальная реальность, как правило, требует использования специального оборудования, например очков и перчаток, чтобы погрузить человека в мир, созданный компьютером.
  • Дополненная реальность — нужен только смартфон. Дополненная реальность — это не создание совершенно другого мира, а скорее интеграция технических функций в реальный мир с помощью камеры вашего смартфона.

Если вам нравится узнавать занимательные факты, загляните в эти статьи:

Внимание: в апреле 2023 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
Фото на превью Willis Lam / flickr, CC BY-SA 2.0, Myrabella / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
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AdMe/Наука/11 пар вещей и явлений, которые многие до сих пор путают
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