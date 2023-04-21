11 пар вещей и явлений, которые многие до сих пор путают
В мире существует огромное разнообразие вещей и явлений. И конечно же, среди них есть определенные пары предметов одежды, животных или даже продуктов питания, которые бывает сложно отличить друг от друга. Именно поэтому мы решили вам в этом помочь.
1. Божья коровка и мексиканский бобовый жук
- Божья коровка. Существует более 5 000 различных видов этого насекомого. Наиболее распространенной является 7-точечная коровка, красная спинка которой покрыта черными точками.
- Мексиканский бобовый жук обычно достигает 6–7 мм в длину и вырастает немного больше божьей коровки. Спинки желтого или медного цвета покрыты 16 черными точками. Взрослые особи обычно питаются растениями семейства бобовых.
2. Туалетная вода и парфюмерная вода
- Туалетная вода (Eau de toilette) содержит от 4 до 10 % ароматической композиции. Аромат обычно сохраняется на теле человека около 3 часов.
- Парфюмерная вода (Eau de parfum) — парфюмерная композиция составляет 15–20 %. Приятный запах сохраняется до 8 часов.
3. Федора и панама
4. Спортивный пиджак и блейзер
- Спортивный пиджак — менее формальный вариант костюмного пиджака. Сидит, как правило, более свободно. Чаще всего шьется из плотной ткани, например твида.
- Блейзер, в отличие от костюмного пиджака, не требует к себе подходящую пару штанов из того же материала. Шьется из саржи и фланели. Считается более формальным вариантом, чем спортивный пиджак.
5. Кофе со льдом и холодный кофе
- Кофе со льдом. Ничего сложного, вся суть понятна из названия: кофе, который подается со льдом.
- Холодный кофе — тут немного сложнее. Для этого напитка кофе крупного помола замачивается в холодной воде от 12 до 24 часов. Отличается от того же эспрессо, для приготовления которого используется горячая вода.
6. Макарун и макарон
- Макаруны. В качестве основного ингредиента в этом кондитерском изделии используется измельченный кокосовый орех. Макаруны часто подают с шоколадной глазурью.
- Макароны готовятся из молотой миндальной муки, яичных белков и сахарной пудры. После 2 воздушные миндальные меренги складывают вместе и начиняют ганашем, джемом или сливочным кремом.
7. Джем и желе
8. Финики и чернослив
- Финики — продолговатые, маленькие и обычно темного цвета плоды финиковой пальмы. Относительно высококалорийные и богаты питательными веществами, намного слаще чернослива. Их обычно употребляют в пищу как сухофрукты.
- Чернослив — это сушеная слива. Вкус чернослива мягче, чем у фиников, с легкой кислинкой.
9. Медовая дыня и канталупа
- Медовая дыня сладкая, сытная, ее мякоть зеленая и более плотная.
- Канталупа имеет мягкую ярко-оранжевую мякоть.
10. Вязание крючком и вязание спицами
11. Виртуальная реальность и дополненная реальность
- Виртуальная реальность, как правило, требует использования специального оборудования, например очков и перчаток, чтобы погрузить человека в мир, созданный компьютером.
- Дополненная реальность — нужен только смартфон. Дополненная реальность — это не создание совершенно другого мира, а скорее интеграция технических функций в реальный мир с помощью камеры вашего смартфона.
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Внимание: в апреле 2023 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
Фото на превью Willis Lam / flickr, CC BY-SA 2.0, Myrabella / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
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