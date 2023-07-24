11 повседневных вещей, которые незаметно, но сильно бьют по нашему кошельку

Иногда люди недооценивают, в какую сумму в целом выливаются небольшие переплаты. По этой причине, когда нам хочется отложить на что-то определенную сумму, появляется ощущение, что нужно потуже завязать пояса. Но, по правде говоря, нередко бывает достаточно лишь более обдуманно ходить по магазинам, выбирая менее дорогие, но качественные аналоги привычных нам вещей.

Синтетическая одежда и белье

Одежда и белье из синтетики выглядят симпатично, но на деле чаще всего оказываются неудобным в носке. Пижамы, платья и другие вещи неприятно липнут к телу, а белье помимо неудобства еще опасно для здоровья. Поэтому через пару носок подобные покупки остаются мертвым грузом лежать на полке, несмотря на то что на витрине магазина смотрелись отлично.

Жидкое мыло

Дома, на работе, в торговых центрах, в больницах и других местах — практически везде для мытья рук стоят дозаторы с жидким мылом. Но так ли значительны его плюсы перед кусковым? Ведь сейчас производители научились делать составы, которые относятся к коже бережно и на них не разводятся колонии бактерий. Ну а в цене разница получается значительная, но не в пользу жидкого средства, а наоборот.

Продукты впрок

Разноцветные ценники, плакаты об акциях существуют для того, чтобы мы охотнее совершали покупки. И это работает уже много-много лет. Каждый хоть раз клевал на этот крючок и покупал больше, чем надо, а потом выбрасывал испортившийся излишек. Для этого лучше всего установить на телефон приложение «список покупок» или записывать все в блокнот, чтобы не накупить лишнего.

Ватные диски

Чтобы снять косметику с лица, обычно бывает нужно несколько ватных дисков, а когда макияж не самый легкий, то они расходуются в огромных количествах. Не успеваешь оглянуться, как упаковка закончилась и нужна новая. Для тех, кто устал их покупать, есть альтернативы: бамбуковые, фланелевые, хлопковые и даже диски из микрофибры. Их можно мыть или стирать.

Одежда для особых случаев

Блестящие туфли, юбки-пачки, платья из пайеток — вещи, которые сложно вписать в свой повседневный гардероб. После покупки подобная одежда висит годами невостребованной. Согласно исследованиям в наше время люди покупают на 60 % больше одежды, чем 15 лет назад. А это значит, что в этом направлении мы тоже тратим гораздо больше, чем могли бы, если, к примеру, рассмотрели идею капсульного гардероба.

Одноразовые полотенца и салфетки

Использование одноразовых полотенец и салфеток для протирания поверхностей, особенно на кухне, заманчиво. Ведь так просто: протер и выбросил. Но если вспомнить об экономии, то понятно, что это не лучший вариант. И хоть изначально небольшая переплата не кажется критичной, в долгосрочной перспективе такие полотенца и салфетки проигрывают тряпкам из микрофибры, которые прослужат год и больше.

Готовые стейки и салатные миксы

Нарезанные на порции овощи, салатные миксы, мясо и рыба на первый взгляд очень удобны, ведь экономится время. Но если мы все-таки собираемся готовить сами, то стоит ли переплачивать за то, что кто-то за нас взял нож в руки и сэкономил нам 5 минут? Ответ: нет. Постоянно покупать такие продукты невыгодно. У них еще и срок хранения значительно короче, а некоторые фрукты теряют полезные свойства из-за контакта с кислородом.

Бутилированная вода

Если сравнить покупку бутилированной воды и фильтра, то кажется, что установка второго слишком накладна. Но если посчитать на перспективу, то этот вариант гораздо выгоднее, даже учитывая картриджи, которые в среднем нужно менять раз в полгода-год. Да и количество выкинутого пластика станет куда меньше.

Абонемент в фитнес-клуб

Купить абонемент в спортзал уже полдела, но начать туда ходить часто бывает сложно. И это опять съедает деньги просто так. Проводились даже специальные опросы, в ходе которых выяснили, что 37% людей вновь и вновь дают себе обещание уделять спорту больше времени. А другие исследования показали, что больше 50% посетителей спортивных клубов покупают абонементы, но в зале так и не появляются.

Косметические безделушки

Тушь для нижних ресниц, светящаяся подводка, одиночные палетки теней, кремы и скрабы от целлюлита — это самая малая часть того, что так и манит нас с витрин косметических магазинов. Но на деле, втридорога купив такие средства, пользуемся мы ими редко, и они просто ждут конца срока годности на наших полках.

Поэтому, прежде чем купить очередную разрекламированную новинку, стоит заглянуть на сайты отзывов и почитать свежие исследования. Ведь, к примеру, антицеллюлитные скрабы бесполезны, палетка с базовыми цветами удобнее, а нижние ресницы можно без проблем накрасить и обычной тушью.

Шампуни и гели для душа в пластиковых бутылках

Aisyaqilumar / Depositphotos

Не все, но многие производители постепенно приходят к тому, что помимо обычных бутылок выпускают еще и формат рефилов. Поэтому удобнее и экономнее будет один раз купить шампунь или гель в пластике и потом переливать в него из мягкой упаковки.